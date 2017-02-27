RSS
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 19:10

  Shaman написав:а от який дефіцит без цього фактору - питання цікаве, але знає це лише НБУ 8)

Именно поэтому мы не можем судить о возможных стратегиях. Многое будет зависеть ещё и от времени, которое пройдет от прекращения бд до прекращения помощи.
Девал после войны весьма вероятен, но ни сроки, ни глубину сейчас не может предсказать даже НБУ.
Мы не в той ситуации, чтобы что-то далеко планировать. Остаётся жить сегодняшним днём и решать текущие задачи.
Сибарит
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 19:23

  Сибарит написав:
  Shaman написав:а от який дефіцит без цього фактору - питання цікаве, але знає це лише НБУ 8)

Именно поэтому мы не можем судить о возможных стратегиях. Многое будет зависеть ещё и от времени, которое пройдет от прекращения бд до прекращения помощи.
Девал после войны весьма вероятен, но ни сроки, ни глубину сейчас не может предсказать даже НБУ.
Мы не в той ситуации, чтобы что-то далеко планировать. Остаётся жить сегодняшним днём и решать текущие задачи.

але проблема девалу вона є, й всі це визнають. й вирішувати її потроху можна було б й зараз - як поточне завдання. й чого це не роблять, з яких міркувань - мені не зрозуміло. хіба оце політичне міркування, що має бути стабільний курс - це якийсь фетиш влади, хто б не був при владі...
Shaman
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 19:33

  Shaman написав:але проблема девалу вона є, й всі це визнають. й вирішувати її потроху можна було б й зараз - як поточне завдання. й чого це не роблять, з яких міркувань - мені не зрозуміло. хіба оце політичне міркування, що має бути стабільний курс - це якийсь фетиш влади, хто б не був при владі...

Позволю себе осторожно предположить, что стремление удержать стабильность курса может быть обусловлено необходимостью поддержки критического импорта. Эта задача сейчас выглядит более важной, чем улучшение баланса и поддержка экспортеров.
Из торгового баланса тоже не стоит делать фетиш.
Востаннє редагувалось Сибарит в Нед 31 сер, 2025 21:05, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 19:46

  Сибарит написав:
  Shaman написав:а про необхідність девалу каже наш торговий дефіцит, який постійно зростає. ось така казка...

Такого масштаба дефицит уже не лечится девалом.

+ Депо морознуть?
Или Всё пропало?
Или я сильно переоцениваю свои возможности?
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 22:06

  Shaman написав: торговий дефіцит, який постійно зростає. ось така казка...

Тобто парі не буде? Будемо просто спостерігати, якщо фізично буде можливість?))

А може влада розраховує на репарації в формі конфіскації рашаактивів?
Може закладають в прибуток такий валютний рядочок і там є якійсь підводні позитивні рухи, які ми не бачимо?
Була інформація, що НБУ і Мінфін хотів розтягнути допомогу від відсотків від заморожених рашаактивів на 26-й і 27-й рік, але вирішили бахнути все в 26-му, я вважаю, що всі розуміють, що економіка бензоколонки не потягне 27-й, буде заморозка максимум до кінця 26-го року, тому можна так робити, якщо нас не розбомблять в хлам, то курс буде такий як закладений в бюджеті, тобто не вище 44.8 на кінець 26-го, як не дивно, але закон про бюджет виконується)))
somilitark
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 22:08

  Сибарит написав:
  Shaman написав:а про необхідність девалу каже наш торговий дефіцит, який постійно зростає. ось така казка...

Такого масштаба дефицит уже не лечится девалом.

Практика 2014-15-хх доводить, що лікується(((
somilitark
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 01:35

  somilitark написав:
  Сибарит написав:Такого масштаба дефицит уже не лечится девалом.

Практика 2014-15-хх доводить, що лікується(((

В 2014м можно сказать, что мелкая разовая коррекция была. Учитывая разбомбленность экспортных отраслей, ситуация сродни 90м и значит лечить хорошо, если хватит по 10-20 раз в год на протяжении нескольких лет. И так пока не создадут новые, которыми даже не понятно что может стать, раз и без войны экспорт был преимущественно сырьевым. Можно, наверное. Вон, Венгрия выплыла, имея одно время девальвацию в два раза за 15 часов. Но в вариант Зимбабве верится почему-то больше :roll:
moveton
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 02:21

  moveton написав:
  somilitark написав:
  Сибарит написав:Такого масштаба дефицит уже не лечится девалом.

