Shaman написав:а наведіть приклади, де Китай пішов у відрив? хіба що Covid Китай дешевий, в чомусь співставний по якості - але далеко не кращий...
Глобальне лідерство Китаю поширюється на 37 із 44 технологій, які відстежує ASPI. Ці технології охоплюють оборону, космос, робототехніку, енергетику, довкілля, біотехнології, штучний інтелект, передові матеріали та ключові галузі квантових технологій. https://thepage.ua/ua/economy/tehnologi ... -ta-kitayu
чувак, а ти так непогано вмієш хайпові цитати висмикувати. а що насправді?
«приголомшливого лідерства» у дослідженнях у більшості найважливіших та нових технологічних галузей. ... ASPI відстежував найбільш цитовані наукові роботи, які, за його словами, з ймовірністю приведуть до патентів.
тобто досліджень вони роблять багато, бо за витрачені гроші треба звітувати (Дюрі-бачі не дасть збрехати) - а що з цього вийде, подивимось
тут просто цитата, тому не зрозумло, що малося на увазі. хоча б назвали ці технології
Світ автомобільної промисловості стоїть на порозі тектонічних змін, і епіцентр цих трансформацій знаходиться на сході. Джим Фарлі, керівник американського автогіганта Ford, знову висловив глибоке занепокоєння, назвавши стрімкий розвиток китайських електромобілів "найбільш принизливою річчю", яку він коли-небудь бачив. Його слова пролунали як тривожний дзвін для всієї західної автоіндустрії, адже, за його оцінкою, китайські моделі значно перевершують західні аналоги за вартістю, якістю та інноваційними технологіями. Це не просто конкуренція, а справжня боротьба за майбутнє, де на кону стоїть виживання таких компаній, як Ford. https://terazus.com/uk/5155-kitajski-el ... togigantax
в виробництві електромобілей прогрес є. а чомусь ті, хто вболіває за Китай взагалі ставлять під сумнів зелену енергетику - такий ось парадокс а керівник має нагнати жаху, щоб отримати преференції від свого уряду - які мають китайські компанії. якщо прибрати державну допомогу, то незрозуміло, що там буде з економікою.
Це більше все ж таки про споживчі товари, але і в інших галузях:
Загалом аналітики оцінюють, що Китай, ймовірно, суттєво випереджає Сполучені Штати у своїй здатності розгортати ядерні реактори четвертого покоління.
ймовірно, ... а може й ні. а що таке реактори четвертого покоління?
Водночас, Сполучені Штати з 94 діючими ядерними реакторами залишаються світовим лідером у виробництві ядерної енергії, на них припадає одна третина ядерної енергії, виробленої в усьому світі.
Китайські інвестиції в країнах Східної Європи, Північної Африки та Центральної Азії значно випередили інвестиції з США, оскільки Пекін шукає шляхи обходу американських торговельних обмежень, йдеться в новому звіті Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Про це повідомляє FT. https://zn.ua/ukr/china/kitaj-viperedzh ... iv-ft.html
о, ці китайські інвестиції - швиденько країни Африки та Азії забули, що таке імперіалізм. нічого, китайці нагадають - й так, що всі будуть з сумом згадувати часи білого імперіалізму - порівняно з китайським
забув, Китай дійсно є лідером в розгортанні мереж 5G. побудували вишки, вони гудять, електроенергію споживають - а потреби немає, немає економічного змісту - надто дорогий зв'язок. але партія сказала - вони зробили. Китай взагалі бачу спец робити привидів - фабрики-привиди, міста-привиди. закінчуються такі економічні експерименти зазвичай погано.
а от у космосі Китай лише наздоганяє, літаки великі так не будує. програми в нас теж американські, про чіпи ми вже казали. тому Китаю ще наздоганяти й наздоганяти - красти звісно завжди легше, ніж розробляти самому
Дюрі-бачі написав:дати грошей на проведення реформ
А что там нужны за реформы такие, что требуются ещё какие-то деньги, а не только просто начать работать так, как по существующим должностям уже должны? Вроде, никаких заводов возводить не требуют. По ужесточению финмона так даже с удовольствием уже перевыполняют.
Дюрі-бачі написав:не встановити контролерів, які будуть стежити за цим грошима, то ми ніколи не наблизимось
Вот то, что без сторонней палки начать работать вряд ли получится - это правда. А нафига ЕС этот гемморой и ещё и за свои деньги? Поэтому думаю, что наш путь будет более банальным, чем в ЕС.
