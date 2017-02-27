|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 14 вер, 2025 09:02
BIGor написав: Shaman написав: BIGor написав:
Ви теж доєдналися до теорії "Київ Фейслеса"?
1 куо - це й близько не київські зп. Київ фейслесса, якщо я правильно розумію ваш сленг - це 4-5 куо та вище
Ні, Київ фейслеса - таксисти, кухарки, електрики - які мають понад 3 кує в місяць.
Ви тільки не забувайте, що це суто ваші фантазії.
І автором терміну доречі був не я
І в оригінальному формулюванні не звучало ні про які "вище 3 куо"
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36602
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1495 раз.
- Подякували: 8243 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Нед 14 вер, 2025 09:52
moveton написав: greenozon написав:
https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pytannia-derzhavnoi-harantii-nadanoi-u-2012-rotsi-dlia-finansuvannia-proektiv-u-sferi-silskoho-hospodarstva-1114
Намана. У государства ведь своих денег нет, поэтому оно не обеднеет. Зато "В Україні скоротилася кількість платників податків
" поэтому на лишних полтора лярда добровольно скинутся оставшиеся патриоты, как на госуслугу, которой все воспользовались. (голосом собачки из Star Control 3) "We'll work harder!"
Почекайте, люди виїхали і перестали бути платниками податків, це факт, але вони і не користуються жодними державними послугами - ні дорогами, ні інфрастуктурою, ні медициною ітд. На них держава не витрачає ні копійки.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 10160
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1470 раз.
- Подякували: 1875 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 14 вер, 2025 10:48
BIGor написав: moveton написав: greenozon написав:
https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pytannia-derzhavnoi-harantii-nadanoi-u-2012-rotsi-dlia-finansuvannia-proektiv-u-sferi-silskoho-hospodarstva-1114
Намана. У государства ведь своих денег нет, поэтому оно не обеднеет. Зато "В Україні скоротилася кількість платників податків
" поэтому на лишних полтора лярда добровольно скинутся оставшиеся патриоты, как на госуслугу, которой все воспользовались. (голосом собачки из Star Control 3) "We'll work harder!"
Почекайте, люди виїхали і перестали бути платниками податків, це факт, але вони і не користуються жодними державними послугами - ні дорогами, ні інфрастуктурою, ні медициною ітд.
На них держава не витрачає ні копійки.
Але на усіх громадян (здесь и выехавших) закладені ГРОШІ у бюджет і хтось його чьмокае мовчки
п.с. якщо у вас нема нічого в Україні , то и ждать исполнителя вам не надо а вот если есть то тут надо думать...
Українській демократії і судовій владі пох хто ти і де наразі, в окопі чі у США
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3936
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 622 раз.
- Подякували: 510 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|36333
|37954351
|
|
|2142
|13540215
|
|
|7978
|23490163
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|