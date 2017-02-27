moveton написав:"за 2025 було б нормально 10%" - это откуда
ИМХО найпростіша формула для розрахунку потрібної девальвації: обілкова ставка НБУ мінус облікова ставка ФРС. Звісно я розумію, що формула має бути трохи складніша, але суть та ж.
Не, самая простая - это из пальца процент за год высосать Но тут хотелось бы не простую, а как-то логически обоснованную. Учётная ставка (напомню - это процент, под который коммерческие организации берут кредит у НБУ/ФРС) выглядит очень далекой от валютного курса.
Чому? Навіщо позичати у гривні під 15% замість позичати у валюті під 5% якщо гривня не девальвується на додаткові 10%?..
anduzenko написав:Или ты про то, как из казны они перекочевали в частные руки? Ну, например через дефицит бюджета и налоговые льготы.
Да, именно про технический механизм, раз не прямыми переводами. И чтобы от этого M1 вырос. От налоговых льгот не вырастет. Да и, вроде, не принято в США, в отличие от Украины 90х, бюджет прямой эмиссиией подпитывать. Это даже Украина в последние десятилетия себе только в 2022м позволила.
ФР покупает бонды (и ещё всякое) на вторичке по рыночной цене у всех желающих (в основном у банков и инвестфондов, но и у тебя тоже могут купить). На эти деньги банки покупают свежевыпущенные бонды, которые закрывают дефицит госбюджета. (Не только на эти, но в том числе и на эти). Это позволяет в том числе взимать меньше налогов с корпораций. Больше денег у корпораций - богаче их акционеры. По идее, они эти доходы реинвестируют, что должно вести к росту экономики и компенсации роста денежной массы ростом фактической экономики. И иногда этот рост даже бывает больше напечатанного. Но в реальности эти инвестиции часто идут за границу, например в Китай или Вьетнам. Теоретически, когда-то потом эти инвестиции должны вернуться с лихвой, "но это не точно". Это только один из факторов, влияющий на инфляцию доллара, но самый фундаментальный.
ЛАД написав:Но при более низком курсе государство собрало бы больше налогов, т.е. было бы больше денег. У государства.
на фоні нещодавньої інформації про корупційні схеми на мільярди гривен (мільйони доларів) розмірковування стосовно залежності податків від курсу нац.валюти виглядають як знущання над пересічними громадянами(тобто пенсіонерами)
Коллега, Вы Либо помните? Так вот у него лет 12 назад была шикарная подпись - Это УКРаина, бро. УКРади что-нибудь. С какого перепугу здесь должно было что-то поменяться?..