Додано: П'ят 25 лип, 2025 20:39

_hunter написав: было такое: нужно было просто явки/пароли оставлять. -- тогда наследник продает бумаги сам и оформляет "денежный перевод от лиц первой степени родства". было такое: нужно было просто явки/пароли оставлять. -- тогда наследник продает бумаги сам и оформляет "денежный перевод от лиц первой степени родства".

После смерти о которой раньше или позже узнает и брокер и налоговая? Тут тоже, небось, может быть интересно. А ещё на подарки даже безналоговые любят требовать нотариальную заверенность, а она обычно 1%. Подойдёт ли просто брокерский отчёт - ХЗ. В общем, как-то народ крутится, но обложено сильно.Кстати, все в курсе, что при передаче в наследство большинства ценных бумаг США (и акций в том числе) нужно заплатить 40% ещё и США? Причём не бумагами, а вначале согласовать с IRS сумму (не быстро и не дёшево), оплатить деньгами (которые нужно где-то взять отдельно), получить от IRS справку и только тогда брокер отдаст наследство?