Практика 2014-15-хх доводить, що лікується(((

В 2014м можно сказать, что мелкая разовая коррекция была. Учитывая разбомбленность экспортных отраслей, ситуация сродни 90м и значит лечить хорошо, если хватит по 10-20 раз в год на протяжении нескольких лет. И так пока не создадут новые, которыми даже не понятно что может стать, раз и без войны экспорт был преимущественно сырьевым. Можно, наверное. Вон, Венгрия выплыла, имея одно время девальвацию в два раза за 15 часов. Но в вариант Зимбабве верится почему-то больше :roll:

Купа маячні, з Угорщиною ви маєте на увазі дєвал 1946? Майже нічого спільного з нашою ситуацією, у них все було набагато гірше.
- Валютних резервів не існувало, імпорт фінансувався виключно друком грошей.
- Торговельний баланс був зруйнований в 0.
- Фіскальна та монетарна політика була ідіотична та безконтрольна - держава просто друкувала папірці для покриття витрат, схоже на весь пост-совок в 90х.
- Відсутність зовнішнього фінансування - ніхто не давав кредитів, взагалі.
- Не кажучи вже про відсутність глобальної європейської та й світової торгівлі, МВФ тоді лише створювався.

І куди угорці "виплили", і взагалі які альтернативи у будь-якої європейської країни не виплисти? У разі інтеграції до загальної системи, звичайно.
Після закінчення воєнних дій вступ України до ЄС буде досить швидким, точно набагато швидше, ніж у НАТО. Ну і далі в єврозону, тоді взагалі підуть оці питання монетарної політики.

А щодо курсу, так, його справді тримають нижче за економічно обґрунтований рівень, але ненабагато. Наприклад у московії теж тримають, але розрив там по макроекономіці все більше.

Після війни гривню можливо опустять до 50-60, а може й більше. Але це буде найменша з наших турбот.
zerocool
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 03:30

  zerocool написав:Купа маячні, з Угорщиною ви маєте на увазі дєвал 1946? Майже нічого спільного з нашою ситуацією, у них все було набагато гірше.

Вообще-то я и сказал, что в Венгрии было похуже, но тем не менее удалось выплыть, т.е. создать экономику с довольно приличным уровнем жизни даже по меркам ЕС. ОК, пусть это будет бредом, но он у нас обоих.

  zerocool написав:- Фіскальна та монетарна політика була ідіотична та безконтрольна - держава просто друкувала папірці для покриття витрат, схоже на весь пост-совок в 90х.

Это, кстати, не так уж плохо :P Можно сказать, что просто другой способ взимания налогов, который позволяет сэкономить на содержании фискальных органов. Сродни бездивидендным акциям, которые тем не менее тоже имеют смысл для инвестирования потому, что в прибыльных компаниях цена таких акций постоянно растёт. Минус в том, что пересичные сразу видят на сколько их грабит государство, а также норовят перейти на расчёты в непосредственно условно стабильные у.е., а не менять или пересчитывать каждый день по новому курсу.

  zerocool написав:і взагалі які альтернативи у будь-якої європейської країни не виплисти? У разі інтеграції до загальної системи, звичайно.

Очевидные: быть голодранцами без всякой интеграции. Ещё одним Зимбабве, только географически в Европе. Кстати, по медианным доходам как бы не уже.

  zerocool написав:Після закінчення воєнних дій вступ України до ЄС буде досить швидким, точно набагато швидше, ніж у НАТО. Ну і далі в єврозону, тоді взагалі підуть оці питання монетарної політики.

А вот это уже, если не бред, то, как минимум, маниловщина. Впрочем, кому что быстро. Скажем, за тыщу лет всякое может быть.
moveton
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 04:10

  moveton написав:
  zerocool написав:і взагалі які альтернативи у будь-якої європейської країни не виплисти? У разі інтеграції до загальної системи, звичайно.

Очевидные: быть голодранцами без всякой интеграции. Ещё одним Зимбабве, только географически в Европе. Кстати, по медианным доходам как бы не уже.

  zerocool написав:Після закінчення воєнних дій вступ України до ЄС буде досить швидким, точно набагато швидше, ніж у НАТО. Ну і далі в єврозону, тоді взагалі підуть оці питання монетарної політики.

А вот это уже, если не бред, то, как минимум, маниловщина. Впрочем, кому что быстро. Скажем, за тыщу лет всякое может быть.

Ви ще раз підтверджуєте, що в принципі не знаєте, про що говорите. Типовий форумний "спец". Не вірте першій інфі з гугла або тим більше Чатжпт якомусь.

Україну з Зімбабве порівнювати взагалі сенсу немає, якщо ви адекват.
Статистика по Африці спотворена по багатьох країнах, саме у Зімбабве більшість людей особливо молодих - безробітні, не враховуються в статистиці зп і живуть на суми в районі $12 на місяць. Велкам https://zimstat.co.zw/


Середній прогнозований термін вступу України в ЄС після війни – десь 5-10 років за різними експертними оцінками, тим більше, що є чіткий роадмап. А від слова маніловщина ну дууже пахне русньою.
zerocool
