Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Додано: Нед 21 вер, 2025 16:40
Shaman написав:
- війна йде, людей для оборони не вистачає - що треба робити?
Плять!!!
По стопітсотому разі - НА ФРОНТ!!!
ЙТИ НА ФРОНТ!!!
Успіх
Додано: Нед 21 вер, 2025 16:43
ЛАД написав: Shaman написав:
........
варіант підняття виплат є. чого його не використовують - питання до влади... я ж кажу, владу самоусунулась від проблеми...
А є?
Ви впевнені?
Я там чуть раньше то же самое спросил - сначала пошел флуд “какие есть ваши доказательства" (с)
А как доказательства получил - вообще пропал куда-то
_hunter
Додано: Нед 21 вер, 2025 16:46
Успіх написав: Shaman написав:
- війна йде, людей для оборони не вистачає - що треба робити?
Плять!!!
По стопітсотому разі - НА ФРОНТ!!!
ЙТИ НА ФРОНТ!!!
А чого ти звідти втік ?
І податки не платишь, щоб інші котів сосисками кормили та викидували сири
pesikot
Додано: Нед 21 вер, 2025 16:47
ЛАД написав:
А насчёт "выравнивания доходов" и "завидущих бездарей" почему-то в Европе, по-моему, во всех странах существует прогрессивная шкала налогов. Порой сильно прогрессивная. И как-то живут и большого возмущения не вызывает.
Швеция - страна "завидущих бездарей"? А там доходы выравнивают очень неслабо. Конечно, не до полного равенства.
Так треба розуміти чому
Для початку-табличка, нагадаю в нас 18+5=23%Іспанія
19%: на доходи до 12 450 євро.
24%: на доходи від 12 451 до 20 200 євро.
30%: на доходи від 20 201 до 35 200 євро.
37%: на доходи від 35 201 до 60 тис. євро.
47%: на доходи понад 60 тис. євро.Італія
Дохід 0 – 15.000 євро – ставка 23%
Дохід 15.001 – 28.000 євро – ставка 25%
Дохід 28.001 – 55.000 євро – ставка 35%
Дохід 55.001 і вище – ставка 43%Німеччина
Розмір прибутку, EUR,
___самотні люди ________ одружені________Ставка податку
0 - 12 096______________0 - 24 192___________0
12 096 - 68 429_______24 192 - 136 858___14% - 42%
68 430 - 277 825______136 860 - 555 650_____42%
від 277 826______________від 555 652________45%Польща
120 000 злотих*0,28 курс до долара=33600 доларів - 12%
Вище 33600 доларів______________________________ - 32%
Що бачимо?
Іспанія, Італія - практично так як в нас ( все що до 100 000 грн/місяць оподатковується 20-25%
Німеччина ( з певними уточненнями бо там 1000 євро в місяць це нуль для нас) - майже так само як в нас( в наших діапазонах)
Єдине що відрізняється в кращу сторону - це Польща....
budivelnik
Додано: Нед 21 вер, 2025 16:47
Hotab написав: ЛАД написав: Shaman написав:
----------------------------Hotab
Китайці економічно окучують
Африку, військових нема.
А от місцеві царьки (диктатори-президенти) опираються на військові контингенти. І часто їх приватна охорона - це Вагнер. Взамін дозволено добувати/грабувати копалини .-----------------------------------
рано чи пізно економіка зіштовхнеться з цими ПВК - ресурси все одно обмежені. чи не поділять. а Захід схоже надто гуманізовался...
Не зіштовхнеться.
Китай і ПВК зазвичай у різних країнах.
В основному так. Але на прикладі ЦАР, то співіснують паралельно .
Исключения подтверждают правила.
Но в принципе возможно и такое.
ЛАД
Додано: Нед 21 вер, 2025 16:54
budivelnik написав: detroytred написав:
Предметом є конкретний даний випадок --- шахраї-злодії, які своїми діями наносять ущерб-втрати.
І конкуренція в даному випадку зводиться до того, як не стати жертвою.
І ключове на що вказав Хотаб --- жертвою стане інший. Інший!!!!! Легше доступний для шахраїв-злодіїв.
Тобто конкуренція не за розвиток, не за кращі умови для розвитку, не за краще, а суто --- нехай жертвою шахраїв-злодіїв стане інший.
То про який один рух в одну сторону (кращого))) ти несеш?!
Це абсолютно різні системи координат.
Не розбивай на мікрокавалки
Розглядай спочатку в цілому..
1 Конкуренція-це ЗАВЖДИ перемога ОДНОГО і програш ІНШОГО...., але при цьому середній результат першого і другого -можуть бути вишим ніж це б відбувалось без конкуренції... тому СУСПІЛЬСТВО перемагає від конкуренції , навіть якщо хтось в цій боротьбі програє...
