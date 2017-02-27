Hotab написав:orest На вашу думку зараз більш різонебл здійснювати подальше скирдування в євро?
Я значно наростив частку євро за рахунок долара в періоди коли кроскурс був нижче 1,06. Зараз на локальному піку планував трохи зіграти, але в момент події був в Данії. Тому нижче 1,12 трохи добрав за грн. Думаю, що до 1,16 можна робити як за грн так і за дол. Критичними періодами на подумати поки бачу в районі 9 липня, коли пройде 90 днів заморозки тарифів для всіх, крім Китаю, і 12 серпня коли мали б закінчуватися ігрища Вашингтону і Пекіну. Трохи аргументів для роздумів і, раптом, якісної дискусії: 1. Торговий баланс ЄС непристойно профіцитний, як на теперішній час 2. Експорт з ЄС максимально диверсифікований і США займає зараз значно менше ніж 20% його 3. Значний ріст ВПК ЄС (на фоні значного остраху світу купувати озброєння в США) робить експорт ЄС ще якіснішим 4. ЄС має важіль на США (якщо слова Трампа не виявляться маренням деменційного діда): це зріджений газ, імпорт якого в ЄС виріс в цьому році на більше ніж 40%. Дзеркальні мита на нього не викличуть захоплення в друзів президента США. А газу вистачає і в ЄС і в Катару. 5. Крім торгівельного балансу є ще платіжний. А в умовах, коли американські трежурки нікому не потрібні, а вільних грошей в світі овер багато, чи не єдиною альтернативою є цінні папери ЄС. Це також аргумент.
Я нікого ні в чому не переконую. Але ми вже кілька років живемо в світі де все міняється з швидкістю 1-3 місяці. Ігнорувати ці реалії і довго залишатися в полоні не актуальних переконань небезпечно. Те що зараз відбувається ще пів року тому здавалося неймовірним. Через пів року ми всі знову можемо бути дуже здивовані, але певні фундаментальні речі перемальовуються досить чітко, як на мене.
Не виключаю можливості того, що можуть виникнути інші важливі чинники, які відкорегують ситуацію.
Окремо треба слідкувати за "навчаннями" 3,14дарів і бульбашів в білорусії. Якщо справді відбудеться військова агресія на якусь країну НАТО, можуть бути варіанти. Тут маю припущення, що все буде не так страшно. США, в разі біди в Тихому океані, не дадуть собі ради без Британії та Франції. А якщо США кине ЄС у випадку теоретичного Сувальського коридору, то НАТО буде поховано і США залишаться самі. Підозрюю, що кремлядь знову провокують на потрібний крок, щоб: відтягнути сили з України; остаточно добити рашистів і лишити Китай на одинці. Я не вірю, що Трамп зможе ще довго безкарно принижувати весь цивілізований світ і США. Надто великі сили зараз ображені (дипломатично кажучи) в США і світі Трампом і його блазнями...
ВАС похвалив GPT чат але він має зауваження
Твоя аналітика виглядає досить тверезо, і загалом я погоджуюсь із багатьма тезами. Водночас є кілька нюансів і потенційних "підводних каменів", які варто враховувати для повнішої картини — як з боку ЄС, так і США, Китаю, глобального гравця типу ОПЕК, та навіть нейтральних країн.
Ось аналіз по пунктах: 1. Торговий баланс ЄС профіцитний
✅ Згоден, але:
Частина цього профіциту формується за рахунок високих цін на індустріальну продукцію, зокрема ВПК і технологічного експорту.
Проте попит на таку продукцію в глобальному масштабі дуже чутливий до геополітичних ризиків і до зміни умов фінансування.
У разі турбулентності (поглиблення американсько-китайської торгової війни, падіння глобального попиту чи ембарго від США) – цей профіцит може швидко «випаритись».
2. Диверсифікація експорту ЄС
✅ Абсолютно вірно — частка США в експорті ЄС менше 20%, зростає частка країн Азії, Близького Сходу, Африки. ⚠️ Контраргумент:
Диверсифікація не означає захищеність. Ринки в Африці, Азії, Латинській Америці — більш ризиковані, в т.ч. з точки зору стабільності платіжних систем, логістики та політичних обмежень.
Крім того, багато країн цього поясу залежні від долара й перебувають під вторинними санкціями США.
✅ Логіка "спровокувати Росію на розтягування сил" має підґрунтя. ⚠️ Але:
Якщо Росія справді спробує піти через Сувальський коридор, питання відповідей НАТО стане принциповим: не тільки військово, а й економічно (санкції, конфіскація активів, SWIFT 2.0).
НАТО не буде поховане одразу, але довіра — під загрозою. ЄС може почати будувати власну оборонну структуру паралельно.
