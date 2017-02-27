|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 жов, 2025 17:43
budivelnik написав:
Лад
Головним критерієм адекватності зарплати - є відсутність плину кадрів.
В мене він відсутній.
Адекватность зарплаты понятие неоднозначное.
Она может быть адекватной в том отношении, что в других местах она примерно такая же. При этом не будет плину кадрів.
Думаю (уверен), у вас как у опытного и умного хозяина так и есть.
При этом она вполне может быть не адекватна росту цен.
Додано: Пон 20 жов, 2025 17:47
budivelnik написав:
ЛАД
Витрати на оплату служби в ЗСУ
Бюджет України
2025 (виконують)- 1126 млрд грн
2026(затвердили)- 1146 млрд грн
Не подскажете, сколько было в 2023 и 2024?
Приведенные вами цифры практически одинаковы. Но не знаю, не запланирован ли рост численности.
Додано: Пон 20 жов, 2025 17:58
ЛАД написав:
Адекватность зарплаты понятие неоднозначное.
Она может быть адекватной в том отношении, что в других местах она примерно такая же. При этом не будет плину кадрів.
Думаю (уверен), у вас как у опытного и умного хозяина так и есть.
При этом она вполне может быть не адекватна росту цен.
Не такое уж неоднозначное. Да, она в зависимости от стороны определяется разными путями. Для работодателя - это когда работники не разбегаются. А для работника - чтобы на потребности хватало. Но ведь нельзя, чтобы вторая превышала первую. Как раз только по "в других местах она примерно такая же" (это тоже важный ориентир, но скорее необходимый, чем достаточный) не получится. Если у всех в какой-то сфере будут платить так, что только ноги протянуть, то работники при всей человеческой лени переквалифицируются. А работодатели будут ныть, что работника не найти, как это уже делают для рабочих специальностей.
Додано: Пон 20 жов, 2025 18:35
ЛАД написав: budivelnik написав:
Лад
Головним критерієм адекватності зарплати - є відсутність плину кадрів.
В мене він відсутній.
Адекватность зарплаты понятие неоднозначное.
Она может быть адекватной в том отношении, что в других местах она примерно такая же. При этом не будет плину кадрів.
Думаю (уверен), у вас как у опытного и умного хозяина так и есть.
При этом она вполне может быть не адекватна росту цен.
В бізнес-плані підприємця нема пункту «зробити щасливими своїх найманих працівників» )))
Зарплату платять не щоб покрити витрати працівника, які раптом зросли. А щоб утримати його у себе, не втратити до конкурентів (якщо він звичайно треба) 😅
Додано: Пон 20 жов, 2025 19:08
Hotab написав: ЛАД написав: budivelnik написав:
Лад
Головним критерієм адекватності зарплати - є відсутність плину кадрів.
В мене він відсутній.
Адекватность зарплаты понятие неоднозначное.
Она может быть адекватной в том отношении, что в других местах она примерно такая же. При этом не будет плину кадрів.
Думаю (уверен), у вас как у опытного и умного хозяина так и есть.
При этом она вполне может быть не адекватна росту цен.
В бізнес-плані підприємця нема пункту «зробити щасливими своїх найманих працівників» )))
Зарплату платять не щоб покрити витрати працівника, які раптом зросли. А щоб утримати його у себе, не втратити до конкурентів (якщо він звичайно треба) 😅
Верно.
Но я писал только о понятии адекватности и его неоднозначности.
Жто, кстати, и к вопросу о том, что капитад заботится о жизни "рабочкй силы".
"В борьбе обретёшь ты право своё".
Это, кстати, был лозунг не большевиков.
Додано: Пон 20 жов, 2025 19:18
moveton написав: ЛАД написав:
Адекватность зарплаты понятие неоднозначное.
Она может быть адекватной в том отношении, что в других местах она примерно такая же. При этом не будет плину кадрів.
Думаю (уверен), у вас как у опытного и умного хозяина так и есть.
При этом она вполне может быть не адекватна росту цен.
Не такое уж неоднозначное. Да, она в зависимости от стороны определяется разными путями. Для работодателя - это когда работники не разбегаются. А для работника - чтобы на потребности хватало. Но ведь нельзя, чтобы вторая превышала первую. Как раз только по "в других местах она примерно такая же" (это тоже важный ориентир, но скорее необходимый, чем достаточный) не получится. Если у всех в какой-то сфере будут платить так, что только ноги протянуть, то работники при всей человеческой лени переквалифицируются. А работодатели будут ныть, что работника не найти, как это уже делают для рабочих специальностей.
А если так во всех/многих сферах (а примерно так и есть)?
Не все могут/способны стать айтишниками. И если вдруг их станет слишком много, то у них зарплаты упадут до такого же уровня.
И не все "поместятся" в высокооплачиваемые специальности и отрасли.
А работодатели, вроде как, уже
ноют. Но сильно повышать зарплаты они тоже не могут. Им тогда и самим не хватит.
P.s. Фразу "нельзя, чтобы вторая превышала первую" не очень понял.
Какая вторая и какая первая?