Тобто ще раз
Конкуренція НЕ ЗАБИРАЄ результати праці в одного і не передає її іншому....
2 Наявність складнішої системи охорони покращує збереження обєкту під цією системою
Наявність простішої - має меншу ймовірність збереження...
Але відсутність систем охорони - збільшує ймовірність крадіжки що одного що іншого... і таким чином власники обєктів програють конкурентну боротьбу злодіям...
3 Таким чином є якби два рівні конкуренції
Головний
Конкуренція у використанні систем захисту йде не між тими хто їх використовує - а між власник обєкту-злодій який хоче вкрасти....
Другорядний
- між виробниками систем охорони ( за створення найкращого співвідношення ціна/безпека
Третьорядний
між споживачами цих ситем , де в кожного споживача є своя градація аргументів(для когось головне ціна, для когось ціна не має значення і головне безпека)
"Космічні кораблі бороздять простори дикого космосу"...
detroytred
Додано: Нед 21 вер, 2025 16:54
ЛАД написав: Успіх написав:
.......
Хочеш відсвічувати - то йди в піхоту, відсвічувати в тєплік!
Але ж ти не підеш, бо ти сцикло рідкісне!🤮🤮🤮
Вы тоже в тєплік не відсвічували.
Я був крутішою мішенню для ворожих дронів!
Копав з хлопцями/мужиками, майже, під відкритим небом вдень! І далеко так НЕ один день!!!
А дрони над головами жужжали, як хрущі на вишнями!
Добре, що в основному - то наші дрони були... Але, іноді і ворожі залітали!
Це чудом, що саме з нашої команди - ніхто не постраждав!
Бо з інших команд - то були і 300, і 200, на жаль.
Бо ще раз повторю - за 1,5км вже можна було до ворога в окоп/бліндаж заскочити!!!
Успіх
Додано: Нед 21 вер, 2025 16:57
budivelnik написав: detroytred написав:
Не сумніваюсь!
Дійсно упоротих на гілці лише двоє.
Один, бо місіонер.
Другий, бо дійсно хворий (багато буквенний).
Всі інші банально тролять. З різною степенню шкідливості.
Ти ж також місіонер
От тількі наші місії відрізняються кардинально
Моя - пояснити як на протязі ОДНОГО покоління можна стати багатим
Твоя - оправдати своє нікчемне життя
При чому
нікчемність чи досягнення-визначаєш не ти чи я
Визначають читачі....
Так от
ДОСЯГНУТИ мого результату- тут не проти 70% присутніх ( з уточненням, що вони хочуть отримати результат, але не хочуть працювати так як це робив я)
Досягнути ТВОГО результату - тут бажаючих НЕМА
і скажи що я не правий.
Ні, місіонере, ні.
Місіонер тут саме і виключно ти.
Знов затягнув пісню про досягення...
Лікуй комплекси. Бо місіонер ще й з отаким комплексом неповноцінності, то треш.
______________________
Брехунець, нагадай, коли я запечував оце "як на протязі ОДНОГО покоління можна стати багатим" для індивідуума?
То навіщо брешеш-то, місіонер?
Навпаки, я тебе навіть для суспільства!!! в реформи Кореї макав. Які результати за 20 років з початку реформ 1962 року отримали корейці -- Самсунги-Хюндаї...
І які українці за 30+ років без реформ.
А ти співав про тільки еволюційний шлях і два-три покоління.
Кумедний брехливий місіонер знов вийшов сам на себе.
detroytred
Додано: Нед 21 вер, 2025 16:58
pesikot написав: Успіх написав: Shaman написав:
- війна йде, людей для оборони не вистачає - що треба робити?
Плять!!!
По стопітсотому разі - НА ФРОНТ!!!
ЙТИ НА ФРОНТ!!!
А чого ти звідти втік ?
І податки не платишь, щоб інші котів сосисками кормили та викидували сири
1. Ніхто нікуди не втікав, коли є документи на руках по догляду СПРАВДІ ХВОРОЇ киці!
2. Не суди по собі та не балаболом будеш!
Якщо ти не платиш податки - то це на твоїй совісті!
Успіх
Додано: Нед 21 вер, 2025 17:02
Я був крутішою мішенню для ворожих дронів!
Копав з хлопцями/мужиками, майже, під відкритим небом вдень! І далеко так НЕ один день!!!
А дрони над головами жужжали, як хрущі на вишнями!
Добре, що в основному - то наші дрони були
Це треба в рамку 🤣
«Добре що це було у Яворові, під Львовом»)))
Hotab
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
