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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11904119051190611907
Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 21:41

  Hotab написав:sergey_sryvkin
Якщо мова не про суми в десятки тисяч , то позбавитись білого вигідніше чим в Кредо мабуть нема ніде.
Сьогодні крос був 1.1534.
Заносиш їм білий (але нормальний), перевертаєш в додатку , по ліміту (1850 евро за день) виносиш еври. По 1.159- 1.16 в обмінці перевертаєшся в синій гарний дол навіть з профітом. Профіт насправді мізерний, але позбавитись від білого без здирницьких -16 грн на кожній купюрі - чому б ні.
З.І десятки тисяч насправді теж можна, але виносити їх потім з банку по чайній ложці - замотиляє.


А не проще зелень (в пределах лимита, ессно) закинуть на текущий/ощадный счет, да даже на депозит и предварительно заказав - получить уже в кассе банка синими (как правило, хрустящими) или оставить в банке, учитывая постоянное ужесточение требований и сроки годности доков, подтверждающих источник происхождения сбережений в валюте?
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 22:02

Миша-клиент

да даже на депозит и предварительно заказав - получить уже в кассе банка синими


Тут періодично жаліються, що банк видає теж не сині. Бо має право.
А обмінка точно дасть те що вам треба.
Хоча я за останній рік в банках отримував лише сині.
(сенс, ПУМБ, Райф)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 чер, 2025 00:18

  Hotab написав:sergey_sryvkin
Заносиш їм білий (але нормальний), перевертаєш в додатку , по ліміту (1850 евро за день) виносиш еври. По 1.159- 1.16 в обмінці перевертаєшся в синій гарний дол навіть з профітом.

Можна просто покласти собі в банк білий, і зняти синій.
Але я зазвичай роблю навпаки - здаю синій, та беру білий для розрахунків :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 14 чер, 2025 10:44

  Hotab написав:Investor_K
Із Хотаба інвестор такий собі.

Нажаль це правда
Але я не довірю капітали літній людині. Великі ризики проміняти трою на океанічне узбережжя, хоча б останній рік життя…

не всі літні люди від вас гроші й візьмуть, бо не вистачить на мінімальний внесок. Баффети там та інші 8)

а вам, якщо ви повністю перейшли в ряди відпочиваючих, й більше не планує працювати, то так треба швидко надолужувати знання ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 14 чер, 2025 10:49

Shaman

якщо ви повністю перейшли в ряди відпочиваючих, й більше не планує працювати,


Покой нам тільки сниться.
Працюю і планую ще років 10 мінімум. За цей час тре купити 2-3 обʼєкти під здачу (крім для проживання) на Адріатиці. (вартість 500 куе+) От тоді можна скласти лапки і потягувати середньо бюджетні локальні напої. Не ХенесІ.

А вчитись інвестувати і не було коли. Пристойні гроші зʼявились не так давно. (гроші типу купити собі житло і авто, та зганяти в Туреччину - то не з тієї опери, то необхідний мінімум).
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 чер, 2025 10:58

  Hotab написав:Shaman
якщо ви повністю перейшли в ряди відпочиваючих, й більше не планує працювати,

Покой нам тільки сниться.
Працюю і планую ще років 10 мінімум. За цей час тре купити 2-3 обʼєкти під здачу (крім для проживання) на Адріатиці. От тоді можна скласти лапки і потягувати середньо бюджетні локальні напої. Не ХенесІ.

тоді основний напрямок - власне заробляння коштів. оці все перегортання валюти займають багато часу, й не дають такого вихлопу. й подумайте про диверсифікацію інвестицій - в наш час я вважає це найголовніше. а ще про надійність - в наші буремні часи надійність важливіша над відсотками, головне системний підхід. хто в 2012 році гадав, що інвестиції в квартири Донецьку - це ризиковано. хтось колись в Теслу інвестував або в Інтел. хтось зараз інвестує в NVidia...

депозити, валюти - це все пасивні інвестиції. а реальний дохід - назвемо це активними інвестиціями - це в реальному бізнесі. об'єкти під здачу - це теж свого роду бізнес.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 14 чер, 2025 12:27

  Shaman написав:
  Hotab написав:Shaman
якщо ви повністю перейшли в ряди відпочиваючих, й більше не планує працювати,

Покой нам тільки сниться.
Працюю і планую ще років 10 мінімум. За цей час тре купити 2-3 обʼєкти під здачу (крім для проживання) на Адріатиці. От тоді можна скласти лапки і потягувати середньо бюджетні локальні напої. Не ХенесІ.

тоді основний напрямок - власне заробляння коштів. оці все перегортання валюти займають багато часу, й не дають такого вихлопу. й подумайте про диверсифікацію інвестицій - в наш час я вважає це найголовніше. а ще про надійність - в наші буремні часи надійність важливіша над відсотками, головне системний підхід. хто в 2012 році гадав, що інвестиції в квартири Донецьку - це ризиковано. хтось колись в Теслу інвестував або в Інтел. хтось зараз інвестує в NVidia...

депозити, валюти - це все пасивні інвестиції. а реальний дохід - назвемо це активними інвестиціями - це в реальному бізнесі. об'єкти під здачу - це теж свого роду бізнес.

Шамане, я за такі поради хотів з хотаба мати 100000 грн у вигляді щомісячного гонорару. А ви так мені перебігли дорогу
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 14 чер, 2025 13:18

Investor_K

Пристойні гроші появилися внаслідок війни?


ТЦК.. нема сил відмовлятись
Ну і людям треба допомагати . Вам не треба бронь? Недорого .


хотів з хотаба мати 100000 грн


Ви як в тому анекдоті про діда з Троєщини і шльондру…
Дід підходить до платної і питає
- скільки коштує , якщо ти мені своєю рукою….
- 500 грн. Замовляєте?
- та ні. То я рахую скільки за останні 5 років зекономив…



Так і дід Інвестор, майже заробив 100к


Shaman


оці все перегортання валюти займають багато часу


То треба був євро , багато і зараз.
Ясна справа, що в першу чергу під обмін потрапили білі, які давно муляли і нервували.
По решті мішків з синіми не маю стільки впевненості, що треба по 1.15 йти на обмін.
Поки вичікую. При 1.10 (якщо буде) мабуть на 100% перевернусь. Ну і в подальшому буду доводити портфель до 80% в євро.
Hotab
 
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