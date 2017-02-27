RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11937119381193911940

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2025?

Опитування проводиться до П'ят 01 сер, 2025 15:44

Валютний ринок в контексті ДС 6 5 43
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
2%
1
41,50-42,00
40%
17
42,00-42,50
28%
12
42,50-43,00
9%
4
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
7%
3
Більше 46,00
9%
4
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 19:28

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  SAndriy1 написав:А так , в принципе, почетно платить налоги и жить по средствам. Но нас страшно возмущает факт, что государство пытается с нас это стребовать

Смотря кого "нас". Тех, кто пока не платит, наверное, возмущает, что требуют. Тех, кто платит, возмущает, что кроме некоего почёта в непонятно каком месте оно ничего не даёт. И ладно бы ещё, что расходуются эти налоги зачастую на сомнительные вещи, так ещё и плательщик всё равно вынужден на каждый чих с переменным успехом доказывать, что он не террорист и имеет право потратить свои деньги именно таким способом.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5761
З нами з: 23.03.18
Подякував: 65 раз.
Подякували: 702 раз.
 
Профіль
 
1
6
  #<1 ... 11937119381193911940
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3627, 3628, 3629
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
36283 37822252
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 лип, 2025 00:06
ishvara
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 213, 214, 215
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
2141 13513532
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лип, 2025 13:17
Ірина_
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23456517
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2615)
25.07.2025 19:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.