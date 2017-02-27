Додано: Чет 24 лип, 2025 16:17

Извините если не по теме, но ф нанс уже не тот.

2025 15:14



Абсолютно никчемный сервис, советую идти к любому конкуренту, пока не оформил страховку рассказывают о безпроблемной жизни а по факту отношение ниже плинтуса. Чтобы не быть голословным рассказываю ситуацию: оформляет супруга полис осаго на транзитные номера, спрашиваем как быть если через 2 дня транзиты поменяются на державные при этом ни вин код ни вдаделица не поменяется - говорят нет пробоем позвоните в полисе изменим номера и все а по факту ничего не делают только кормят завтраками. Для себя принял решение -любой червис только не финанс. Очень обидно- дядя Саша ( если остались такие кто помнит его) такого бы ни то что не одобрил но и разогнал весь отдел страхования