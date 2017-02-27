RSS
Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2025?

Опитування проводиться до Сер 01 жов, 2025 15:29

Валютний ринок в контексті ДС 4.8 5 30
40,00-40,50
7%
2
40,50-41,00
3%
1
41,00-41,50
13%
4
41,50-42,00
47%
14
42,00-42,50
13%
4
42,50-43,00
3%
1
43,00-43,50
3%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
3%
1
Більше 46,00
7%
2
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 17:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:напевне вимагають знати Excel та Word, а ще й ворожу 1С :lol:

Ну не надо так уж обижать. Девушка сильно не студентка и грамотная. И терпения дикого. В Ощаде у неё и фактический рабочий день был побольше 8 часов и регулярные дополнительные выходы в выходные дни без дополнительной оплаты. А она много лет так проработала. ХЗ что там нынче требуют, что она не тянет. Конечно, накладывается и то, что Черноморск не деревня, но и не мегаполис. Но это уже совсем оффтопик. Я о том, что по стране очень по-разному.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5931
З нами з: 23.03.18
Подякував: 73 раз.
Подякували: 726 раз.
 
Профіль
 
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 17:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  whois2010 написав:Вважаю, що справжній діапазон 20-25тис. В минулому місяці мої отримали середню з/п на руки в розмірі двох середніх по країні. І при цьому працювати нема кому.
Як казав йоська кривавий?
Пофіг як голосують-головне хто рахує..
Так само і по зарплатам....
Як рахують?
якщо 9млн в цивільному секторі.. то не дивно що 17000
а от якщо
9 млн *17000+ 1 млн *65000( ЗСУ )=середня 23 300 :)
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26992
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2989 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 18:13

  prodigy написав:
  sergey_sryvkin написав:Власне, вчора купив по 41.29.


вчасно купили, я не відкупаю, що пограюсь місяць у гривно-депозит (і вийде те на те)
умовно купити сьогодні (у нас 41,35) , місяць депо дає 1,1%, через місяць купуєш по 41,80 і профіту немає :mrgreen:

Сьогодні знову 41.29 було :) На моменті 41.30
я для роботи купляю, не для матрацу :)
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2327
З нами з: 19.02.14
Подякував: 636 раз.
Подякували: 673 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 11:17

он як воно бува...

https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pyta ... rstva-1114



PS перед-історія https://zakarpattya.net.ua/News/120552- ... HO-KREDYTU
greenozon
 
Повідомлень: 16774
З нами з: 01.06.14
Подякував: 587 раз.
Подякували: 1761 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
7
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 11:46

  greenozon написав:он як воно бува...

https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pyta ... rstva-1114

PS перед-історія https://zakarpattya.net.ua/News/120552- ... HO-KREDYTU

дуже показовий приклад - держава - "ефективний" менеджер. це ж головне протиріччя нашої держави - під фразою збережемо у власності держави - землю, підприємства, ще щось, державний менеджмент тирить собі по кишенях. державні підприємства частіше менш ефективні, ніж приватні, у всьому світові. в нас на це накладається корупція, яка на державних підприємствах досягає космічних масштабів

тому хочемо менше корупції - треба обмежувати повноваження чиновників, й не заважати приватизації. земля - дуже показовий приклад - через 30 років після незалежності дозволили продавати, й то з обмеженнями...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9788
З нами з: 29.09.19
Подякував: 780 раз.
Подякували: 1649 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 13:33

  Shaman написав:
  BIGor написав:Якщо середня 500 дол нетто, то х2 середньої виходить дуже пристойна сума.

не смішить про пристойну суму. виходить десь реальна середня, може трохи більше - але аж ніяк не пристойна сума...

Ви теж доєдналися до теорії "Київ Фейслеса"?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10158
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1470 раз.
Подякували: 1874 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 14:46

  moveton написав:
  Shaman написав:напевне вимагають знати Excel та Word, а ще й ворожу 1С :lol:

Ну не надо так уж обижать. Девушка сильно не студентка и грамотная. И терпения дикого. В Ощаде у неё и фактический рабочий день был побольше 8 часов и регулярные дополнительные выходы в выходные дни без дополнительной оплаты. А она много лет так проработала. ХЗ что там нынче требуют, что она не тянет. Конечно, накладывается и то, что Черноморск не деревня, но и не мегаполис. Но это уже совсем оффтопик. Я о том, что по стране очень по-разному.

