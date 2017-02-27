є ще мародери, що лежать на диванах з доларами, але їх відносно мало.
є ще фопи з загрузкою під максимальний ліміт - але це переважно обнальні фопи, ці гроші через них проганяють, про заробіток не йдеться. бо звичайний фоп має середній дохід менше 100 баксів в місяць: https://opendatabot.ua/open/foponomics
Тут трошки не так прямолінійно.... 1 Задекларували зароблене ЗА РІК , а не за все життя. 2 Якщо припустити що активний заробіток років з 5 (потім людина як правило з активного заробляння від 1 млн грн в рік, переходить до життя на депо(доходів від функціонування бізнесу куди вкладені гроші з 10 млн/грн рік.. ) Таким чином наявність більше 200 000 осіб з доходами +/-1 млн грн/рік, або 1-2 млн осіб з ВЛАСНІСТЮ вартістю в 5-10+ млн грн - є досить очевидним, адже ВЛАСНІСТЬ не треба заробляти всіх 100% , вартість власності росте разом з ростом ринку, тому квартира в Києві за 5000 в 1995 році-сьогодні коштує як мінімум 50000... я вже мовчу про свічні заводики , чи фермерські паї....
ЛАД написав:После 6 млн уничтоженных? Причём отбирали саму жизнь, а не имущество или язык.
Это про какие 6 млн речь? Которых в Германии? От этого появляется желание рвануть в не, например, безопасные США, а в страну, где с высокой вероятностью тоже прибьют и процесс уже идёт? Интересная мысль... Т.е. следующая гипотеза, что нужно для начала уничтожить 6 млн тех, кто пока за рубежом? Звучит, как вызов...
Не в Германии. В Германии до 1933 было всего то ли 500, то ли 600 тыс. и многие уехали после 1933. П овсей Европе, включая и СССР. Ваши гипотезы...
ЛАД написав:Сельская страна была. Сегодня, правда, большинство горожан, но психология меняется медленно.
Нуу, вроде, горожан больше половины стало где-то в конце 1960х. К 2000 доля селян осталась меньше трети. Даже для изменения психологии срок существенный.
Заметный, но недостаточный. Общественная психология вещь очень инертная.
Простите, но не интересно. Вам хочется просто поговорить и позаниматься словесной эквилибристикой.
Faceless написав:........ Ви неправильно трактуєте кількість тих, хто подав декларації - це не означає, що ті, хто не подавав декларації, не заробили. І ті 17 тисяч взагалі ні про що не кажуть.
Не означає. Согласен. Наверняка таких больше.
Щодо ФОПів теж висновки необґрунтовані. Хоча про мільйон доларів доходу це не про ФОП (принаймні легально не один), але і висновок про "звичайного ФОП" хибний. З пари мільйонів ФОП є чимало "сплячих", що подають порожні декларації, і тим знижують оте середнє. Сотні тисяч ФОП заробляють від мільйона грн на рік і це звичайні підприємці
О "сплячих" верно. Но можно поинтересоваться, когда вы говорите о сотнях тысяч ФОП, которые "заробляють від мільйона грн на рік", это с учётом айти? Но это всё-таки несколько фиктивные ФОПы. Если без них, то, по-моему, у вас несколько розовые представления о ФОПах.
ЛАД написав:... Вон шаман чуть выше и сегодня рассказывает, что "оце весь гігантизм, притаманний імперіям нам не потрібен". Оружие будем клепать в гаражах и сараях. И продавать на экспорт. ...
краще мене не згадуйте - бо як згадали, то відразу починається брехня. гігантизм нам не непотрібен, ми не імперія, тому не можемо це будувати. ми ніколи не станемо ні Індією, ні Китаєм, й навіть Бразилією. ми середня країна зі своїми можливостями - й нам ще цей шлях долати й долати. а якщо почнете розповідати мені про корейське диво, то нагадаю фоном для цього дива були американські бази (як власне й в Японії та Німеччині), а в нас на жаль, немає... а ваша тяга, що ми маємо бути в якихось відносинах з Рашею для нашого розвитку - це нонсенс, від Раші на поточному етапі розвитку лише проблеми, ніякої користі.
а байки, шо нам не потрібна наука та промисловість - це лише ви так кажете, зверніть увагу. інші говорять про інше - але ви схоже не можете зрозуміти цю різницю
через війну ми й так може отримаємо розвинений military сектор виробництва - подивимось. тут головне, щоб держава не надто заважала
А какая связь американских баз с экономическим развитием страны? "американські бази були" в Ю. Корее с самого начала, а быстрый эконом. рост начался значительно позже.
а байки, шо нам не потрібна наука та промисловість - це лише ви так кажете, зверніть увагу. інші говорять про інше - але ви схоже не можете зрозуміти цю різницю
Это не ваши слова:
не треба страждати, що в нас немає того, чого немає в жодній іншій країні. те ж саме відноситься й до фундаментальної науки
? Да ещё и прямо "в жодній іншій країні немає" ни промышленности, ни "фундаментальної науки". Даже не смешно.
через війну ми й так може отримаємо розвинений military сектор виробництва - подивимось. тут головне, щоб держава не надто заважала
Повторю вопрос - оружие будем клепать в гаражах и сараях? Слов не хватает, а ругаться не хочется. Какой, на хрен, military сектор? Что такого ценного и уникального мы производим? Фламинго? Хоть не позорьтесь.