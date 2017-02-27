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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 лип, 2025 16:11
ihorsic написав:
Сьогодні термінал привата не захотів брати новеньку синю сотку. На вигляд все норм. І таке буває
А Ви тільки нового зразка пробували засунути чи і старого? Старого зразка теж випльовує? Дякую
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