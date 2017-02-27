RSS
  #

Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 22:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Миша-клиент написав:требований по импорту в ЕС нашей курятины

Сильно сказано, відразу видно іксперда ЗЕД :mrgreen:
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6086
З нами з: 07.04.12
Подякував: 7019 раз.
Подякували: 3172 раз.
 
Профіль
 
3
2
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 22:37

  Василь-Рівне написав:
  Миша-клиент написав:требований по импорту в ЕС нашей курятины

Сильно сказано, відразу видно іксперда ЗЕД :mrgreen:

Експорт?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10654
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 22:59

  Investor_K написав:
  Василь-Рівне написав:
  Миша-клиент написав:требований по импорту в ЕС нашей курятины

Сильно сказано, відразу видно іксперда ЗЕД :mrgreen:

Експорт?

Та, вроде, всё правильно было написано: с экспортом нет проблем, а чтобы ЕС вывезенное заимпортировал нужно выполнить кучку всякого. Вот почему за наличие таких знаний сейчас положено лепить ярлык "іксперда ЗЕД" - это уже дело тёмное, но надо, так надо.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5883
З нами з: 23.03.18
Подякував: 70 раз.
Подякували: 719 раз.
 
Профіль
 
1
6
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 23:16

  Василь-Рівне написав:
  Миша-клиент написав:требований по импорту в ЕС нашей курятины

Сильно сказано, відразу видно іксперда ЗЕД :mrgreen:

Василь, "ікспердом" є саме ти.
вимоги встановлюються ЄС саме для ІМПОРТУ,
регулюються квотами і митами на імпорт.
З 6 червня 2025 року набув чинності новий режим імпорту української курятини до ЄС


у нас виконання цих вимог відбувається шляхом розподілу квот між виробниками, які в свою чергу є експортерами.
можливо через це ти запутався...
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 433
З нами з: 21.05.23
Подякував: 37 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
 