P.S. Само по себе получить контролёров себе на шею оно ж не проблема. Восточный сосед сам стремится и денег дать и контролёров, что эти деньги разворовывает тот, кто надо.
ihorsic написав:Цікаво а тут є ті хто пам'ятає курс 1,6 долара за євро? Так що все може бути!
Тут є ті хто Леоніда Ілліча памятають і дойчмарку. Але щоб оцінювати теперішні перспективи головної валютної пари треба розуміти актуальні фундаментальні чинники та силу і тривалість дії інформаційно-маніпулятивних впливів (зокрема і пропаганди в межах протистояння США-Китай).
Shaman написав:тому наш шлях в ЄС, й тільки туди - альтернатив немає
только нас там никто не ждет!
нам не треба, щоб хтось чекав - відповідати критеріям ЄС - це корисно для країни. а як наблизимось по критеріям - то й візьмуть. "никто не ждет" - руська пропаганда.
примера Польши с ее блокированием экспорта нашего зерна в Европу в войну - мало? Нашу металлургию - думаю можно уже не учитывать (кроме разве что искореженного металла на металлолом, раз металлургия востока страны пострадала, да и энергетика потянет ли?), а продукция птицеводства, например?! Сколько там кв. метров требуется для каждой курицы, чтобы удовлетворять требованиям их защитников природы по их узаконенным нормам, это же как надо куриц расселить, чтобы они перестали гадить друг на друга и имели выгул? А технологии гуманного забоя? По информации - там шесть томов требований для вступления, многие из которых нам банально не выполнить, НЕ считая еще и "шкурных"/конкурентных противоречий с рядом стран (с той же Польшей, Венгрией, пр.)?
ihorsic написав:Цікаво а тут є ті хто пам'ятає курс 1,6 долара за євро? Так що все може бути!
Тут є ті хто Леоніда Ілліча памятають і дойчмарку. Але щоб оцінювати теперішні перспективи головної валютної пари треба розуміти актуальні фундаментальні чинники та силу і тривалість дії інформаційно-маніпулятивних впливів (зокрема і пропаганди в межах протистояння США-Китай).
Дюрі-бачі написав:не встановити контролерів, які будуть стежити за цим грошима, то ми ніколи не наблизимось.
вибачайте напишу не по темі. але думка в контексті останніх обговорень про авторитаризм та димократію, просто підкреслю її. Наш величний вже також так просто не піде, і контролерів нам не світить, це вам не барига який взяв і пішов, це вам про самоповагу не керувати як путін 30 чи 35 років))
Shaman написав:фішка штатів окрім вільної конкуренції - це гра за правилами та головне - довіра. ні першого, ні другого в Китаї немає й невідомо, чи буде. й в Китаї до речі не планова економіка (це було в срср), а скоріш державний капіталізм з дуже великим впливом держави (яка як відомо ніколи не була якісним менеджером).
ще раз підйом Китая стався лише внаслідок співпраці з Заходом, яку започаткував Ден. як тільки починається конфронтація, економічне диво Китаю швидко закінчиться.
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тому наш шлях в ЄС, й тільки туди - альтернатив немає
То в ЄС чи в Штати? 🤔😂
Гугльовий графік за всі 25 років існування євр.
Єври видаються якимись хирлявими... 🤔 І після створення валились як дурні. І в кризу 2008. І на початку гібрид.війни 2014. І в страшний 2022...:
Штати і Канада мали би таки знову подружитись і легко відбити напад, якщо потурбувались наробити мільйони безекіпажників і безпілотників... Трохи задовгий кордон з Мексикою. І х.з. на чиєму боці вона буде. Але, все-таки, є відчуття, що Штати мали би вистояти проти будь-якого паскудства. 🤔 А от про ЄС цього відчуття чомусь нема. Забагато сухопутн.кордонів, замала навіть морська відстань до ворогів... Хоч і набираються європейці потрошку сміливості зупиняти москвинські нафтотанкери в своїх протоках. Але х.з. що вийде.
Нині найдорожчою є земля в Івано-Франківській області — у середньому, за 1 га покупець викладе 126,6 тис. грн. Далі йдуть Львівська із 118,3 тис. грн/га, Київська — 89,4 тис. грн/га, Тернопільська області— 86,9 тис. грн/га.
Найнижчі ціни на землю у прифронтових регіонах: Запорізька область — 38,3 тис. грн/га, Херсонська — 39,1 тис. грн/га, Чернігівська — 41,1 тис. грн/га, Миколаївська — 41,6 тис. грн/га та Одеська — 41,8 тис. грн/га.
але гадаю, що вартість землі ІФ та Львівська області - це через Карпати, там не лише сг земля.