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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 лип, 2025 19:28
SAndriy1 написав:
А так , в принципе, почетно платить налоги и жить по средствам. Но нас страшно возмущает факт, что государство пытается с нас это стребовать
Смотря кого "нас". Тех, кто пока не платит, наверное, возмущает, что требуют. Тех, кто платит, возмущает, что кроме некоего почёта в непонятно каком месте оно ничего не даёт. И ладно бы ещё, что расходуются эти налоги зачастую на сомнительные вещи, так ещё и плательщик всё равно вынужден на каждый чих с переменным успехом доказывать, что он не террорист и имеет право потратить свои деньги именно таким способом.
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