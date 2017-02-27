|
Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 02 лис, 2025 16:13
ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав:
Вон шаман чуть выше и сегодня рассказывает, что "оце весь гігантизм, притаманний імперіям нам не потрібен". Оружие будем клепать в гаражах и сараях. И продавать на экспорт.
краще мене не згадуйте - бо як згадали, то відразу починається брехня. гігантизм нам не непотрібен, ми не імперія, тому не можемо це будувати. ми ніколи не станемо ні Індією, ні Китаєм, й навіть Бразилією. ми середня країна зі своїми можливостями - й нам ще цей шлях долати й долати. а якщо почнете розповідати мені про корейське диво, то нагадаю фоном для цього дива були американські бази (як власне й в Японії та Німеччині), а в нас на жаль, немає... а ваша тяга, що ми маємо бути в якихось відносинах з Рашею для нашого розвитку - це нонсенс, від Раші на поточному етапі розвитку лише проблеми, ніякої користі.
А какая связь американских баз с экономическим развитием страны?
"американські бази були" в Ю. Корее с самого начала, а быстрый эконом. рост начался значительно позже.
за гигантізм вже зрозуміли? ЛАД, ви досі в спогадах, що були громадянином російської імперії, й все, що з ним пов'язано. в більшості немає цієї тяги, в більшості країн люди живуть без цього й не страждають. американські бази - це напівжарт. але Корею вони втримали від лівацької прірви, та й від популистських урядів - теж.
а байки, шо нам не потрібна наука та промисловість - це лише ви так кажете, зверніть увагу. інші говорять про інше - але ви схоже не можете зрозуміти цю різницю
Это не ваши слова:
не треба страждати, що в нас немає того, чого немає в жодній іншій країні. те ж саме відноситься й до фундаментальної науки
?
Да ещё и прямо "в жодній іншій країні немає" ни промышленности, ни "фундаментальної науки".
Даже не смешно.
де в мене промисловість. знову від себе дописали? уважніше ЛАД. наука, трохи некоректно написав - але фінансувати фундаментальні дослідження можуть лише багаті країни. нам треба більше на прикладі науки. й ще раз нагадаю - а чого срср просрав електротехніку? що завадило? може статус інженерів? скільки країн фінансує андронний колайдер? приймати участь так - а досліджувати Всесвіт - дуже цікава тема, але не для нас зараз...
через війну ми й так може отримаємо розвинений military сектор виробництва - подивимось. тут головне, щоб держава не надто заважала
Повторю вопрос - оружие будем клепать в гаражах и сараях?
Слов не хватает, а ругаться не хочется.
Какой, на хрен, military сектор? Что такого ценного и уникального мы производим? Фламинго?
Хоть не позорьтесь.
а ви знову починаєте не помічати. просто ви на пенсії вже давно, тому й розповідаєте казки, що промисловтсі немає - це ви просто з цим не стикаєтесь. дрони хто виробляє? а розробляє? в яких ще країнах такий досвід використання дронів? й цим займається купа народу - просто ви не в курсі.
ви голосували за Зе - то його й питайте за всі ці фантазії... мене не треба, я популістів не обирав...
Shaman
-
Додано: Нед 02 лис, 2025 16:13
ЛАД написав:
Но можно поинтересоваться, когда вы говорите о сотнях тысяч ФОП, которые "заробляють від мільйона грн на рік", это с учётом айти? Но это всё-таки несколько фиктивные ФОПы. Если без них, то, по-моему, у вас несколько розовые представления о ФОПах.
Звісно, з урахуванням.
І чим вони фіктивні? Не більш фіктивні, ніж усі інші ФОП без найманих працівників.
Але не одне ІТ, звісно. 1 млн грн на рік - це менше 2к дол екв на місяць, не якісь фантастичні гроші в сфері послуг і медицині наприклад
І серед звичайних найманих працівників це теж цілком досяжна цифра
ARPU Дохід з Фопа за рік, ₴
25,303 - це і є середній дохід на рік
Faceless
Додано: Нед 02 лис, 2025 16:48
Faceless написав: ЛАД написав:
Но можно поинтересоваться, когда вы говорите о сотнях тысяч ФОП, которые "заробляють від мільйона грн на рік", это с учётом айти? Но это всё-таки несколько фиктивные ФОПы. Если без них, то, по-моему, у вас несколько розовые представления о ФОПах.
Звісно, з урахуванням.
І чим вони фіктивні? Не більш фіктивні, ніж усі інші ФОП без найманих працівників.
Але не одне ІТ, звісно. 1 млн грн на рік - це менше 2к дол екв на місяць, не якісь фантастичні гроші в сфері послуг і медицині наприклад
І серед звичайних найманих працівників це теж цілком досяжна цифра
ARPU Дохід з Фопа за рік, ₴
25,303 - це і є середній дохід на рік
Спасибо, не понял.
Решил, что это налоги.
Фиктивный, конечно, не в смысле "незаконный". Но это часто просто "оптимизация налогов". Фактически они работают на какой-нибудь фирме, а не как "свободные художники". Хотя есть и такие, но их немного. И прикиньте - если из 2млн. ФОП 500 тыс имеют доход 2000 долл в мес., а все остальные даже чистый 0, то средний уже выйдет не 100, а 500 долл.
