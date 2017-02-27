|
Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 21 лис, 2025 19:45
Shaman написав:
ну що, почалося сезонне здорожчання під Новий Рік?
42,2 вже подолали
хоча якогось сплеску валютних інтервенцій ще немає...
сьогодні вже було 42,3 але злякалися, в 15:30 відкотили до 42,25
1
4
5
Додано: П'ят 21 лис, 2025 19:59
Як тільки податки заплачу - так одразу і курс валюти росте. Ніколи ще не ріс до того, як податки заплатив. І так щоквартала
1
Додано: П'ят 21 лис, 2025 20:53
Дюрі-бачі написав:
Як тільки податки заплачу - так одразу і курс валюти росте. Ніколи ще не ріс до того, як податки заплатив. І так щоквартала
Так це ви винні?
Додано: П'ят 21 лис, 2025 21:01
Дюрі-бачі написав:
Як тільки податки заплачу - так одразу і курс валюти росте. Ніколи ще не ріс до того, як податки заплатив. І так щоквартала
а вы не платите налоги, и курс будет на месте стоять)
