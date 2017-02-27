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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 лип, 2025 15:10
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Вот сейчас все брошу и сяду ждать прямой эфир
1. В стране много значительно более животрепещущих тем.
2. Те, для кого это действительно важно, знают, когда и где посмотреть результат, не тратя слишком много времени. Болтовня в прямом эфире - это не для финансовых воротил.
Додано: Чет 24 лип, 2025 15:11
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Чет 24 лип, 2025 16:05
у нашої газотрнаспортної системи фізично немає можливості закачати потрібний обєм газу за той час що залишився до опалювального сезону (с) Експерди в інтернетах таке розказують ті самі експерди які облажались з блекаутами в сезон 2024-2025
Додано: Чет 24 лип, 2025 16:07
а за що давали більше хліба ? у вас буде золото буде що обміняти на хліб, чи за горілку і сигарети більше хліба давали? Це я так натякаю що питання валютообміну може не бути головним, а цілком можливо що скоро в ціні будуть вічні цінності
Додано: П'ят 25 лип, 2025 17:00
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Безпекова ситуація погіршилась: як це вплине на економіку України та бюджет — НБУ
Додано: П'ят 25 лип, 2025 17:33
А що е/е, газ, дрова/брикети - безкоштовні?(щоб сушити)
Додано: П'ят 25 лип, 2025 18:10
Похоже, что уведомив об очередных изменениях в банк.договоре и типовых условиях обслуживания - всех "подвяжут" на очередное "покращення"; валюта - тоже может быть проконвертирована для текущих расчетов в грн. (уже несколько раз меня самого так банк "ловил" вместо привычного грн.-счета - "подсовывая" валютный для оплаты коммуналки, а попытавшись тут же отменить операцию - отвечали, что операции в он-лайне НЕ отменяются!
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