Shaman написав:а от який дефіцит без цього фактору - питання цікаве, але знає це лише НБУ
Именно поэтому мы не можем судить о возможных стратегиях. Многое будет зависеть ещё и от времени, которое пройдет от прекращения бд до прекращения помощи. Девал после войны весьма вероятен, но ни сроки, ни глубину сейчас не может предсказать даже НБУ. Мы не в той ситуации, чтобы что-то далеко планировать. Остаётся жить сегодняшним днём и решать текущие задачи.
Shaman написав:а от який дефіцит без цього фактору - питання цікаве, але знає це лише НБУ
Именно поэтому мы не можем судить о возможных стратегиях. Многое будет зависеть ещё и от времени, которое пройдет от прекращения бд до прекращения помощи. Девал после войны весьма вероятен, но ни сроки, ни глубину сейчас не может предсказать даже НБУ. Мы не в той ситуации, чтобы что-то далеко планировать. Остаётся жить сегодняшним днём и решать текущие задачи.
але проблема девалу вона є, й всі це визнають. й вирішувати її потроху можна було б й зараз - як поточне завдання. й чого це не роблять, з яких міркувань - мені не зрозуміло. хіба оце політичне міркування, що має бути стабільний курс - це якийсь фетиш влади, хто б не був при владі...
Shaman написав:але проблема девалу вона є, й всі це визнають. й вирішувати її потроху можна було б й зараз - як поточне завдання. й чого це не роблять, з яких міркувань - мені не зрозуміло. хіба оце політичне міркування, що має бути стабільний курс - це якийсь фетиш влади, хто б не був при владі...
Позволю себе осторожно предположить, что стремление удержать стабильность курса может быть обусловлено необходимостью поддержки критического импорта. Эта задача сейчас выглядит более важной, чем улучшение баланса и поддержка экспортеров. Из торгового баланса тоже не стоит делать фетиш.
Востаннє редагувалось Сибарит в Нед 31 сер, 2025 21:05, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав: торговий дефіцит, який постійно зростає. ось така казка...
Тобто парі не буде? Будемо просто спостерігати, якщо фізично буде можливість?))
А може влада розраховує на репарації в формі конфіскації рашаактивів? Може закладають в прибуток такий валютний рядочок і там є якійсь підводні позитивні рухи, які ми не бачимо? Була інформація, що НБУ і Мінфін хотів розтягнути допомогу від відсотків від заморожених рашаактивів на 26-й і 27-й рік, але вирішили бахнути все в 26-му, я вважаю, що всі розуміють, що економіка бензоколонки не потягне 27-й, буде заморозка максимум до кінця 26-го року, тому можна так робити, якщо нас не розбомблять в хлам, то курс буде такий як закладений в бюджеті, тобто не вище 44.8 на кінець 26-го, як не дивно, але закон про бюджет виконується)))
Сибарит написав:Такого масштаба дефицит уже не лечится девалом.
Практика 2014-15-хх доводить, що лікується(((
В 2014м можно сказать, что мелкая разовая коррекция была. Учитывая разбомбленность экспортных отраслей, ситуация сродни 90м и значит лечить хорошо, если хватит по 10-20 раз в год на протяжении нескольких лет. И так пока не создадут новые, которыми даже не понятно что может стать, раз и без войны экспорт был преимущественно сырьевым. Можно, наверное. Вон, Венгрия выплыла, имея одно время девальвацию в два раза за 15 часов. Но в вариант Зимбабве верится почему-то больше
Сибарит написав:Такого масштаба дефицит уже не лечится девалом.
Практика 2014-15-хх доводить, що лікується(((
В 2014м можно сказать, что мелкая разовая коррекция была. Учитывая разбомбленность экспортных отраслей, ситуация сродни 90м и значит лечить хорошо, если хватит по 10-20 раз в год на протяжении нескольких лет. И так пока не создадут новые, которыми даже не понятно что может стать, раз и без войны экспорт был преимущественно сырьевым. Можно, наверное. Вон, Венгрия выплыла, имея одно время девальвацию в два раза за 15 часов. Но в вариант Зимбабве верится почему-то больше
Купа маячні, з Угорщиною ви маєте на увазі дєвал 1946? Майже нічого спільного з нашою ситуацією, у них все було набагато гірше. - Валютних резервів не існувало, імпорт фінансувався виключно друком грошей. - Торговельний баланс був зруйнований в 0. - Фіскальна та монетарна політика була ідіотична та безконтрольна - держава просто друкувала папірці для покриття витрат, схоже на весь пост-совок в 90х. - Відсутність зовнішнього фінансування - ніхто не давав кредитів, взагалі. - Не кажучи вже про відсутність глобальної європейської та й світової торгівлі, МВФ тоді лише створювався.
