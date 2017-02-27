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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11920119211192211923

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2025?

Опитування проводиться до П'ят 01 сер, 2025 15:44

Валютний ринок в контексті ДС 6 5 24
40,00-40,50
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0
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0
0
41,00-41,50
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1
41,50-42,00
38%
9
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29%
7
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8%
2
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45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
8%
2
Більше 46,00
8%
2
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 16:11

  ihorsic написав:Сьогодні термінал привата не захотів брати новеньку синю сотку. На вигляд все норм. І таке буває

А Ви тільки нового зразка пробували засунути чи і старого? Старого зразка теж випльовує? Дякую
sergikkc007
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