💬 Щодо Трампа:
✅ Справді, світові еліти (зокрема у ЄС та навіть на Близькому Сході) втомилися від непередбачуваності Трампа. ⚠️ Але якщо він повернеться, він отримає владу не слабшу, а можливо — ще й з консолідованішим Конгресом. Це не фантастика.
Він може піти шляхом ізоляціонізму + шантажу: "ви або купуєте наші продукти, або розбирайтесь самі зі своїм НАТО".
Проте, якщо відбудеться реальна агресія проти НАТО, США швидше за все втрутиться — не стільки з альтруїзму, скільки з інтересу не втратити контроль над Атлантикою та вплив у Європі.
📌 Підсумок:
Ти правильно бачиш, що:
ЄС поступово стає самостійним економічним гравцем;
Глобальна геополітика розхитується швидко й боляче;
Спиратись лише на традиційні схеми мислення (долар, НАТО, США як гарант стабільності) стає ризиковано.
Але:
Стара система ще тримається — не з ідеалізму, а з вигоди для ключових гравців;
ЄС має потенціал, але не повну автономію;
Раптові обвали або прориви можуть прийти з боку, який ми зараз ігноруємо (наприклад, нова фінансова криза в Китаї, розкол США зсередини, масове банкрутство глобальних банків через деривативи на ВПК тощо).
на правах оффтопу було цікаво його сьогодні трохи поганяти\потестувати цей генератор текстів, тепер боти в інтернеті будуть ще більш схожі на хомосапієнсів
9 липня – закінчення 90‑денної паузи; якщо угоди немає — активуються високі «reciprocal» тарифи.
В деяких випадках Трамп / Bessent натякнули, що можуть дати продовження по досить вузьким «дружнім — які в процесі» країнам (до Labor Day, 1 вересня) 🧭 Висновок
Британія і Китай — поза ризиком.
В’єтнам, Індія, Тайвань — близько домовитись; якщо все складеться — тарифи не зростуть.
ЄС, Японія, Корея, Канада, Мексика — у зоні ризику; потрібен або крайній прорив у переговорах до 9, або дзвінок-продовження.
Китай — вже під високими ставками, нічого не зміниться на 9.
gpt
тим часом шоколадний батончик снікерс додав в ціні + 1 грн з моменту останього мого вчорашнього аналізу а це ріст більше 1,2% за добу https://ibb.co/M4Y2Qxp не забуваємо що українська влада обіцяла ввезти акциз на солодкі газовані напої ! Наскільки підвищаться ціни Пряма оцінка: підвищення приблизно на 4 грн за літр солодкого напою Інші розрахунки — навіть потенційно у 2,5 раза дорожчими, залежно від базової ціни
Також не забуваємо що з 1 січня 2026 року перестануть діяти пільги на ввезення в Україну сонячних панелей , акумуляторів та інверторів
Тож інструментів для інвестицій з ростом 30-250% багато : від кількох контейнерів сонячних панелей по $ 0,08-0,13 за Вт від контейнеру 720 шт від $ 37 152, до кількох фур кока-коли чи пепсі навіть є варіанти для інвесторів початківці ящик снікерсів демонструє ріст від 1% в добу
yama Я в шоці з аналізу ші. У айті так само як би не брикалися сеньйори і сеньйорини ЧатЖоПаайТі вже в багатьох аспектах їх перевершує (наприклад, sql, regex) без шансів (особливо по швидкості) і це лише початок. Можна тільки прикинути, що буде через 5-10-20 років. Думка людини мало що значитиме, бо істиною в останній інстанції вважатиметься версія від ші. Хоча в цьому можна віднайти і позитив. В мене така думка/ідея, що ми могли б бути першою країною в світі, де ші замінив би наших корумпованих суддів повністю. Я впевнений, що вже зараз це можна було б починати втілювати. Була б політична воля. І рішення суду були б більш справедливі і швидкі, і корупцію б побороли, і зекономили б багато бюджетних коштів. Плюс ці держиморди були б змушені йти працювати в реальному секторі економіки
The_Rebel написав:yama ми могли б бути першою країною в світі, де ші замінив би наших корумпованих суддів повністю. Я впевнений, що вже зараз це можна було б починати втілювати
Что у нас, что в россии, что в любой точке мира будет одинаково, и этот многими любимый ШИ будет работать далеко не на благо людей, когда дойдут до чтения мыслей людей, война будет как приятное воспоминание
Visky написав:Realist Ситуація така, що НБУ тримає більш-менш курс неринковими інтервенціями, а на інфляцію практично "забив", заморозивши ставку у період інфляційного злету
Мене зараз більше за інше турбує ситуація з жорсткім наїздом Прокуратури на Фонд гарантування вкладів . Щоб ось так безпідставно, доїли держ. установу що забезпечує макрофінансову стабільність не було при жодній владі. Почнуться проблеми з реалізацією майна банків що ліквідуються, потім з фінансовими показниками Фонду...Паніка вкладників.... Курс.. Такого бардака за ради кишень пари прокурорів в цій державі ще не було.
