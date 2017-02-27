Додано: Пон 01 вер, 2025 04:39

zerocool написав: Україну з Зімбабве порівнювати взагалі сенсу немає, якщо ви адекват.

Статистика по Африці спотворена по багатьох країнах, саме у Зімбабве більшість людей особливо молодих - безробітні, не враховуються в статистиці зп і живуть на суми в районі $12 на місяць. Велкам https://zimstat.co.zw/

zerocool написав: Середній прогнозований термін вступу України в ЄС після війни – десь 5-10 років за різними експертними оцінками, тим більше, що є чіткий роадмап. Середній прогнозований термін вступу України в ЄС після війни – десь 5-10 років за різними експертними оцінками, тим більше, що є чіткий роадмап.

zerocool написав: А від слова маніловщина ну дууже пахне русньою. А від слова маніловщина ну дууже пахне русньою.

Смотря в чём тут искать смысл. Конечно, страны очень разные. Например, тем, что с молодыми людьми в Украине сильный напряг и чем дальше, тем сильнее. Но я отлично помню, как где-то в 1993 году предполагалось, что, как молодой студент, я проживу на стипендию в 0.75$ в месяц. Доллар с тех пор несколько подешевел, но не в 16 раз. Вполне можем и до этого уровня обратно скатиться.А это точно прям неизбежность на уровне законов движений космических тел? Я думал, что это всего лишь оценка при условии, что куча народа будет согласованно работать в этом направлении. Помнится, в 1991м тоже было согласие, что стоит только от СССР отделиться, так сразу жизнь, как во Франции начнётся. Но да, ни разу не претендую быть экспертом. Посмотрю на нынешних экспертов через 10 лет, если доживу. До конца войны уже не долго совсем. На этом форуме годика полтора назад писали, что ГРУ пообещало, что закончится этой осенью.Шшш, на Гоголя пока не посягают даже одесские украинизаторы, недавно опять переименовавшие полгорода. А явление маниловщины вполне интернациональное.