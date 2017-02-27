Як же НБУ вдається підтримувати стабільність національної валюти в такі складні часи воєнної доби? Відповідь проста: гроші дають союзники і чимало. Згідно НБУ: «у серпні - жовтні отримано понад $13 млрд зовнішнього фінансування. До кінця року очікується надходження ще майже $15 млрд». Згадайте, як раніше доводилося у МВФ гроші канючити — скільки різних умов виконували, як хитрували та обманювали, скільки принижень терпіли і часто лише заради одного однісінького мільярду. А зараз за півроку майже тридцять отримаємо і оком не моргнемо, а наступного року ще більше будемо вимагати. А коли МВФ натякає, що непогано було б і гривню трохи девальвувати, щоб навантаження на дірявий бюджет знизити, ще й невдоволену міну робимо і відмахуємося від фонду, як від набридливої мухи, мовляв: «ми НАТО захищаємо від російських варварів, а ви нам тут поради роздаєте. Ваше діло гроші задурно давати, а що, як і коли з ними робити, ми й самі знаємо».
Не знаю, скільки завзяття залишилося у народу, але те, що його достатньо в НБУ — сумнівів жодних, адже відмовити самому МВФ у проханні девальвувати гривню — це сміливий крок, все одно, що кинутися кусати руку, яка тебе годує. Але з іншого боку, що робити, коли на іншу шальку терезів, на противагу міжнародно-валютному невдоволенню, кинули тягар проблем, які можуть призвести до чималих соціальних та політичних негараздів, адже для переважної більшості українських громадян саме курс є індикатором стану справ економіці і відповідно мірилом економічних досягнень влади, яка у нас зосереджена в одному єдиному сакральному місці. А коли так, то девальвацію і спричинену нею інфляцію можуть сприйняти, як промахи того, хто ніколи не помиляється, а це точно не на користь незламній потужності. І якщо народ готовий простити правителю багато різних гріхів, то різка девальвація точно запам’ятається надовго. Он Віктору Федоровичу «долар по вісім» і досі згадують.
Чи не обернуться сьогоднішні досягнення болючими проблемами в майбутньому? Не виключено. За 9 місяців 2025 року дефіцит торгівельного балансу виріс до рекордних $39,9 млрд, що на 3% більше, ніж за весь минулий рік, і очікується, що на кінець року він становитиме $55,9 млрд, а це на 44% більше ніж минулого. Чого так? Бо імпорт зростає, а експорт зменшується. Кажуть, що зростання імпорту в першу чергу пов’язано з купівлею обладнання та товарів, необхідних для оборони. Може й так, але статистика демонструє, що імпорт споживчих товарів, наприклад, електромобілів за пільговими схемами, які навряд чи так необхідні фронту, теж зростає. В той же час, обсяги експорту зменшуються, і це теж не дивно, адже всім відомо, що зміцнення валюти шкодить експортерам, а її знецінення — імпортерам.
Як не крути і не розповідай про досягнення влади, а виходить, що вся сила нашої національної валюти лише в щедрості союзників, саме завдяки яким НБУ назбирав за роки війни чимало резервів? Але ж наївно думати, що так буде завжди. Уявімо, що війна закінчиться і союзники перестануть давати гроші. Що тоді?! Рекордні резерви закінчаться дуже швидко. Якщо не вірите, запитайте у Януковича. А потім, на мою думку, все, як завжди, закінчиться девальвацією і саме в найболючіший для громадян і найнеприємніший для влади спосіб — зразу і набагато, як це було при кожному з українських президентів. Схоже, що «курсові граблі», на які наступає практично кожна влада, передаються в спадок від одного президента іншому. Хоча, чому дивуватися, якщо всі керманичі України жили виключно проблемами сьогоднішнього дня, віддаючи перевагу короткостроковим цілям над стратегічними, а незалежний НБУ завжди був готовий їм в цьому допомогти! Тому й не дивно, що гасло «Втримаємо гривню сьогодні, а там якось буде» знову переможно майорить на Печерськими пагорбами.
Shaman написав:Уявімо, що війна закінчиться і союзники перестануть давати гроші. Що тоді?!
