Міжнародні резерви України сягнули найвищого показника за всю історію незалежності
Додано: Чет 04 гру, 2025 15:08
Додано: Чет 04 гру, 2025 17:10
ви якось протиставляєте інфляцію та девальвацію... якщо висока інфляція, то курс має падати, ні? а інакше ще штучність, яка потім все одно вирівняється.
в нас якось дуже багато приділяється уваги очікуванням населення. курс це про фінанси та економіку.й якщо через те, що ми його штучно тримаємо, то потім економіка все одно візьме своє. в країні війна, а в нас можна в доларах заробити скільки - 15%? це коли курс гривні тримають. це хіба логічно?
й що значить зупинити. курс на міжбанку такий, який виставить НБУ. що зупиняти - 0,5-1 гривня на квартал - долар/євро мають більш значні коливання. може звісно вони дивляться на курс євро - але основні продажі валити в нас же долар? тому трохи зарано дивитись на євро.
ви самі опосередковано підтверджуєте - курс тримають, щоб не нервувати населення. трохи популістська причина
Додано: Чет 04 гру, 2025 17:12
4 грудня пробували подолати 42,2 але повернулися трохи нижче 42,195...
Додано: Чет 04 гру, 2025 17:19
Причём, судя по тому, что даже в эту тему дублируют "Міжнародні резерви України сягнули найвищого показника за всю історію незалежності", поддерживают на завышенном уровне, а как отпустят управление и спустят резервы до обычного уровня, так от избытка предложения доллар совсем ниже плинтуса упадёт
