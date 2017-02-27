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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2025?

Опитування проводиться до Чет 01 тра, 2025 13:52

Валютний ринок в контексті ДС 4.9 5 52
40,00-40,50
6%
3
40,50-41,00
12%
6
41,00-41,50
25%
13
41,50-42,00
25%
13
42,00-42,50
13%
7
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
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2
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Більше 47,00
10%
5
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 11:01

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Це вже нормально що вічнозелений росте на теренах неньки України?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 11:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  ihorsic написав:Це вже нормально що вічнозелений росте на теренах неньки України?


Весною зелень росте.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 12:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  orest написав:що мало відбутися, але не відбудеться сьогодні в Лондоні.

США мали заявити про вихід з перемовин.
Але з'ясувалося, що їх виходу з перемовин боїться ВВХ, і тепер вони на шпагаті...
sergey_sryvkin
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