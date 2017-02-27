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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 лип, 2025 20:53
_hunter написав:
Доверенность - это если подарки, а тут обычный денежный перевод
В НКУ нет "обычного денежного перевода". Есть доход, технически полученный денежным переводом (причём для налогов не важно, как он получен). И он уже обкладывается по нулевой ставке, если доказать, что это был подарок в пределах двух степеней родства. А если не доказать, то платить НДФЛ по-умолчанию. И дополнительная тема: финмону доказывать, что это не оплата за терроризм.
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 21:29
moveton написав: _hunter написав:
Доверенность - это если подарки, а тут обычный денежный перевод
В НКУ нет "обычного денежного перевода". Есть доход, технически полученный денежным переводом (причём для налогов не важно, как он получен). И он уже обкладывается по нулевой ставке, если доказать, что это был подарок в пределах двух степеней родства. А если не доказать, то платить НДФЛ по-умолчанию. И дополнительная тема: финмону доказывать, что это не оплата за терроризм.
То я про
Кстати, все в курсе, что при передаче в наследство большинства ценных бумаг США (и акций в том числе) нужно заплатить 40% ещё и США?
писал.
С НКУ, вроде, все просто:
174.2. Объекты наследства облагаются налогом:
174.2.1. по нулевой ставке:
а) объекты наследства, которое наследуется членами семьи наследодателя первой и второй степеней родства;
т.е. пофиг резидент/нерезидент. Это если совсем постороннее лицо...
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 21:40
_hunter написав:
С НКУ, вроде, все просто:
174.2. Объекты наследства облагаются налогом:
174.2.1. по нулевой ставке:
а) объекты наследства, которое наследуется членами семьи наследодателя первой и второй степеней родства;
т.е. пофиг резидент/нерезидент. Это если совсем постороннее лицо...
Ооо, вот с этим как раз и иностранными бумагами народ страдал и судился лет 8-10 назад, когда украинские физики начинали так инвестировать. Налоговая утверждала, что тут нужно применять раздел о иностранных доходах, а не о наследстве. Вроде, как были успешные для инвестора судебные решения и уже налоговая научена, но всё равно не стоит быть слишком уж уверенным, что развлечений не будет. Единственная радость: зарубежному брокеру украинская налоговая не указ, в отличие от IRS.
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moveton
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 21:46
moveton написав: _hunter написав:
С НКУ, вроде, все просто:
174.2. Объекты наследства облагаются налогом:
174.2.1. по нулевой ставке:
а) объекты наследства, которое наследуется членами семьи наследодателя первой и второй степеней родства;
т.е. пофиг резидент/нерезидент. Это если совсем постороннее лицо...
Ооо, вот с этим как раз и иностранными бумагами народ страдал и судился лет 8-10 назад, когда украинские физики начинали так инвестировать. Налоговая утверждала, что тут нужно применять раздел о иностранных доходах, а не о наследстве. Вроде, как были успешные для инвестора судебные решения и уже налоговая научена, но всё равно не стоит быть слишком уж уверенным, что развлечений не будет. Единственная радость: зарубежному брокеру украинская налоговая не указ
, в отличие от IRS.
Именно так
-- и мы плавно возвращаемся к "9,5 правил ведения бизнеса"
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 22:09
moveton написав:
Кстати, все в курсе, что при передаче в наследство большинства ценных бумаг США (и акций в том числе) нужно заплатить 40% ещё и США? Причём не бумагами, а вначале согласовать с IRS сумму (не быстро и не дёшево), оплатить деньгами (которые нужно где-то взять отдельно), получить от IRS справку и только тогда брокер отдаст наследство?
И чтобы этого не было - надо покупать UCITS ETFs (европейская регуляция), они и на американские активы бывают.
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foxluck
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 22:27
foxluck написав:
И чтобы этого не было - надо покупать UCITS ETFs (европейская регуляция), они и на американские активы бывают.
Есть такое. Один из известных обходов (пожалуй, единственный полностью законный). Тем, кто знает про тот налог на наследство. Но какой-нить Гук постоянно трындит, что покупать акции профитных американских компаний, например Гугла, на IBKR - это очень классная инвестиция, а про засаду с наследством помалкивает. Может и сам не знает и продолжает нести это невежество в массы.
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Додано: Нед 27 лип, 2025 16:42
Перспективи тарифної війни між США та ЄС виглядають розмито. З однієї сторони, домовленість по купівлі країнами Європи американської зброї для України виглядає позитивно, зріджений газ з США заповнює сховища. З іншої сторони, 18 пакет санкцій проти кремля хоронить мрії Трампа качати газ в Німеччину північними потоками. З огляду на мінливість настрою Трампа і спроби Віткоффа повернути позиції і вплив на Доні, до 1 серпня ще можуть бути несподівані новини чи заяви. Ну і з іншими вагомими економіками світу ситуація з тарифами складніша. Певні новини можуть мати вплив і на головну валютну пару.