На жаль, в банках на відділенні платять приблизно як працівникам Епіцентру чи АТБ. А вимог, обов'язків і відповідальності - в рази більше. Колись на початку трудової діяльності мав необережність пропрацювати там пару років. Потім поміняв на офіс будівельної компанії, де можна казати плював у стелю в порівнянні за такі ж гроші.

Працівник на відділенні банку знаходиться між трьох вогнів:
1)він має задовільнити клієнтів, що часто бувають неадекватними, хитрими, з поганим настроєм і тп;
2)він має задовільнити своє керівництво по вертикалі в головному офісі банку;
3)він має задовольнити своє керівництво відділення
І у кожної з цих сторін різні інтереси) Наприклад, я працював аналітиком по кредитуванню корпоративних клієнтів. То нач. відділенню було все рівно, що це за клієнт, чи є в нього необхідні документи, чи він взагалі платоспроможний і тп, головне - виконання показників відділення. Керівництву ж по вертикалі з головного офісу було все рівно на показники відділення, головне - забезпечення всіх необхідних процедур, хороші чисті документально підтверджені доходи, біла бухгалтерія і тп. Клієнту ж навпаки потрібна гнучкість у прийнятті рішень, закриття очей на багато моментів, бо закон пише одне, а реальність диктує інше. Я працював у часи конвертцетрів банди януковича, то дуже багато клієнтів вимушено чи на свій розсуд користувалися ними для "оптимізації податків". Тож мені треба було виконувати показники обіцяючи клієнту гнучкість, при тому якось обходити головний офіс і з гівняними документами робити хороший аналіз клінта. А потім ще приходив аудит і на тебе вішали всіх собак.

Тож рішення дівчини дуже логічне, бо на відділенні у такому містечку і кар'єрного зростання практично нема, бо там хіба нач. відділення більш-менш нормальна посада по грошам
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 792
З нами з: 01.06.19
Подякував: 102 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 16:48

  BIGor написав:
  Shaman написав:
  BIGor написав:Якщо середня 500 дол нетто, то х2 середньої виходить дуже пристойна сума.

не смішить про пристойну суму. виходить десь реальна середня, може трохи більше - але аж ніяк не пристойна сума...

Ви теж доєдналися до теорії "Київ Фейслеса"?

1 куо - це й близько не київські зп. Київ фейслесса, якщо я правильно розумію ваш сленг - це 4-5 куо та вище
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9788
З нами з: 29.09.19
Подякував: 780 раз.
Подякували: 1649 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 22:50

  greenozon написав:https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pytannia-derzhavnoi-harantii-nadanoi-u-2012-rotsi-dlia-finansuvannia-proektiv-u-sferi-silskoho-hospodarstva-1114

Намана. У государства ведь своих денег нет, поэтому оно не обеднеет. Зато "В Україні скоротилася кількість платників податків" поэтому на лишних полтора лярда добровольно скинутся оставшиеся патриоты, как на госуслугу, которой все воспользовались. (голосом собачки из Star Control 3) "We'll work harder!"
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5931
З нами з: 23.03.18
Подякував: 73 раз.
Подякували: 726 раз.
 
Профіль
 
2
6
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 08:41

  Shaman написав:
  BIGor написав:
  Shaman написав:не смішить про пристойну суму. виходить десь реальна середня, може трохи більше - але аж ніяк не пристойна сума...

Ви теж доєдналися до теорії "Київ Фейслеса"?

1 куо - це й близько не київські зп. Київ фейслесса, якщо я правильно розумію ваш сленг - це 4-5 куо та вище

Ні, Київ фейслеса - таксисти, кухарки, електрики - які мають понад 3 кує в місяць.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10158
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1470 раз.
Подякували: 1874 раз.
 
Профіль
 
1
