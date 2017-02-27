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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 22 чер, 2025 12:19
flyman написав: Investor_K написав:
Шамане, не треба нічого девальвувати. У мене гривневі депозити. Я не для того важко працюю в 78 років, щоб девал усе зів
збираєте "гробові"?
Так. Адже жити залишилося не біільше 100-150 років. Треба підготуватис
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Додано: Нед 22 чер, 2025 12:31
Investor_K написав:
Я не для того важко працюю в 78 років, щоб девал усе зів
Так. Адже жити залишилося не біільше 100-150 років. Треба підготуватис
Всі ці цифри в людських роках, чи пандячих?
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