в поточній ситуації, й якщо кажемо про с/г землю - Західна або Центральна Україна. так, це дорожче, ніж Східна Україна, але ще дешевше, ніж в тій Польщі.
я без жартів - як на мене зараз це єдиний реальний актив, який може зробити х2, х3, й при цьому вже зараз приносить нормальний дохід у вигляді орендної плати за землю. так, поки що може трохи незрозумілий - але для багатьох нерухомість теж незрозуміла - але є такі, які в нахалбуди Войцеховського інвестують й здавати в оренду простіше. видно, що цікавість до цього активу потроху зростає
Shaman написав:й дуже сумніваюсь, що Китай може виготовляти чіпи 7 нм...
Напевно не буде їх виробляти, бо:
США безнадійно програли Китаю: уся справа в одному маленькому, але потужному, чипі Xiaomi офіційно вступила в гонку високопродуктивних чипів, випустивши Xring O1 власної розробки. Створений на основі 3-нм процесу другого покоління, він вміщує 19 млрд транзисторів у кристал площею 109 кв. мм і забезпечує роботу нових гаджетів Xiaomi. https://focus.ua/uk/digital/709107-ssha ... nomu-chipi
по-перше, на 2-3 нм виготовляють лише найпотужніші процесори. багато що виробляється на набагато простіших технологіях.
по-друге - й ви кажіть. джерело новини - таке собі. й мені цікаво, а хто ж зробив такий процесор? може знову TSMC? бо інакше виникає питання, а за якої технологією зробили цей процесор - бо поки що лише ОДНА фірма випускає відповідне обладнання - й до Китаю воно не потрапляє - такі реалії
й навіть, якщо самостійно зробили,(в чому дуже великі сумніви) - то чому безнадійно програли??? хайпу не бачите?
ihorsic написав:Цікаво а тут є ті хто пам'ятає курс 1,6 долара за євро? Так що все може бути!
Тут є ті хто Леоніда Ілліча памятають і дойчмарку. Але щоб оцінювати теперішні перспективи головної валютної пари треба розуміти актуальні фундаментальні чинники та силу і тривалість дії інформаційно-маніпулятивних впливів (зокрема і пропаганди в межах протистояння США-Китай).
ihorsic написав:Цікаво а тут є ті хто пам'ятає курс 1,6 долара за євро? Так що все може бути!
Тут є ті хто Леоніда Ілліча памятають і дойчмарку. Але щоб оцінювати теперішні перспективи головної валютної пари треба розуміти актуальні фундаментальні чинники та силу і тривалість дії інформаційно-маніпулятивних впливів (зокрема і пропаганди в межах протистояння США-Китай).
Xiaomi Plans to Spend About $7 Billion on Chip Design Shares of Xiaomi has risen by more than 50% so far this year Chinese technology giant Xiaomi is slated to introduce a 3-nanometer mobile chip this week and plans to invest around $7 billion in chip design over a decade, its founder said. https://www.wsj.com/tech/xiaomi-plans-n ... n-a88aa348
Китай по багатьом позиціям спочатку доганяє, потім продукує співставиме за х-ками з кращими світовими зразками, але дешевше (зокрема зброю), а потім просто іде у відрив.
Xiaomi Plans to Spend About $7 Billion on Chip Design Shares of Xiaomi has risen by more than 50% so far this year Chinese technology giant Xiaomi is slated to introduce a 3-nanometer mobile chip this week and plans to invest around $7 billion in chip design over a decade, its founder said. https://www.wsj.com/tech/xiaomi-plans-n ... n-a88aa348
Китай по багатьом позиціям спочатку доганяє, потім продукує співставиме за х-ками з кращими світовими зразками, але дешевше (зокрема зброю), а потім просто іде у відрив.
що за звичка не читати, що пишуть інші, а вперто твердити своє?
Китайський технологічний гігант Xiaomi успішно завершив розробку свого першого 3-нанометрового процесора. ... чип дебютує в першому півріччі 2025 року, а його продуктивність буде на рівні Snapdragon 8 Gen 1. Виробництвом системи-на-чіпі має займатися TSMC.
TSMC вміє в 3 нм. й в 2 нм пробує - але одна з небагатьох, й китайських компаній серед тих, хто вміє ВИРОБЛЯТИ - немає. розробити - може бути. єдине, що скажу, що TSMC виробляє процесори й для Apple, й для AMD, й для Nvidia, й для Qualcomm. але Тайвань - це не материковий Китай. й маю надію, ніколи не стане як власне й тайванці
а наведіть приклади, де Китай пішов у відрив? хіба що Covid Китай дешевий, в чомусь співставний по якості - але далеко не кращий...
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 13 лип, 2025 16:41, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:нам не треба, щоб хтось чекав - відповідати критеріям ЄС - це корисно для країни. а як наблизимось по критеріям - то й візьмуть. "никто не ждет" - руська пропаганда.
Знову питання грошей і стільців: якщо нас не взяти, не дати грошей на проведення реформ і найголовніше: не встановити контролерів, які будуть стежити за цим грошима, то ми ніколи не наблизимось. Коли вже в ЄС, то і Грецію можна реформувати і навіть Орбана тримати на повідку
Shaman написав:а наведіть приклади, де Китай пішов у відрив? хіба що Covid Китай дешевий, в чомусь співставний по якості - але далеко не кращий...
Глобальне лідерство Китаю поширюється на 37 із 44 технологій, які відстежує ASPI. Ці технології охоплюють оборону, космос, робототехніку, енергетику, довкілля, біотехнології, штучний інтелект, передові матеріали та ключові галузі квантових технологій. https://thepage.ua/ua/economy/tehnologi ... -ta-kitayu
Світ автомобільної промисловості стоїть на порозі тектонічних змін, і епіцентр цих трансформацій знаходиться на сході. Джим Фарлі, керівник американського автогіганта Ford, знову висловив глибоке занепокоєння, назвавши стрімкий розвиток китайських електромобілів "найбільш принизливою річчю", яку він коли-небудь бачив. Його слова пролунали як тривожний дзвін для всієї західної автоіндустрії, адже, за його оцінкою, китайські моделі значно перевершують західні аналоги за вартістю, якістю та інноваційними технологіями. Це не просто конкуренція, а справжня боротьба за майбутнє, де на кону стоїть виживання таких компаній, як Ford. https://terazus.com/uk/5155-kitajski-el ... togigantax
Це більше все ж таки про споживчі товари, але і в інших галузях:
Китайські інвестиції в країнах Східної Європи, Північної Африки та Центральної Азії значно випередили інвестиції з США, оскільки Пекін шукає шляхи обходу американських торговельних обмежень, йдеться в новому звіті Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Про це повідомляє FT. https://zn.ua/ukr/china/kitaj-viperedzh ... iv-ft.html