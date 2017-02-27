RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12023120241202512026
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 11:33

  Realist написав:
  Realist написав:
  Василь-Рівне написав:Реакція НБУ на безвідсоткові майже 100 млрд $ буде чи вже на понеділок? Чи не буде взагалі? Бо дуже треба щоб баксик трішки припав :wink:

Не буде.
Для курсу в степах України змін не має. Та й долар перестав падати (до євро).
Якщо дуже треба - я купував би сьогодні (не є рекомендацією!).

А бачите як вийшло. :-) Я помилився.
Ось вам наглядна ілюстрація, що прогнозування курсу валют в Україні в умовах війни та "ручного керування" від НБУ на міжбанку - це те саме, що в рулетці ставити на біле чи чорне. Тобто на даний момент - це просто вгадування.

Все, как и обещал НБУ 😁
Помнится, при переходе от фиксированного курса к управляемому, в качестве одной из задач НБУ декларировал обеспечение непредсказуемости. Если мне склероз не изменяет, непредсказуемость тогда обозвали операционной неопределенностью.
Я понимаю, что доверять государственным институциям у нас не принято, но обращать внимание на их заявления всё-таки стоит 😁
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9199
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6508 раз.
Подякували: 21714 раз.
 
Профіль
 
135
84
38
2
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 11:43

  Ой+ написав:НБУ намагається грати зворотно від об'єктивних передумов створюючи альтернативну реальність.

А це як? :-)
Realist
 
Повідомлень: 1808
З нами з: 23.01.09
Подякував: 3128 раз.
Подякували: 2238 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
1
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 11:45

  Realist написав:
  Realist написав:
  Василь-Рівне написав:Реакція НБУ на безвідсоткові майже 100 млрд $ буде чи вже на понеділок? Чи не буде взагалі? Бо дуже треба щоб баксик трішки припав :wink:

Не буде.
Для курсу в степах України змін не має. Та й долар перестав падати (до євро).
Якщо дуже треба - я купував би сьогодні (не є рекомендацією!).

А бачите як вийшло. :-) Я помилився.
Ось вам наглядна ілюстрація, що прогнозування курсу валют в Україні в умовах війни та "ручного керування" від НБУ на міжбанку - це те саме, що в рулетці ставити на біле чи чорне. Тобто на даний момент - це просто вгадування.

Случайное совпрадение как и было всегда на ветке от всех гуру
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4160
З нами з: 23.05.14
Подякував: 629 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 11:46

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Сибарит написав:Помнится, при переходе от фиксированного курса к управляемому, в качестве одной из задач НБУ декларировал обеспечение непредсказуемости. Если мне склероз не изменяет, непредсказуемость тогда обозвали операционной неопределенностью.
Я понимаю, что доверять государственным институциям у нас не принято, но обращать внимание на их заявления всё-таки стоит 😁

А что тут было обращать? Можно подумать, что от НБУ даже с обещанием держать полностью фиксированный курс кто-то наивно ждал определённости. Во всяком случае пока это ещё можно назвать сглаживанием. Только что запланировавшие за свои доллары получить под НГ побольше грн обнаружили, что в этот раз на гривневом приливе конца года режил подзаработать НБУ.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6363
З нами з: 23.03.18
Подякував: 89 раз.
Подякували: 780 раз.
 
Профіль
 
3
8
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 11:46

  Realist написав:
  Ой+ написав:НБУ намагається грати зворотно від об'єктивних передумов створюючи альтернативну реальність.

А це як? :-)


АПД:
Шановний Сибарит вже пояснив, можете не відповідати :-)
  Сибарит написав:Все, как и обещал НБУ 😁
Помнится, при переходе от фиксированного курса к управляемому, в качестве одной из задач НБУ декларировал обеспечение непредсказуемости. Если мне склероз не изменяет, непредсказуемость тогда обозвали операционной неопределенностью.
Я понимаю, что доверять государственным институциям у нас не принято, но обращать внимание на их заявления всё-таки стоит 😁
Realist
 
Повідомлень: 1808
З нами з: 23.01.09
Подякував: 3128 раз.
Подякували: 2238 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
1
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 11:50

  Shaman написав:
  Shaman написав:вже не збирався звертати увагу на рух курсу до 20 коп :oops:

але... 22 грудня курс під час торгової сесії підвищився від 42,215 до 42,295. але о 15:00 в гру вступає НБУ, й під кінець дня курс майже 42... вони таки хочуть показати зміну курсу за рік 0%?.. :shock: а зростання цін на 30-50% - то таке?..

євро до речі рухався схоже й зменшився за день з 49,51 до 49,45

спостерігаємо...

сьогодні інтрига продовжується...

23 грудня курс долара під час торгів збільшився від 42,0 до 42,185. але НБУ не спить - й післяопераційний час спрямовує курс до ... 41,83.

тому бачу два варіанти - або в НБУ таки мета втримати курс до Нового року на рівні 42. чи може, вважаючи скільки є паливо - занижують рівень, щоб потім стрибнуло не так сильно? хоча стрибнуло сильно сказано - без участі НБУ стрибок неможливий... які думки?

валютні інтервенції 23 грудня склали 231 млн дол, банківська ліквідність - 895 ярдів грн...

таке враження, що НБУ занижує курс долару для окремих покупців....
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11144
З нами з: 29.09.19
Подякував: 800 раз.
Подякували: 1698 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 11:56

  Shaman написав:
таке враження, що НБУ занижує курс долару для окремих покупців....

Швидше за все НБУ тримає курс Євро для окремих покупців, а курс долара - це наслідок цих дій.

АПД: До речі, а якщо настане новий рік і будуть нові бюджети, то можливо відпаде потреба так жорстко тримати Євро. І після першого січня НБУ зможе його (а відповідно і долар) трішки відпустити.
Через два тижні перевіримо це припущення (вгадування)
Realist
 
Повідомлень: 1808
З нами з: 23.01.09
Подякував: 3128 раз.
Подякували: 2238 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
1
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 12:05

  moveton написав:
  Сибарит написав:Помнится, при переходе от фиксированного курса к управляемому, в качестве одной из задач НБУ декларировал обеспечение непредсказуемости. Если мне склероз не изменяет, непредсказуемость тогда обозвали операционной неопределенностью.
Я понимаю, что доверять государственным институциям у нас не принято, но обращать внимание на их заявления всё-таки стоит 😁

А что тут было обращать? Можно подумать, что от НБУ даже с обещанием держать полностью фиксированный курс кто-то наивно ждал определённости. Во всяком случае пока это ещё можно назвать сглаживанием. Только что запланировавшие за свои доллары получить под НГ побольше грн обнаружили, что в этот раз на гривневом приливе конца года режил подзаработать НБУ.

Итого,
как показывает история , если есть за шо -покупай и не пытайся играть с этой системой типа купить на падении и продать на пике :roll:
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4160
З нами з: 23.05.14
Подякував: 629 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 12:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Vadim_ написав:как показывает история , если есть за шо -покупай и не пытайся играть с этой системой типа купить на падении и продать на пике :roll:

А на доходы в долларах что покупать? EUR? CHF? Золото?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6363
З нами з: 23.03.18
Подякував: 89 раз.
Подякували: 780 раз.
 
Профіль
 
3
8
  #<1 ... 12023120241202512026
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3642, 3643, 3644
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
36436 38292392
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 гру, 2025 10:33
vitaxa2006
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 215, 216, 217
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
2161 13641810
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 гру, 2025 10:16
Модератор
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23610301
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5215)
24.12.2025 12:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.