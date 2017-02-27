Додано: Вів 13 тра, 2025 16:58

Visky написав: Так що, завтра можна очікувати зліт курсу $/₴ десь на +(10-15) к?

Оресте, на нижній межі вказаного Вами діапазону Є/$, мін. був 1,1073 Так що, завтра можна очікувати зліт курсу $/₴ десь на +(10-15) к?Оресте, на нижній межі вказаного Вами діапазону Є/$, мін. був 1,1073

Не бачу зараз реальних фундаментальних економічних чинників які б могли сприяти зміцненню долара США ще більше. Підозрюю що навіть теперішній рівень пари в 1,11 є не виправданим і євро б мало швидко відновитися вище 1,12. Але є безпекова ситуація, яка може впливати на пару. Та наврядче в найближчі дні станеться щось, чого не можна побачити вже сьогодні як по візиту Трампа в СА,ОАЕ, Катар так і по можливих переговорах в Стамбулі. Швидше можуть бути якісь події наступного тижня, як наслідки якихось рішень в азійських столицях.Глобально чітко проглядається те, що Трамп, як і під час першого президентства, вибудовує систему регіональних лідерів і закладає фундаменти економічних стосунків США з цими лідерами. З огляду на це нам доведеться звикати більше до євро, як валюти регіону.Головною проблемою зараз є те, що Піднебесна не згідна з статусом регіонального лідера і між Пекіном і Вашингтоном іде жорстока боротьба за ЄС і московію. Коли ця боротьба закінчиться (можливо через 90 днів, поки будуть тривати переговори Пекіну та Вашингтону), тоді стане зрозумілішою ситуація з завершенням чи заморозкою війни. Стабілізація безпекової ситуації в Європі відкриє для економіки ЄС нові можливості, тепер уже не тільки для ВПК. Збільшення внутрішньо європейського товарообороту зробить євро більш незалежним і може призвести до того що кроскурс пари буде формуватися значно складніше і не так прямолінійно як зараз.