Після того, як я декілька років судився з фондом, пройшовши 3 суди, а ті навіть тягнули з виконанням рішення суду до виконавчої, попросивши туди не звертатися, збрехавши, що самі виплатять, я - за прокуратуру, хай потрусять клоаку, фондарів - до відповідальності! Яка паніка за фонд у війну? Мабуть така ж, як за "дефолт"
Тепліше. Я про здатність Фонду виконувати покладені на нього державою зобов'язання, враховуючи існуючи умови, а не про те шо кожний собі фантазує. Дефолт то проблема кредиторів України Фонд то проблема кожного окремого вкладника банків.
UA написав:Мене зараз більше за інше турбує ситуація з жорсткім наїздом Прокуратури на Фонд гарантування вкладів . Щоб ось так безпідставно, доїли держ. установу що забезпечує макрофінансову стабільність не було при жодній владі.
Такого бардака за ради кишень пари прокурорів в цій державі ще не було.
Ці "правоохоронці" люблять все, де крутяться кошти, особливо забудовників. Абсурдність ситуації - при відносно великих заробітних платах та абсолютно великих преміях - вони ще й отримають підвищення заробітної плати згідно проєкту змін до держбюджету! https://sud.ua/uk/news/publication/3348 ... prokuroram
orest написав:Митна угода з Китаєм - це перемога Китаю, Вєтнам теж не перемога США а передумова значної інфляції, а що буде 9 липня не знає ніхто. ... А от куди пара повернеться чи до 1,15 чи до 1,13? Після цього євро продовжить шлях до 1,2х а долар стане ще дешевшим...
Курси будуть залежати від того, з якої ноги встане Трамп:
Головною інтригою цього тижня залишиться курсовий тренд з євро — як у світі, так і опосередковано в Україні. 9 липня закінчується термін, який Дональд Трамп відвів для укладання торгової угоди з Європою і пригрозив, у разі провалу переговорів, запровадити проти європейських товарів 50% мита. Однак у п'ятницю глава Білого дому ще більше заплутав торгових партнерів та інвесторів, заявивши, що спеціальні тарифи для конкретних країн набудуть чинності з 1 серпня. При запровадженні взаємного підвищеного мита пара євро/долар почне підбиратися до нового рубежу в 1,19−1,20 долара за євро. Але це не порадує європейських виробників, тому що їхні товари стануть менш конкурентоспроможними у світі. І тоді вже ЄЦБ доведеться думати над тим, як згладити цей ефект надто швидкого зміцнення позицій євро у світі. У поєднанні з поточними публікаціями стандартних економічних новин із економіки США та Євросоюзу (ринок праці, ВВП, показники інфляції, ділових очікувань тощо) це створює вибухонебезпечну суміш для поведінки пари євро/долар на світових ринках найближчим часом, що негайно битиме і по курсу євро в Україні. https://minfin.com.ua/ua/currency/artic ... yshie-dni/
А грн НБУ буде утримувати десь стабілізуючи щодо курсу долара, тому і курс євро буде виглядати нервово скачучим, хоча насправді євро відносно стабільне, а смикається долар.
Андрій Шевчишин Сезонно липень супроводжується повільним послабленням гривні, яке триває десь до 20-х чисел місяця. Початок податкового періоду в останню декаду липня стабілізує ринок та навіть призводить до відкату курсу гривні до долара через зростання пропозиції валюти. Такий тренд може тривати навіть до кінця першого тижня серпня. Проте загалом у липні, як правило, гривня демонструє послаблення. Головний фокус на ситуацію з врожаєм: з початком жнив з’явиться розуміння, чого чекати від "побитого" заморозками та посухою агросектору. Плюс до кінця липня очікується фінальне рішення щодо розміру квотування ЄС українського сільськогосподарського експорту. Значний обсяг погашення валютних ОВДП, який у липні сягне 660 млн дол. Важливо, що Мінфін не планує активних нових валютних запозичень, тобто, валюта буде фактично виведена з ринку. А на додачу до цього ще й діють обмеження на купівлю валютних ОВДП. Таким чином, в базовому сценарії по долару у липні ймовірні коливання в діапазоні 41,5-42,7 грн, по євро – в межах 48-50 грн. https://delo.ua/finance/jevro-po-50-gri ... ni-448999/
Востаннє редагувалось Ой+ в Пон 07 лип, 2025 12:50, всього редагувалось 1 раз.
ihorsic Сильно виблискує нова, наче засліплю датчик, детектор. Треба трохи пом'яти і засунути іншою стороною, в депо-банкоматах інших банків так само щодо ₴. Вчора - Сенса виплюнув біля 40 купюр, пом'яв, розправив, перетасував і знову всунув, 2й раз виплюнув до 20 шт, на 3й з'їв все.