Форуми / Валюта / Валютний ринок / Валютний ринок в контексті ДС Валютний ринок в контексті ДС + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 11976119771197811979 Додано: Сер 15 жов, 2025 12:02 Scorpion1 написав: Валютний ринок ніяк не вгамується. П’ятий день поспіль курс гривня/долар на міжбанку (Bloomberg) крокує вгору після тривалого затишшя. Як почали 8 жовтня зростанням з 41,3 грн/$ до 41,47 грн/$, так і продовжили 9-го — до 41,51 грн/$, 10-го — до 41,66 грн/$, 13-го — до 41,68 грн/$, а сьогодні, 18 числа, були угоди по 41,80 грн/$ на кінець безготівкових торгів (середні значення були трохи нижчими).

Не завжди підняття цінника Нацбанку — головного продавця долару на міжбанку — стосувалось різкого зростання валютного попиту чи надвеликих продажів інвалюти з боку самого регулятора. Приміром, 9 жовтня НБУ продав лише близько $90 млн (навіть до $100 млн не дісталися, що вважається норм) за загального обсягу торгів на Bloomberg лише в $205,2 млн — звичне середнє значення. Тобто жодної аномалії чи трагедії. Та регулятору, який раніше на таке взагалі не реагував помітною зміною курсу, чомусь прийшло в голову підняти валютного цінника та девальвувати гривню. От треба йому чомусь, і думайте що завгодно. Там люблять казати, що всі навколо дурники, а тільки вони розумні, хоча з прогнозами по інфляції регулярно лажають і не можуть ніяк впоратися зі зростанням роздрібних цін. Мамкіни фінансисти.

Сьогоднішнє здорожчання долару взагалі було необов’язковим, бо мало сезонний, буквально календарний характер. Вчора в США відзначали День Колумба, американські банки не працювали й доларові коррахунки відповідно, угоди з купівлі баксу переносили — тому й скупчились на один день. Зазвичай НБУ про таке каже — сезонність, що не має критичного ринкового значення й не зважайте. Та сьогодні не втримався й курса підняв, напевне в когось ручки затремтіли. Може щоб ми не занудились — розважає всіх нас і імпортерів, які люблять закладати курсове здорожчання в ціну товарів. Певно комусь гостро не вистачає росту інфляції в крові.

Можна тільки вгадувати: чи то новий тренд і старт осінньо-зимового сезону девальвації гривні, чи просто комусь/щось знадобилось? Бо всі пам’ятають, що коли зірки запалюють, то це комусь треба. Та негативний осад все ж лишився.

В тому числі бо голова держави Зеленський та керівництво Нацбанку за кілька днів до цієї хвилі девальвації гривні придбали держоблігацій у доларі та євро. Приміром, президент взяв цих паперів на 100 штук баксів по 41,2 грн/$ — недобре пахне. Хоча точно не відомо, чи він знав, що за кілька днів буде вже 41,8 грн/$.

https://public.nazk.gov.ua/.../949f70bc ... 4d0-838d.. .

Скоріше за все саму інвестицію робив не сам пан президент, і має спеціально навчену людину для такого. Та особисто переконана, що перші люди держави й керівництво НБУ, в тому числі, в якого прямий конфлікт інтересів, не мають морального права (звісно, не законодавчого) інвестувати в іноземній валюті — тільки в національній, особливо, коли цю інвалюту ми переважно позичаємо (МВФ, ЄС тощо), на чому до речі наголошував і наш міністр фінансів Сергій Марченко на початку великої війни, коли намагався присоромити покупців іномарок і айфончиків (бо їх теж за доляри та євро закупаємо).

Тільки гривня, бо ж вони ж всі патріоти, люблять гучні гасла й регулярно наголошують на своїй вірі в усе українське. Та повторюю: мають конфлікт інтересів через свою дотичність до прийняття ключових рішень у державі. Гривня, гривня й тільки гривня. Навіть якщо це збитково. Нічого страшного. Хтось життя на фронті втрачає, а вони втратять лише гроші.

