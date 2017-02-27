greenozon написав:хех... менше 100 людей чекають на прямий ефір на всю країну! (єто ккойто позор)
Вот сейчас все брошу и сяду ждать прямой эфир
1. В стране много значительно более животрепещущих тем. 2. Те, для кого это действительно важно, знают, когда и где посмотреть результат, не тратя слишком много времени. Болтовня в прямом эфире - это не для финансовых воротил.
Hotab написав:Ой+ Необхідність задути імпортний газ в сховища порахована?
у нашої газотрнаспортної системи фізично немає можливості закачати потрібний обєм газу за той час що залишився до опалювального сезону (с) Експерди в інтернетах таке розказують ті самі експерди які облажались з блекаутами в сезон 2024-2025
спробуйте знову! тобто під час світовоих воєн за 1гр золота давали всього 3-6 кг хліба! А зараз в Україні за 1гр золота більше 100 кг хліба!
а за що давали більше хліба ? у вас буде золото буде що обміняти на хліб, чи за горілку і сигарети більше хліба давали? Це я так натякаю що питання валютообміну може не бути головним, а цілком можливо що скоро в ціні будуть вічні цінності
GALeon написав:груш, яблук, слив - в огородах дуже багато в цьому році. Але ціни будуть вверх!)) Бо нема кому це все зібрати і привезти... + нема де зберігати!
сушити весла))
https://www.youtube.com/watch?v=heY5ZA2ZRag Похоже, что уведомив об очередных изменениях в банк.договоре и типовых условиях обслуживания - всех "подвяжут" на очередное "покращення"; валюта - тоже может быть проконвертирована для текущих расчетов в грн. (уже несколько раз меня самого так банк "ловил" вместо привычного грн.-счета - "подсовывая" валютный для оплаты коммуналки, а попытавшись тут же отменить операцию - отвечали, что операции в он-лайне НЕ отменяются!
Успіх написав:груш, яблук, слив - в огородах дуже багато в цьому році. Але ціни будуть вверх!)) Бо нема кому це все зібрати і привезти... + нема де зберігати!
https://www.youtube.com/watch?v=heY5ZA2ZRag Похоже, что уведомив об очередных изменениях в банк.договоре и типовых условиях обслуживания - всех "подвяжут" на очередное "покращення"; валюта - тоже может быть проконвертирована для текущих расчетов в грн. (уже несколько раз меня самого так банк "ловил" вместо привычного грн.-счета - "подсовывая" валютный для оплаты коммуналки, а попытавшись тут же отменить операцию - отвечали, что операции в он-лайне НЕ отменяются!
Главное - таких страшилок на ночь не смотреть, а то спать не сможем))) если поискать, то можно найти много сюжетов, что очень все будет плохо и мы все умрем рано или поздно)))
А так , в принципе, почетно платить налоги и жить по средствам. Но нас страшно возмущает факт, что государство пытается с нас это стребовать