Представить можно что угодно. Но даже автор пугалки не представляет, что деньги перестанут давать ДО конца войны. А после... Тут постоянно вспоминается старый анекдот:
Поляк не решается вложить триста злотых в государственный банк: — а если ваш банк обанкротится? — спрашивает он директора банка. — ваш вклад будет обеспечен всем достоянием польского государства! — а если государство обанкротится? — наш гарант — весь социалистический лагерь во главе с Советским Союзом! — а если Советский Союз обанкротится? — и вам жалко для этого триста злотых?
На банкротство Союза таки вкладов набрали. Если наберут на окончание войны - это уже хорошо. А с девалом потом разберёмся. Впервые что ли? Один фиг такое, если будет, то кратный и предварительный девал на 10-20% сейчас не сильно уменьшит от него огорчение.
Shaman написав:Уявімо, що війна закінчиться і союзники перестануть давати гроші. Що тоді?!
Если девал на 10-20% в год, пусть в среднем 15%, то за 4 года войны наберётся уже 75%. Если взять средний за предвоенный 2021 27 грн/долл, то уже получим курс 47 грн/долл. Может, к февралю так и будет, но вряд ли. И у нас сначала полгода удерживали 23,25, потом сразу девальвировали на 25% и почти 1,5 года до самого конца 2023 держали 36,6, в 2024 допустили девальвацию до 42, т.е. как раз на эти самые 15%, а в 2025 опять удерживают стабильность.
А если нет? Почему именно такой? https://ru.tradingeconomics.com/ukraine/money-supply-m0 от января 2022 до сентября 2025 даёт 835 / 584 = +43% Курс в январе, допустим, даже 28 (хотя это уже вздутый паникой от российских "учений"). Значит сейчас должен быть 40. И это я ещё не учитывал, что доллар 2025 заметно полегче доллара 2021. Выходит, что даже лишку девальвировали? Почему оно было ступеньками - это отдельная песня и в общем дело прошлое.
А если взять к январю 2021, когда курс был 28, а М0 515. Получится, сегодня должно быть 45. Дело не в этом. И шаман, по-моему, говорил именно о плавной девальвации, при которой можно что-то прогнозировать и планировать. А не устраивать ступеньки. Вполне допускаю, что сейчас под давлением партнеров состоится очередная, не знаю, насколько высокая. А такие ступеньки у многих отбивают желание, например, класть деньги на депо или вкладывать в гривневые ОВГЗ. К примеру, в 2023 это явно было выгодно, в 2024 так-сяк, допустимо, а в 2022 был бы явный минус. От греха подальше лучше купить доллары. А это государству уж точно не выгодно.
Нас ещё в советской школе (или институте, уже не помню) учили, что девальвация - это средство перераспределения капитала в государстве. Хорошо прогнозируемая девальвация эту роль выполняет крайне плохо. Для плавного и прогнозируемого перераспределения существуют налоги.
ЛАД написав:И шаман, по-моему, говорил именно о плавной девальвации, при которой можно что-то прогнозировать и планировать
Так НБУ себе и планирует, наверное А остальным "инсайд", что ещё минимум месяц фиксированный курс, и отпуск курса на следующий день. Тем, кто инвестирует в бумаги хотя бы года на три, пока отбивает не сильно. Скупившим старые длинные бумаги в конце 2022 года похоже, что таки получится сильно позавидовать. Вот если будет девал раз в 10 или больше - тогда не приятно. А тех, кто мечется туда-сюда, пытаясь поймать очередную ступеньку, побрить не грех. Вон, на криптобиржах куда круче бреют, а желающие поспекулировать всё не переводятся.
А если взять к январю 2021, когда курс был 28, а М0 515. Получится, сегодня должно быть 45. Дело не в этом. И шаман, по-моему, говорил именно о плавной девальвации, при которой можно что-то прогнозировать и планировать. А не устраивать ступеньки. Вполне допускаю, что сейчас под давлением партнеров состоится очередная, не знаю, насколько высокая. А такие ступеньки у многих отбивают желание, например, класть деньги на депо или вкладывать в гривневые ОВГЗ. К примеру, в 2023 это явно было выгодно, в 2024 так-сяк, допустимо, а в 2022 был бы явный минус. От греха подальше лучше купить доллары. А это государству уж точно не выгодно.
У 2021 сало було па 1$ і нікому не потрібне так як Польсько,о ба,ато , а наразі па 8$