И согласен, "2к дол екв на місяць, не якісь фантастичні гроші", но вряд ли их имеет так много людей, как вам кажется. Понимаю, что выводы делаются каждым человеком на основании его круга общения, но, сами понимаете, это может быть сильно ошибочно.
ЛАД
Додано: Нед 02 лис, 2025 19:39
ЛАД написав: Faceless написав: ЛАД написав:
Но можно поинтересоваться, когда вы говорите о сотнях тысяч ФОП, которые "заробляють від мільйона грн на рік", это с учётом айти? Но это всё-таки несколько фиктивные ФОПы. Если без них, то, по-моему, у вас несколько розовые представления о ФОПах.
Звісно, з урахуванням.
І чим вони фіктивні? Не більш фіктивні, ніж усі інші ФОП без найманих працівників.
Але не одне ІТ, звісно. 1 млн грн на рік - це менше 2к дол екв на місяць, не якісь фантастичні гроші в сфері послуг і медицині наприклад
І серед звичайних найманих працівників це теж цілком досяжна цифра
ARPU Дохід з Фопа за рік, ₴
25,303 - це і є середній дохід на рік
Спасибо, не понял.
Решил, что это налоги.
Фиктивный, конечно, не в смысле "незаконный". Но это часто просто "оптимизация налогов". Фактически они работают на какой-нибудь фирме, а не как "свободные художники". Хотя есть и такие, но их немного. И прикиньте - если из 2млн. ФОП 500 тыс имеют доход 2000 долл в мес., а все остальные даже чистый 0, то средний уже выйдет не 100, а 500 долл.
И согласен, "2к дол екв на місяць, не якісь фантастичні гроші", но вряд ли их имеет так много людей, как вам кажется. Понимаю, что выводы делаются каждым человеком на основании его круга общения, но, сами понимаете, это может быть сильно ошибочно.
Не тільки в ІТ так оптимізують податки. Я взагалі думаю, що якщо вже так дивитися, то близько половини ФОПів це і є подібна оптимізація податків.
Мені складно сказати, за якою точно методикою рахували отой ARPU, але навіть якщо взяти чисто ІТ (це десь 160 тисяч саме ФОПів) з середнім доходом нехай 2000 в місяць, то навіть якщо всі інші з 2млн ФОПів подають нулі, середнє вийде 160 баксів, і це більше за 25303 грн на рік.
Та навіть якщо 1000 баксів взяти середню, то вийде все одно майже вдвічі більше.
Можливо, ARPU то якась медіана чи є ще якісь особливості підрахунку
П.С. Здається, зрозумів. Там "дохід з ФОПа", вочевидь це середні податкові надходження за рік з одного ФОП.
А середнього обороту по ФОП там взагалі немає
Якщо взяти ставку для третьої групи 6% (з ВЗ), то з середнього податкового доходу 25303 можна вивести середній річний оборот 422к, або 35кгрн в міс
Faceless
Додано: Нед 02 лис, 2025 21:30
Shaman написав:
ви надто сміливо даєте прогнози майже на рік. зараз горизонт планування три місяці максимум. ситуація може змінитися дуже стрімко
Це моя роль на форумі: давати прогнози, які ніколи не збуваються.
В 2023-25 р. я прогнозував девальвацію, якої не було. На цей раз вирішив дати протилежний прогноз.
Дюрі-бачі
Додано: Нед 02 лис, 2025 21:36
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
ви надто сміливо даєте прогнози майже на рік. зараз горизонт планування три місяці максимум. ситуація може змінитися дуже стрімко
Це моя роль на форумі: давати прогнози, які ніколи не збуваються.
В 2023-25 р. я прогнозував девальвацію, якої не було. На цей раз вирішив дати протилежний прогноз.
якраз зростання курсу під новий рік я теж очікую, те що він потім припаде - теж дуже вірогідно. а от те, що потім до осені не буде девалу - оце вже невідомо. ми ж неодноразово обговорювали - що це залежить від припинення бойових дій, й подальшого фінансування - й це може статися раптово. чи ви припускаєте, що на 2026 рік фінансування вистачить, й з цього виходите? фінансування можуть прив'язати до умов - одна з яких - девал. чи очікуєте на 2026 на цілий рік - бойові дії? це ще більш непрогнозований варіант...
а припущення про поступовий девал на 10% в 2023-2025 - так мало сенс робити. але НБУ притримується іншої думки - й одна з головних причин - населенню це не подобається...
Shaman
Додано: Нед 02 лис, 2025 22:07
Shaman
1. Фінансування затверджують на рік. Навіть якщо б перемир'я сталося сьогодні то все рівно фінансування до кінця року Україна б отримувала як і заплановано.
Звісно наша влада зриває десятки маяків, але чергового НАБУ не думаю що допустить.
2. Навіть якщо нас недофінансують, то в нас рекордний ЗВР, який ще можна 1,5-2 роки "проїдати"
Shaman написав:
чи очікуєте на 2026 на цілий рік - бойові дії?
Я очікую, що економіка москалів наприкінці 26 таки посиплеться і нам до перемоги залишилось ще з рік дотерпіти.
Дюрі-бачі