P.S. Новина в CNN: Китай зміцнив свої позиції та розраховує на більші поступки від США під час нового раунду торговельних переговорів :
Міцний контроль Пекіна над стратегічними мінералами змусив адміністрацію президента США Дональда Трампа скасувати деякі обмеження на експорт до Китаю, включаючи навіть скасування заборони на продаж ключового ШІ-чіпа компанії Nvidia.
Тим часом китайська економіка продемонструвала кращі, ніж очікувалося, показники зростання за кілька місяців торговельної війни, що підкреслює її стійкість. А кілька днів тому Пекін підкріпив свою жорстку позицію і на саміті з Європейським Союзом.
Коли в понеділок, 28 липня, у Стокгольмі розпочнеться новий раунд переговорів, очікується, що китайська делегація на чолі з віцепрем'єром Хе Ліфеном зустріне своїх американських колег з упевненістю у власному безкомпромісному, жорсткому підході та бажанням отримати від США подальші поступки.
Результати переговорів з Китаєм можуть вплинути на рішення по тарифах щодо ЄС. Адже Китай і ЄС це найбільші імпортери в США.
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Додано: Нед 27 лип, 2025 16:51
Про ключові показники оновленого макропрогнозу НБУ, які вплинули на збереження облікової ставки, – 15,5%.
1. Інфляція пройшла пік і помітно знизиться до кінця цього року.
За прогнозом НБУ, у 2025 році інфляція знизиться до 9,7%, у 2026 році – до 6,6%, а у 2027 році – до цілі НБУ 5%.
Смішно читати, адже попереду нас очікує важкий опалювальний сезон з підняттям цін на ее та газ та звичний сезонний ріст цін на сг продукцію та продукти харчування. Окрім того, на значний перелік продуктів харчування ціни виробникам не дозволили підняти мережі супермаркетів, розуміючи ризик втрати попиту чи переорієнтації попиту на більш дешеві і менш маржинальні продукти. Та виробники довго терпіти не будуть а я маю малу надію, що рітейл поділиться своїм прибутком, швидше всього ціни підуть вгору.
2. Відновлення економіки триватиме, але обмежуватиметься наслідками війни та негативним впливом погодних умов і кліматичних змін на врожаї.
За прогнозом НБУ, реальний ВВП у 2025 році зросте на 2,1%. Базовий сценарій прогнозу НБУ передбачає поступове повернення економіки до нормальних умов функціонування і економічне зростання на рівні 2-3% у 2026–2027 роках. Водночас, у разі швидкої нормалізації економічних умов темпи зростання ВВП можуть становити 3-3,5%.
Можна було б обмежитися нагадуванням про сценарій МВФ де ріст ВВП в найближчі роки в районі 0% чи відємний. Та я нагадаю і свою точку зору про те, що жодного серйозного росту ВВП бути не може оскільки стан генерації електроенергії, мереж та ситуація з природнім газом такі, що жодного росту справді вагомих галузей не може бути. Більше того, видобуток та металургія серйозно втратили позиції на міжнародних ринках. Ну і міграційні потоки, в разі закінчення бойових дій дуже сумнівно, що будуть сприяти розвитку економіки.
3. Достатня зовнішня фінансова допомога буде важливим чинником збереження макрофінансової стабільності за різних сценаріїв.
У 2025 році очікується надходження приблизно 54 млрд дол. США зовнішньої фінансової допомоги (із них 24 млрд дол. США вже отримано).
До базового сценарію прогнозу закладається отримання 35 млрд дол. США міжнародної допомоги у 2026 році та 30 млрд дол. США у 2027 році. Третина цих коштів вже анонсована партнерами, щодо решти – перемовини тривають.
Тут хочеться сміятися щоб не плакати. Поведінка влади в останні тижні і місяці привела до того, що відбувається реальне скорочення фінансової допомоги (вже мінус реальних 1,5 млрд євро), процес вступу в ЄС став на чітку паузу, закордонні ЗМІ переповнені статтями про те, що неадекватна поведінка уряду країни привела до значного охолодження в урядах країн-партнерів. Узурпація влади, знищення інституту КМ і ВР, ручні і антизаконні силові структури і суди це вже в ЗМІ всього світу.
4. Основними ризиками макропрогнозу є перебіг повномасштабної війни та недостатність міжнародного фінансування.
Про перспективи фінансування написав. Щодо війни, то тут, перш за все, треба розуміти що ні президент ні офіс президента не зацікавлені в її закінченні. Їх дії більш ніж «красномовні» а скоро можна чекати і вербальної озвучки.
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