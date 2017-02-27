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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11903119041190511906
Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 21:44

Кілька десятків тисяч (що потрібно було терміново) перевернув в євро нижче 1.15
Але ще чимало залишилось і щось не радує тенденція.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 08:05

  Hotab написав:Кілька десятків тисяч (що потрібно було терміново) перевернув в євро нижче 1.15
Але ще чимало залишилось і щось не радує тенденція.

Скільки ще залишилося? І чому з самого початку не купували євро?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 08:20

Investor_K
Залишилось чимало, але то все для себе, для вас там нема 😅
Купував. Але пізно почав, портфель не довів навіть 50/50. Долар суттєво переважав і досі переважає.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 09:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Hotab написав:Але пізно почав

Дорожает - покупай, дешевеет - продавай :)
anduzenko
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