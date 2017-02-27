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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 15:49

Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 17:11

  Игорь написав:
  Сибарит написав:
  yama написав:У мене індекс снікерса ,( а не бігмака) на почтку війни снікерс з 3х шматків був в районі 38 до 42 і досить довго так тримавс зараз 63 ((( от вам і реальна інфляція

С той потребительской корзиной, по которой определяется официальная инфляция, прожить, конечно, трудно. Но питаться одними сникерсами и одеваться в обертки от них - это вообще за гранью добра и зла, хоть и по-богатому 😁

yama, рано на себя руки накладывать, не обязательно брать по 63. Хотя "нормальные пацаны" берут конечно же по 63.
Зображення

Yama вочевидь "нормальний пацан" :)
На початку війни той Снікерс в АТБ був по 30 грн, а не по 40 :)
А потім стало по ~40, може в минулому році
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 17:15

sergey_sryvkin
Нормальні пацани ціну снікерса взагалі не знають.
Хіба що якщо робота, що треба перебитись якось до нормального столу і по-іншому ніяк. Але це не про Яму, який рідко виходить з дому, бо ТЦК працює, а Яма ухилянт.
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