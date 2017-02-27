В каком смысле "включили"? Новые купюры кто-то переставал печатать? Как без печати заменять ветхие бумажки, постоянно выводимые из оборота.
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 жов, 2025 17:50
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Чет 09 жов, 2025 17:56
Додано: Чет 09 жов, 2025 20:05
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Чет 09 жов, 2025 20:23
Додано: П'ят 10 жов, 2025 15:58
Це вже сбогодні був початок девальвації гривні в діапазон 42.5 - 43.0?
Чи з понеділка знов відкатять до 41.5
41.5 був наш новий острівець стабільності
"по 5", "по 8", "по 25-27", "по 37", "по 41.5"....
Додано: П'ят 10 жов, 2025 17:15
Додано: Пон 13 жов, 2025 01:05
Додано: Пон 13 жов, 2025 10:48
Просто глянувши на картинку, можна запропонувати таке:
В кінці листопаду можна придивитись до купівлі валюти. До того часу можна користуватись гривневими інструментами.
На наступний рік логічно буде перейти в діапазон 42+/43 грн за $. Чому логічно? Бо поточна гривнева дохідність у ОВДП все одно буде вища за зростання курсу, а для бюджету це допомога плюс помірний тиск на інфляцію. Знову ж таки, є резон переходити на новий рівень саме весною, коли попит на валюту менший.
При такій стратегії корзину співвідношення валюта/гривня в ОВДП можна не змінювати.
Нагадую, що де факто ринку як такого не існує. Як визначить НБУ - так і буде.
Додано: Пон 13 жов, 2025 11:09
Є така штука як Інерційність - властивість опиратися змінам, що проявляється як у фізичних об'єктах (уповільнена зміна швидкості чи напрямку руху), так і в соціальних чи економічних процесах (повільна реакція на нові умови).
Я вам запропоную іншу новину, яка абсолютно не заперечує ту, яку навели ви (я її теж бачив у пресі)
"Уряд Німеччини підвищив прогноз зростання економіки на 2025 рік до 0,2 відсотка з нульового, також прогнозуючи 1,3 відсотка у 2026 році та 1,4 відсотка у 2027-му. Про це повідомило міністерство економіки 8 жовтня. Відоство зазначило, що після двох років скорочення ВВП восени очікується легке покращення.
Прогноз кращий за попередній, сформований міністерством Роберта Габека (Robert Habeck) у квітні 2025-го - коли зростання в 2025 взагалі не планувалося, а на 2026 рік прогнозували один відсоток. Своїм пріоритетним завданням уряд канцлера Фрідріха Мерца (Friedrich Merz) з моменту свого приходу до влади на початку травня визначив відродження економіки."
Висновок можна проілюструвати 3-м законом Ньютона спроектованим в наші економічні реалії.
Будя яка дія має рівноправну і протилежно направлену дію. Стосовно рівноправності - то тут можна дискутувати. А от напрям вектору - точно протилежний.
Світ динамічний. не статичний. І це потрібно враховувати приймаючи будь-які рішення. Бо те рішення яке сьогодні в сьогоднішніх обставинах виглядає абсолютно логічним, завтра може виявитись хибним.
Саме тому будь які ринки спочатку "відігрують" чутки, а потім приводять котирування до реальних значень, "заземляються".