І куди угорці "виплили", і взагалі які альтернативи у будь-якої європейської країни не виплисти? У разі інтеграції до загальної системи, звичайно. Після закінчення воєнних дій вступ України до ЄС буде досить швидким, точно набагато швидше, ніж у НАТО. Ну і далі в єврозону, тоді взагалі підуть оці питання монетарної політики.
А щодо курсу, так, його справді тримають нижче за економічно обґрунтований рівень, але ненабагато. Наприклад у московії теж тримають, але розрив там по макроекономіці все більше.
Після війни гривню можливо опустять до 50-60, а може й більше. Але це буде найменша з наших турбот.
zerocool написав:Купа маячні, з Угорщиною ви маєте на увазі дєвал 1946? Майже нічого спільного з нашою ситуацією, у них все було набагато гірше.
Вообще-то я и сказал, что в Венгрии было похуже, но тем не менее удалось выплыть, т.е. создать экономику с довольно приличным уровнем жизни даже по меркам ЕС. ОК, пусть это будет бредом, но он у нас обоих.
zerocool написав:- Фіскальна та монетарна політика була ідіотична та безконтрольна - держава просто друкувала папірці для покриття витрат, схоже на весь пост-совок в 90х.
Это, кстати, не так уж плохо Можно сказать, что просто другой способ взимания налогов, который позволяет сэкономить на содержании фискальных органов. Сродни бездивидендным акциям, которые тем не менее тоже имеют смысл для инвестирования потому, что в прибыльных компаниях цена таких акций постоянно растёт. Минус в том, что пересичные сразу видят на сколько их грабит государство, а также норовят перейти на расчёты в непосредственно условно стабильные у.е., а не менять или пересчитывать каждый день по новому курсу.
zerocool написав:і взагалі які альтернативи у будь-якої європейської країни не виплисти? У разі інтеграції до загальної системи, звичайно.
Очевидные: быть голодранцами без всякой интеграции. Ещё одним Зимбабве, только географически в Европе. Кстати, по медианным доходам как бы не уже.
zerocool написав:Після закінчення воєнних дій вступ України до ЄС буде досить швидким, точно набагато швидше, ніж у НАТО. Ну і далі в єврозону, тоді взагалі підуть оці питання монетарної політики.
А вот это уже, если не бред, то, как минимум, маниловщина. Впрочем, кому что быстро. Скажем, за тыщу лет всякое может быть.
zerocool написав:і взагалі які альтернативи у будь-якої європейської країни не виплисти? У разі інтеграції до загальної системи, звичайно.
Очевидные: быть голодранцами без всякой интеграции. Ещё одним Зимбабве, только географически в Европе. Кстати, по медианным доходам как бы не уже.
zerocool написав:Після закінчення воєнних дій вступ України до ЄС буде досить швидким, точно набагато швидше, ніж у НАТО. Ну і далі в єврозону, тоді взагалі підуть оці питання монетарної політики.
А вот это уже, если не бред, то, как минимум, маниловщина. Впрочем, кому что быстро. Скажем, за тыщу лет всякое может быть.
Ви ще раз підтверджуєте, що в принципі не знаєте, про що говорите. Типовий форумний "спец". Не вірте першій інфі з гугла або тим більше Чатжпт якомусь.
Україну з Зімбабве порівнювати взагалі сенсу немає, якщо ви адекват. Статистика по Африці спотворена по багатьох країнах, саме у Зімбабве більшість людей особливо молодих - безробітні, не враховуються в статистиці зп і живуть на суми в районі $12 на місяць. Велкам https://zimstat.co.zw/
Середній прогнозований термін вступу України в ЄС після війни – десь 5-10 років за різними експертними оцінками, тим більше, що є чіткий роадмап. А від слова маніловщина ну дууже пахне русньою.