Додано: Пон 20 жов, 2025 17:58

ЛАД написав: Адекватность зарплаты понятие неоднозначное.

Она может быть адекватной в том отношении, что в других местах она примерно такая же. При этом не будет плину кадрів.

Думаю (уверен), у вас как у опытного и умного хозяина так и есть.

Не такое уж неоднозначное. Да, она в зависимости от стороны определяется разными путями. Для работодателя - это когда работники не разбегаются. А для работника - чтобы на потребности хватало. Но ведь нельзя, чтобы вторая превышала первую. Как раз только по "в других местах она примерно такая же" (это тоже важный ориентир, но скорее необходимый, чем достаточный) не получится. Если у всех в какой-то сфере будут платить так, что только ноги протянуть, то работники при всей человеческой лени переквалифицируются. А работодатели будут ныть, что работника не найти, как это уже делают для рабочих специальностей.