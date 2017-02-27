whois2010 написав:Залишаються лише вічні цінності: набої, карабіни-дробовики, всюдихіди з решітками та шипами, пальне для гасових ламп та антибіотики з горілкою (для себе обираю джин).
Диверсифікація згоден , вже є запас 12 кВт електроенергії, патронів купа , бо зараз полювати не можна, в тирі не цікаво та й нормального тиру у Львові нема , всюдиходи ( як і все інше) будуть в того в кого буде зброя, горілка - цікаво який термін придатності має ? Бо в мене давно стоїть запас. Антибіотики вже всі попсувались з того запасу що був , не пригодились, пішли в смітник . Ви забули тушонку ! Який її реальний термін придатності в склянних банках - не знаю, якщо кришки не поржавіють то певно дуже надовго ? Але можна що кілька років оновлювати запас і поїдати те що вже довше зберігається. Дехто рекомендує змазувати кришки якимсь мастилом щоб не іржавіли - але це певно якщо вологість велика.
orest написав:Провал євро під 1,16 вчора стався зразу ж з серйозними ударами Ізраїлю по Дамаску, які були спровоковані різнею друзів в Ес-Суейді. Потім були заяви адміністрації Трампа, що порозуміння між Сирією і Ізраїлем відновлено. Ну і черговий наїзд Трампа на Пауела. Сьогодні всі інформаційні хвилі вляглися і пара зараз на 1,158.
Тепер важливо де зупиниться корекція viewtopic.php?p=5871650#p5871650 . В любому випадку: чи буде це 1,14 чи 1,13 чи навіть 1,11 - перейду наступною частиною USD в EUR. 1,2Х ніхто не відміняв
Ай ай, точніе ей ай чи як його там ,не згоден :
1. «Провал євро під 1,16 вчора стався зразу ж з серйозними ударами Ізраїлю по Дамаску...» Це припущення про прямий зв’язок між ударами по Дамаску та падінням EUR/USD не підкріплене об’єктивною причинно-наслідковою логікою. EUR/USD — це пара, що в основному реагує на:
Динаміку монетарної політики ЄЦБ і ФРС; Очікування щодо ставок; Інфляційні звіти, ВВП, PMI, NFP тощо; Геополітика, але більше на рівні ЄС/США, а не події в Сирії (які на ринок Forex мають опосередкований вплив). Висновок: зв'язок між ударами Ізраїлю по Сирії та рухом євро — дуже слабкий і скоріше спекулятивний. 2. «...які були спровоковані різнею друзів в Ес-Суейді»: Навіть якщо в Ес-Суейді сталася різанина, припустити, що це призвело до ударів Ізраїлю, — це сильне спрощення складної геополітичної ситуації. Зазвичай удари Ізраїлю мають конкретні військові або стратегічні причини (наприклад, присутність проіранських угруповань), а не дії локальних повстанців або племен.
3. «...Потім були заяви адміністрації Трампа, що порозуміння між Сирією і Ізраїлем відновлено»: На момент адміністрації Трампа (2017–2021) не було офіційного визнаного «порозуміння» між Ізраїлем і Сирією. Вони досі формально у стані війни (з 1948 р.). Якщо малися на увазі закулісні домовленості — це спекуляція. Такі речі рідко мають вплив на EUR/USD.
4. «Ну і черговий наїзд Трампа на Пауела»: У період президентства Трампа його критика голови ФРС Джерома Пауела дійсно мала місце, особливо в 2018–2019 роках, але ринок до цього адаптувався. Подібні політичні випади самі по собі рідко призводили до різких рухів пари EUR/USD без підтвердження у зміні ставки, прогнозів або макроданих.
5. «Тепер важливо де зупиниться корекція... В любому випадку: чи буде це 1,14 чи 1,13 чи навіть 1,11 - перейду наступною частиною USD в EUR» Оспорення / критичний погляд: Це стратегія середньострокового інвестора, який купує євро на просадці — цілком логічна. Але:
Немає гарантії, що саме ці рівні будуть локальним дном. «1,2Х ніхто не відміняв» — занадто оптимістичне твердження. Досягнення 1,20 залежить від низки факторів, включаючи рецесію в США, зниження ставок ФРС і стабільне зростання в Єврозоні. Тобто, купівля EUR на просадках — не погана ідея, але тільки якщо є готовність до волатильності та ризику подальшого зниження. Загальний висновок: Ти поєднав кілька подій у логічну зв'язку, яка виглядає правдоподібною, але насправді має слабкі ланки з точки зору впливу на ринок. EUR/USD більше залежить від монетарної політики, економічних показників та загального ризик-апетиту, ніж від окремих епізодів на Близькому Сході. Трамп і Пауел — це вже історія, і ринок давно навчився відфільтровувати політичний шум.
Яма, у тебе розуму не вистачило зрозуміти, що ЖПТ не відбиває дупля, де він, хто керує штатами і тд??? І прогнози він теж дає відбиті.
Людина дає більш менш адекватну аналітику, Яма як дурак зі ступою.
sergey_stasyuk555 Так задачі по фізиці якраз він здатний вирішувати більш менш. Бо вони незмінні сотні років. А «в динаміці» (подій) він нуль. Він не відстежує послідовність подій. І в часі дуже плаває.