Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 жов, 2025 07:28
moveton написав: Shaman написав:
курс долар вже більше 42, а тут тиша. щось зовсім курс перестав цікавити
А что тут интересного? Обычная сезонность. Разве что жаловаться, что слабовато растёт - едва к уровню декабря прошлого года вернулись. Хотя бы па55, ожидаемых ещё в феврале 2023, уже никто даже не мечтает.
яка сезонність при ручному керуванні?
це НБУ вирішив рухнути курс. цікаво на скільки й внаслідок чого - чи то вирішив погратися в сезонність? чи то пендаль від МВФ допоміг?
Shaman
Повідомлень: 10212
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1667 раз.
Профіль
Додано: Вів 28 жов, 2025 08:49
Що там в нас аналітики говорять, з тим що швець розповідав, про запаси золота в китаю, скидування облігацій. Може курс стане не актуальним?
BeneFuckTor
Повідомлень: 390
З нами з: 21.11.19
Подякував: 265 раз.
Подякували: 28 раз.
Профіль
Додано: Вів 28 жов, 2025 14:13
Shaman написав:
яка сезонність при ручному керуванні?
це НБУ вирішив рухнути курс. цікаво на скільки й внаслідок чого - чи то вирішив погратися в сезонність? чи то пендаль від МВФ допоміг?
Какая есть сезонность. Год назад другое управление было что ли? Я так понимаю, что НБУ всё таки не зубами курс держит, а следует спросу. Но, вроде, и паники нет. Может и доберём ещё 5% к НГ, как давно пора, и то не факт. Потом опять на спад.
moveton
Повідомлень: 6089
З нами з: 23.03.18
Подякував: 78 раз.
Подякували: 750 раз.
Профіль
Додано: Вів 28 жов, 2025 15:15
moveton написав: Shaman написав:
яка сезонність при ручному керуванні?
це НБУ вирішив рухнути курс. цікаво на скільки й внаслідок чого - чи то вирішив погратися в сезонність? чи то пендаль від МВФ допоміг?
Какая есть сезонность. Год назад другое управление было что ли? Я так понимаю, что НБУ всё таки не зубами курс держит, а следует спросу. Но, вроде, и паники нет. Может и доберём ещё 5% к НГ, как давно пора, и то не факт. Потом опять на спад.
якась методика є, але щось не вдається її відслідкувати
хоча б до 43 маємо дійти
Shaman
Повідомлень: 10212
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1667 раз.
Профіль
Додано: Вів 28 жов, 2025 15:27
Shaman написав:
якась методика є, але щось не вдається її відслідкувати
хоча б до 43 маємо дійти
Дойдём. Но это ж ни о чём. Для компенсации сверхдоходности гривнеОВГЗ хотя бы 47 надо. Но сомнительно, что даже столько будет.
moveton
Повідомлень: 6089
З нами з: 23.03.18
Подякував: 78 раз.
Подякували: 750 раз.
Профіль
Додано: Вів 28 жов, 2025 15:47
moveton написав: Shaman написав:
якась методика є, але щось не вдається її відслідкувати
хоча б до 43 маємо дійти
Дойдём. Но это ж ни о чём. Для компенсации сверхдоходности гривнеОВГЗ хотя бы 47 надо. Но сомнительно, что даже столько будет.
ОВДП - це зараз святий Грааль, тому ніхто його не буде наздоганяти. але курс 43-44 - й девал, й ОВДП все одно вигідний - так собі золота середина...
Shaman
Повідомлень: 10212
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1667 раз.
Профіль
Додано: Вів 28 жов, 2025 15:50
Shaman написав:
ОВДП - це зараз святий Грааль, тому ніхто його не буде наздоганяти. але курс 43-44 - й девал, й ОВДП все одно вигідний - так собі золота середина...
Так 45-47 - это и есть середина. 43 - это даже не девал.
moveton
Повідомлень: 6089
З нами з: 23.03.18
Подякував: 78 раз.
Подякували: 750 раз.
Профіль
