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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11941119421194311944

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2025?

Опитування закінчилось П'ят 01 сер, 2025 15:44

Валютний ринок в контексті ДС 5.8 5 48
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
6%
3
41,50-42,00
40%
19
42,00-42,50
27%
13
42,50-43,00
8%
4
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
6%
3
Більше 46,00
8%
4
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 20:46

  Hotab написав:

Просто чим дорожче євро, тим дорожче у гривні вам вартує вся ця історія.

Яка «ця історія»? Що ти мелеш, чорт притрущений.
Сьогодні 1% вгору, вчора 2% вниз. Починалась історія взагалі на кросі 1.175
Тик як припеждене будеш бігати за мною і на кожному коливанні курсу розказувати, як дорожчає «моя історія»?
А «твоя історія » коли ти польський сир йдеш купляти (привʼязка до євро) також дорожчає?

Хотабе, чому ви дозволяєте собі хамити? Я ж з Вами чемно спілкуюся. Турбуюся про Вас. Безкоштовно. Не заради меркантильності, а з відчуття гуманізму та співчуття.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 20:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Хіба правда то є хамство і на неї ображаються ?
В своєму авторському пєдокуточку ви слухати правду про себе не готові, то може хоч тут?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 21:12

  Hotab написав:Хіба правда то є хамство і на неї ображаються ?
В своєму авторському пєдокуточку ви слухати правду про себе не готові, то може хоч тут?

Кажіть правду, правду і лише правду. Про себе.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 22:04

  Investor_K написав:
  Hotab написав:Хіба правда то є хамство і на неї ображаються ?
В своєму авторському пєдокуточку ви слухати правду про себе не готові, то може хоч тут?

Кажіть правду, правду і лише правду. Про себе.

Так я ж тільки правду!! Я за неї нерідко страждаю , бо нема сил не нести її в маси.
Отже, чучело, яке у воюючій країні не платить податки з нерухомості, яку здає і при цьому не донатить для очищення совісті , то є рідкоземельний гандон.
Чучело, яке справно купляє валюту завжди і вже багато років , але відкриває хлєбальник «а чому ти купляв валюту в отой день і в отой час» - це рідкоземельний підарас.
Ушльопок, у якого діти і внуки сховані в Європі, в яку він систематично їздить (до найближчого аеропорту)!а потім літає , проте відкриває 3.14здак «ти не патріот, бо купуєш нерухомість в Європі» - це рідкоземельна вафельниця.
Про кого це я?? Та хз.. Але якщо треба, в твій авторський педокуточок можу перенести.
Як тобі така правда? 🫡
Hotab
 
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