Спитаєте, як же інші люди, не дотичні до влади? Моя особиста думка: ні, їм дозволено вкладати в будь-що, в інвалютне в тому числі. Вони до влади не продерлися, більшість не має навіть гідних бомбосховищ, а головне — не дотичні до рішень щодо девалу й не мають можливості отримати про це достовірну інформацію, коли забажають: наскільки й коли саме гривню спускати з небес на землю. Немає конфлікту інтересів. Так, такі в мене подвійні стандарти, хоч би комусь це не подобалось Валютний ринок ніяк не вгамується. П’ятий день поспіль курс гривня/долар на міжбанку (Bloomberg) крокує вгору після тривалого затишшя. Як почали 8 жовтня зростанням з 41,3 грн/$ до 41,47 грн/$, так і продовжили 9-го — до 41,51 грн/$, 10-го — до 41,66 грн/$, 13-го — до 41,68 грн/$, а сьогодні, 18 числа, були угоди по 41,80 грн/$ на кінець безготівкових торгів (середні значення були трохи нижчими).Не завжди підняття цінника Нацбанку — головного продавця долару на міжбанку — стосувалось різкого зростання валютного попиту чи надвеликих продажів інвалюти з боку самого регулятора. Приміром, 9 жовтня НБУ продав лише близько $90 млн (навіть до $100 млн не дісталися, що вважається норм) за загального обсягу торгів на Bloomberg лише в $205,2 млн — звичне середнє значення. Тобто жодної аномалії чи трагедії. Та регулятору, який раніше на таке взагалі не реагував помітною зміною курсу, чомусь прийшло в голову підняти валютного цінника та девальвувати гривню. От треба йому чомусь, і думайте що завгодно. Там люблять казати, що всі навколо дурники, а тільки вони розумні, хоча з прогнозами по інфляції регулярно лажають і не можуть ніяк впоратися зі зростанням роздрібних цін. Мамкіни фінансисти.Сьогоднішнє здорожчання долару взагалі було необов’язковим, бо мало сезонний, буквально календарний характер. Вчора в США відзначали День Колумба, американські банки не працювали й доларові коррахунки відповідно, угоди з купівлі баксу переносили — тому й скупчились на один день. Зазвичай НБУ про таке каже — сезонність, що не має критичного ринкового значення й не зважайте. Та сьогодні не втримався й курса підняв, напевне в когось ручки затремтіли. Може щоб ми не занудились — розважає всіх нас і імпортерів, які люблять закладати курсове здорожчання в ціну товарів. Певно комусь гостро не вистачає росту інфляції в крові.Можна тільки вгадувати: чи то новий тренд і старт осінньо-зимового сезону девальвації гривні, чи просто комусь/щось знадобилось? Бо всі пам’ятають, що коли зірки запалюють, то це комусь треба. Та негативний осад все ж лишився.В тому числі бо голова держави Зеленський та керівництво Нацбанку за кілька днів до цієї хвилі девальвації гривні придбали держоблігацій у доларі та євро. Приміром, президент взяв цих паперів на 100 штук баксів по 41,2 грн/$ — недобре пахне. Хоча точно не відомо, чи він знав, що за кілька днів буде вже 41,8 грн/$.Скоріше за все саму інвестицію робив не сам пан президент, і має спеціально навчену людину для такого. Та особисто переконана, що перші люди держави й керівництво НБУ, в тому числі, в якого прямий конфлікт інтересів, не мають морального права (звісно, не законодавчого) інвестувати в іноземній валюті — тільки в національній, особливо, коли цю інвалюту ми переважно позичаємо (МВФ, ЄС тощо), на чому до речі наголошував і наш міністр фінансів Сергій Марченко на початку великої війни, коли намагався присоромити покупців іномарок і айфончиків (бо їх теж за доляри та євро закупаємо).Тільки гривня, бо ж вони ж всі патріоти, люблять гучні гасла й регулярно наголошують на своїй вірі в усе українське. Та повторюю: мають конфлікт інтересів через свою дотичність до прийняття ключових рішень у державі. Гривня, гривня й тільки гривня. Навіть якщо це збитково. Нічого страшного. Хтось життя на фронті втрачає, а вони втратять лише гроші.Спитаєте, як же інші люди, не дотичні до влади? Моя особиста думка: ні, їм дозволено вкладати в будь-що, в інвалютне в тому числі. Вони до влади не продерлися, більшість не має навіть гідних бомбосховищ, а головне — не дотичні до рішень щодо девалу й не мають можливості отримати про це достовірну інформацію, коли забажають: наскільки й коли саме гривню спускати з небес на землю. Немає конфлікту інтересів. Так, такі в мене подвійні стандарти, хоч би комусь це не подобалось

Стільки тексту, обурення та конспірології.

Scorpion1 написав: Як почали 8 жовтня зростанням з 41,3 грн/$ до 41,47 грн/$, так і продовжили 9-го — до 41,51 грн/$, 10-го — до 41,66 грн/$, 13-го — до 41,68 грн/$, а сьогодні, 18 числа, були угоди по 41,80 грн/$ на кінець безготівкових торгів (середні значення були трохи нижчими). Як почали 8 жовтня зростанням з 41,3 грн/$ до 41,47 грн/$, так і продовжили 9-го — до 41,51 грн/$, 10-го — до 41,66 грн/$, 13-го — до 41,68 грн/$, а сьогодні, 18 числа, були угоди по 41,80 грн/$ на кінець безготівкових торгів (середні значення були трохи нижчими).

За сім днів зростання курсу АЖ НА 1,2%!!! Ого як багато. Давайте подивимось який курс $ буде сьогодні-завтра в кінці дня.

Є така думка, що маємо невелику інерційність у діях НБУ на нашому міжбанку в контексті світових коливань пари Долар/євро. От і перевіримо. Стільки тексту, обурення та конспірології.За сім днів зростання курсу АЖ НА 1,2%!!! Ого як багато. Давайте подивимось який курс $ буде сьогодні-завтра в кінці дня. Realist Повідомлень: 1800 З нами з: 23.01.09 Подякував: 3114 раз. Подякували: 2234 раз. Профіль 1 2 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 11976119771197811979 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 214 , 215 , 216

Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53 2150 13560406

барабашов Пон 13 жов, 2025 10:06 Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3637 , 3638 , 3639

Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04 36381 38051480

Козак-характерник Нед 12 жов, 2025 23:57 Валютний ринок у світі 1 ... 796 , 797 , 798

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7978 23516093

Hotab Суб 23 гру, 2023 00:55