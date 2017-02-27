The_Rebel написав:yama Я в шоці з аналізу ші. У айті так само як би не брикалися сеньйори і сеньйорини ЧатЖоПаайТі вже в багатьох аспектах їх перевершує (наприклад, sql, regex) без шансів (особливо по швидкості) і це лише початок. Можна тільки прикинути, що буде через 5-10-20 років. Думка людини мало що значитиме, бо істиною в останній інстанції вважатиметься версія від ші. Хоча в цьому можна віднайти і позитив. В мене така думка/ідея, що ми могли б бути першою країною в світі, де ші замінив би наших корумпованих суддів повністю. Я впевнений, що вже зараз це можна було б починати втілювати. Була б політична воля. І рішення суду були б більш справедливі і швидкі, і корупцію б побороли, і зекономили б багато бюджетних коштів. Плюс ці держиморди були б змушені йти працювати в реальному секторі економіки
yama написав:недільний оффтоп тим часом шоколадний батончик снікерс додав в ціні + 1 грн з моменту останього мого вчорашнього аналізу а це ріст більше 1,2% за добу https://ibb.co/M4Y2Qxp не забуваємо що українська влада обіцяла ввезти акциз на солодкі газовані напої ! Наскільки підвищаться ціни Пряма оцінка: підвищення приблизно на 4 грн за літр солодкого напою Інші розрахунки — навіть потенційно у 2,5 раза дорожчими, залежно від базової ціни
Також не забуваємо що з 1 січня 2026 року перестануть діяти пільги на ввезення в Україну сонячних панелей , акумуляторів та інверторів
Тож інструментів для інвестицій з ростом 30-250% багато : від кількох контейнерів сонячних панелей по $ 0,08-0,13 за Вт від контейнеру 720 шт від $ 37 152, до кількох фур кока-коли чи пепсі навіть є варіанти для інвесторів початківці ящик снікерсів демонструє ріст від 1% в добу