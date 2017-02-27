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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11930119311193211933

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2025?

Опитування проводиться до П'ят 01 сер, 2025 15:44

Валютний ринок в контексті ДС 6.1 5 35
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0
45,50-46,00
9%
3
Більше 46,00
9%
3
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 13:33

  _hunter написав:Во-вторых: а смысл Штатам второй раз на те же самые грабли наступать?..

А какой был смысл наступать первый раз?
Когда бизнес ищет выгоду, он ее ищет сегодня и сейчас, совершенно не задумываясь о геополитических последствиях. Регулированию в свободном мире это поддается плохо.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 16:56

  Дюрі-бачі написав:
  flyman написав:Але демографія в Китаю показує опівнашосту, і ще купа інших не так би сказати "позитивних моментів для росту економіки і могутності", так що не дуже анонуйте на Китай який "стратегічно перемагає" (ще не вистаяає для переконливості "завжди")

ИМХО я в найближчі роки очікую, що Індія повторить шлях росту Китаю

В якому плані? Там же давно заутсорсено що тільки можна, підуть індуси з колцентрів на заводи крутити гайки?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 17:02

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flyman написав:В якому плані? Там же давно заутсорсено що тільки можна, підуть індуси з колцентрів на заводи крутити гайки?

Населення постійно росте, буде достатньо і на заводи і на кол центри.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 17:07

  Сибарит написав:
  _hunter написав:Во-вторых: а смысл Штатам второй раз на те же самые грабли наступать?..

А какой был смысл наступать первый раз?
Когда бизнес ищет выгоду, он ее ищет сегодня и сейчас, совершенно не задумываясь о геополитических последствиях. Регулированию в свободном мире это поддается плохо.

Именно: в тот раз просто не думали во что оно _может_ вылиться через десятилетия. Сейчас об этом знают. Да и срок будет сильно меньше.
Почему "поддается плохо"? -- Трамп тот же Тему похоронил одним указом. Кук сейчас тоже вполне так судорожно мечется пытаясь выход найти...
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 17:08

  Дюрі-бачі написав:
  flyman написав:В якому плані? Там же давно заутсорсено що тільки можна, підуть індуси з колцентрів на заводи крутити гайки?

Населення постійно росте, буде достатньо і на заводи і на кол центри.

Ну вот не получаются у них заводы... Никто не знает почему. Но тот же Кук - пробовал.
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