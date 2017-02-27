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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 02 сер, 2025 20:46
Hotab написав:
Просто чим дорожче євро, тим дорожче у гривні вам вартує вся ця історія.
Яка «ця історія»? Що ти мелеш, чорт притрущений.
Сьогодні 1% вгору, вчора 2% вниз. Починалась історія взагалі на кросі 1.175
Тик як припеждене будеш бігати за мною і на кожному коливанні курсу розказувати, як дорожчає «моя історія»?
А «твоя історія » коли ти польський сир йдеш купляти (привʼязка до євро) також дорожчає?
Хотабе, чому ви дозволяєте собі хамити? Я ж з Вами чемно спілкуюся. Турбуюся про Вас. Безкоштовно. Не заради меркантильності, а з відчуття гуманізму та співчуття.
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Додано: Суб 02 сер, 2025 20:58
Хіба правда то є хамство і на неї ображаються ?
В своєму авторському пєдокуточку ви слухати правду про себе не готові, то може хоч тут?
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Додано: Суб 02 сер, 2025 21:12
Hotab написав:
Хіба правда то є хамство і на неї ображаються ?
В своєму авторському пєдокуточку ви слухати правду про себе не готові, то може хоч тут?
Кажіть правду, правду і лише правду. Про себе.
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Додано: Суб 02 сер, 2025 22:04
Investor_K написав: Hotab написав:
Хіба правда то є хамство і на неї ображаються ?
В своєму авторському пєдокуточку ви слухати правду про себе не готові, то може хоч тут?
Кажіть правду, правду і лише правду. Про себе.
Так я ж тільки правду!! Я за неї нерідко страждаю , бо нема сил не нести її в маси.
Отже, чучело, яке у воюючій країні не платить податки з нерухомості, яку здає і при цьому не донатить для очищення совісті , то є рідкоземельний гандон.
Чучело, яке справно купляє валюту завжди і вже багато років , але відкриває хлєбальник «а чому ти купляв валюту в отой день і в отой час» - це рідкоземельний підарас.
Ушльопок, у якого діти і внуки сховані в Європі, в яку він систематично їздить (до найближчого аеропорту)!а потім літає , проте відкриває 3.14здак «ти не патріот, бо купуєш нерухомість в Європі» - це рідкоземельна вафельниця.
Про кого це я?? Та хз.. Але якщо треба, в твій авторський педокуточок можу перенести.
Як тобі така правда? 🫡
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