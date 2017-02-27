RSS
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 15:08

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Міжнародні резерви України сягнули найвищого показника за всю історію незалежності
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 17:10

  Realist написав:
  Shaman написав:консенсус в кого? в експертів чи на форумі? бо в діях НБУ в 2025 році цього не побачив... подивимось по результатам кінця року...

НБУ не міг собі дозволити девальвацію у 25 році через високу інфляцію та очікування населення.
Зараз інфляція ніби дозволяє трішки відпустити курс, але ж очікування, та ще й взимку перед новим роком та ще й в Україні та ще й в такий час - це дуже неконтрольована змінна.
Плюс весною якщо не погодять достатню кількість коштів невелика девальвація вже не дасть результату. Потрібно буде переходити на новий, суттєво вищий рівень. То для чого зараз "збуджувати" населення?
  Shaman написав:як на мене, щоб девальвація була контрольована, то треба девальвувати, а не тримати курс роками... 8)

Так, почати цей процес - це раз плюнути. А ви думали як його потім зупинити?

ви якось протиставляєте інфляцію та девальвацію... якщо висока інфляція, то курс має падати, ні? а інакше ще штучність, яка потім все одно вирівняється.

в нас якось дуже багато приділяється уваги очікуванням населення. курс це про фінанси та економіку.й якщо через те, що ми його штучно тримаємо, то потім економіка все одно візьме своє. в країні війна, а в нас можна в доларах заробити скільки - 15%? це коли курс гривні тримають. це хіба логічно?

й що значить зупинити. курс на міжбанку такий, який виставить НБУ. що зупиняти - 0,5-1 гривня на квартал - долар/євро мають більш значні коливання. може звісно вони дивляться на курс євро - але основні продажі валити в нас же долар? тому трохи зарано дивитись на євро.

ви самі опосередковано підтверджуєте - курс тримають, щоб не нервувати населення. трохи популістська причина
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 17:12

  Shaman написав:
  Shaman написав:сьогодні 01 грудня знову почали тяжкий шлях догори - плюс 10 коп до 42,37

шлях несподівано припинився :oops:
2 грудня припали до 42,33, а сьогодні взагалі впали до 42,15. до того, в ринковий час припали до 42,25, а 10 коп додали в неринковий час.

хоча обсяги інтервенцій 2 грудня були не такі вже й малі - близько 160 млн дол

не хоче НБУ підтверджувати мої прогнози :lol:

4 грудня пробували подолати 42,2 але повернулися трохи нижче 42,195...
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 17:19

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:ви самі опосередковано підтверджуєте - курс тримають, щоб не нервувати населення. трохи популістська причина

Причём, судя по тому, что даже в эту тему дублируют "Міжнародні резерви України сягнули найвищого показника за всю історію незалежності", поддерживают на завышенном уровне, а как отпустят управление и спустят резервы до обычного уровня, так от избытка предложения доллар совсем ниже плинтуса упадёт :P
