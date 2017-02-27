RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11974119751197611977
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 17:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  yama написав:настолько свежие и хрустящие что липнут один к одному, мало того с номерами по порядку ... инфляция долара не за горам, они включили печатн. станок

В каком смысле "включили"? Новые купюры кто-то переставал печатать? Как без печати заменять ветхие бумажки, постоянно выводимые из оборота.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6027
З нами з: 23.03.18
Подякував: 76 раз.
Подякували: 740 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 17:56

  moveton написав:
  yama написав:настолько свежие и хрустящие что липнут один к одному, мало того с номерами по порядку ... инфляция долара не за горам, они включили печатн. станок

В каком смысле "включили"? Новые купюры кто-то переставал печатать? Как без печати заменять ветхие бумажки, постоянно выводимые из оборота.

количество смайлов должно показать иронию, как и иронично весел стиль изложения
yama
 
Повідомлень: 5329
З нами з: 12.08.17
Подякував: 9228 раз.
Подякували: 1071 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 20:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  whois2010 написав:Коли в нас буде вже все українське?

Коли Ви і такі крикуни як Ви відкриють хоча би одне хоча би малюсеньке виробництво.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6088
З нами з: 07.04.12
Подякував: 7029 раз.
Подякували: 3172 раз.
 
Профіль
 
3
2
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 20:23

  Василь-Рівне написав:
  whois2010 написав:Коли в нас буде вже все українське?

Коли Ви і такі крикуни як Ви відкриють хоча би одне хоча би малюсеньке виробництво.

Какое-то очень суровое условие. Может просто к Китаю присоединиться? Всё так и останется китайским, но заодно станет и украинским. И предприятия под управлением Компартии, а не нынешних воров, наверняка будут и местные открываться повеселее. И громкие патриоты массово покажут пример, как легко выучить и везде применять государственный китайский язык. Здорово же!
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6027
З нами з: 23.03.18
Подякував: 76 раз.
Подякували: 740 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 15:58

Це вже сбогодні був початок девальвації гривні в діапазон 42.5 - 43.0?
Чи з понеділка знов відкатять до 41.5
41.5 був наш новий острівець стабільності
"по 5", "по 8", "по 25-27", "по 37", "по 41.5"....
kombinator
 
Повідомлень: 133
З нами з: 08.09.17
Подякував: 76 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 17:15

  Успіх написав:
  Ой+ написав:Медіана зарплата зараз 12.5 тис., що вдвічі нижче середньої
ТАК І НЕ ДОЧЕКАЛАСЬ 4 000ДОЛЯРЧИКІВ)))

А що, справді чекали? :mrgreen:
reef
 
Повідомлень: 2773
З нами з: 28.08.07
Подякував: 194 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 01:05

  kombinator написав:Це вже сбогодні був початок девальвації гривні в діапазон 42.5 - 43.0?
Чи з понеділка знов відкатять до 41.5
41.5 був наш новий острівець стабільності
"по 5", "по 8", "по 25-27", "по 37", "по 41.5"....

хз, та трохи прикупив по 41.40
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2333
З нами з: 19.02.14
Подякував: 638 раз.
Подякували: 674 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 10:48

  Ірина_ написав:Андрій Шевчишин - фінансовий аналітик

У вересні 2025 року інтервенції НБУ для стабілізації ринку знизились до 5 місячного мінімуму 2,29 млрд дол.
Зниження відбулось за рахунок посилення пропозиції валюти (+17% до серпня) при більш повільному зростанню попиту (+7%), в результаті чого на міжбанку дефіцит валютних операцій досяг 10 місячного мінімуму 1,3 млрд дол.
А от дефіцит готівкових операцій населення (382млн дол) та "додаткові" інтервенції НБУ (647 млн дол) залишаються на середньомісячних рівнях останніх шести місяців.

Зображення

Просто глянувши на картинку, можна запропонувати таке:
В кінці листопаду можна придивитись до купівлі валюти. До того часу можна користуватись гривневими інструментами.
На наступний рік логічно буде перейти в діапазон 42+/43 грн за $. Чому логічно? Бо поточна гривнева дохідність у ОВДП все одно буде вища за зростання курсу, а для бюджету це допомога плюс помірний тиск на інфляцію. Знову ж таки, є резон переходити на новий рівень саме весною, коли попит на валюту менший.
При такій стратегії корзину співвідношення валюта/гривня в ОВДП можна не змінювати.
Нагадую, що де факто ринку як такого не існує. Як визначить НБУ - так і буде.
Realist
 
Повідомлень: 1799
З нами з: 23.01.09
Подякував: 3113 раз.
Подякували: 2234 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
1
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 11:09

  dimo_0n написав:
  барабашов написав:Системно и долго это закончится крахом.
И как импорт туда где эти электрички покупают - так таможенные пошлины решают и их не от 1го евро или доллара будут считать, а от цены защищаемого внутреннего производителя.

Тока пока не ясно чьим крахом....
Как показала практика - таможенные пошлины в странах с импотентным руководством - не особо то и решают..

Німеччина - промвиробництво (серпень)
м/м = -4.3% (очік. -1% / раніше +1.3%) 
р/р = -3.9% (очік. -0.9% / раніше +1.5%)
максимальне за 3 роки падіння промвиробництва в Німеччині

И это все при космическом росте производства Рейнмиталов :wink:

Є така штука як Інерційність - властивість опиратися змінам, що проявляється як у фізичних об'єктах (уповільнена зміна швидкості чи напрямку руху), так і в соціальних чи економічних процесах (повільна реакція на нові умови).

Я вам запропоную іншу новину, яка абсолютно не заперечує ту, яку навели ви (я її теж бачив у пресі)

"Уряд Німеччини підвищив прогноз зростання економіки на 2025 рік до 0,2 відсотка з нульового, також прогнозуючи 1,3 відсотка у 2026 році та 1,4 відсотка у 2027-му. Про це повідомило міністерство економіки 8 жовтня. Відоство зазначило, що після двох років скорочення ВВП восени очікується легке покращення.

Прогноз кращий за попередній, сформований міністерством Роберта Габека (Robert Habeck) у квітні 2025-го - коли зростання в 2025 взагалі не планувалося, а на 2026 рік прогнозували один відсоток. Своїм пріоритетним завданням уряд канцлера Фрідріха Мерца (Friedrich Merz) з моменту свого приходу до влади на початку травня визначив відродження економіки."

Висновок можна проілюструвати 3-м законом Ньютона спроектованим в наші економічні реалії.
Будя яка дія має рівноправну і протилежно направлену дію. Стосовно рівноправності - то тут можна дискутувати. А от напрям вектору - точно протилежний.
Світ динамічний. не статичний. І це потрібно враховувати приймаючи будь-які рішення. Бо те рішення яке сьогодні в сьогоднішніх обставинах виглядає абсолютно логічним, завтра може виявитись хибним.
Саме тому будь які ринки спочатку "відігрують" чутки, а потім приводять котирування до реальних значень, "заземляються".
Realist
 
Повідомлень: 1799
З нами з: 23.01.09
Подякував: 3113 раз.
Подякували: 2234 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
1
  #<1 ... 11974119751197611977
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 214, 215, 216
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
2150 13558720
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 жов, 2025 10:06
барабашов
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3637, 3638, 3639
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
36381 38041854
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 жов, 2025 23:57
Козак-характерник
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23514379
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.