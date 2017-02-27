Додано: Пон 01 вер, 2025 02:21

moveton написав: somilitark написав: Сибарит написав: Такого масштаба дефицит уже не лечится девалом. Такого масштаба дефицит уже не лечится девалом.

Практика 2014-15-хх доводить, що лікується((( Практика 2014-15-хх доводить, що лікується(((

В 2014м можно сказать, что мелкая разовая коррекция была. Учитывая разбомбленность экспортных отраслей, ситуация сродни 90м и значит лечить хорошо, если хватит по 10-20 раз в год на протяжении нескольких лет. И так пока не создадут новые, которыми даже не понятно что может стать, раз и без войны экспорт был преимущественно сырьевым. Можно, наверное. Вон, Венгрия выплыла, имея одно время девальвацию в два раза за 15 часов. Но в вариант Зимбабве верится почему-то больше В 2014м можно сказать, что мелкая разовая коррекция была. Учитывая разбомбленность экспортных отраслей, ситуация сродни 90м и значит лечить хорошо, если хватит по 10-20 раз в год на протяжении нескольких лет. И так пока не создадут новые, которыми даже не понятно что может стать, раз и без войны экспорт был преимущественно сырьевым. Можно, наверное. Вон, Венгрия выплыла, имея одно время девальвацию в два раза за 15 часов. Но в вариант Зимбабве верится почему-то больше

Купа маячні, з Угорщиною ви маєте на увазі дєвал 1946? Майже нічого спільного з нашою ситуацією, у них все було набагато гірше.- Валютних резервів не існувало, імпорт фінансувався виключно друком грошей.- Торговельний баланс був зруйнований в 0.- Фіскальна та монетарна політика була ідіотична та безконтрольна - держава просто друкувала папірці для покриття витрат, схоже на весь пост-совок в 90х.- Відсутність зовнішнього фінансування - ніхто не давав кредитів, взагалі.- Не кажучи вже про відсутність глобальної європейської та й світової торгівлі, МВФ тоді лише створювався.І куди угорці "виплили", і взагалі які альтернативи у будь-якої європейської країни не виплисти? У разі інтеграції до загальної системи, звичайно.Після закінчення воєнних дій вступ України до ЄС буде досить швидким, точно набагато швидше, ніж у НАТО. Ну і далі в єврозону, тоді взагалі підуть оці питання монетарної політики.А щодо курсу, так, його справді тримають нижче за економічно обґрунтований рівень, але ненабагато. Наприклад у московії теж тримають, але розрив там по макроекономіці все більше.Після війни гривню можливо опустять до 50-60, а може й більше. Але це буде найменша з наших турбот.