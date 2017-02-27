|
Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 24 гру, 2025 11:33
Realist написав: Realist написав: Василь-Рівне написав:
Реакція НБУ на безвідсоткові майже 100 млрд $ буде чи вже на понеділок? Чи не буде взагалі? Бо дуже треба щоб баксик трішки припав
Не буде.
Для курсу в степах України змін не має. Та й долар перестав падати (до євро).
Якщо дуже треба - я купував би сьогодні (не є рекомендацією!).
А бачите як вийшло.
Я помилився.
Ось вам наглядна ілюстрація, що прогнозування курсу валют в Україні в умовах війни та "ручного керування" від НБУ на міжбанку - це те саме, що в рулетці ставити на біле чи чорне. Тобто на даний момент - це просто вгадування.
Все, как и обещал НБУ 😁
Помнится, при переходе от фиксированного курса к управляемому, в качестве одной из задач НБУ декларировал обеспечение непредсказуемости. Если мне склероз не изменяет, непредсказуемость тогда обозвали операционной неопределенностью.
Я понимаю, что доверять государственным институциям у нас не принято, но обращать внимание на их заявления всё-таки стоит 😁
-
Додано: Сер 24 гру, 2025 11:43
Ой+ написав:НБУ намагається грати зворотно від об'єктивних передумов створюючи альтернативну реальність
.
А це як?
Додано: Сер 24 гру, 2025 11:45
Realist написав: Realist написав: Василь-Рівне написав:
Реакція НБУ на безвідсоткові майже 100 млрд $ буде чи вже на понеділок? Чи не буде взагалі? Бо дуже треба щоб баксик трішки припав
Не буде.
Для курсу в степах України змін не має. Та й долар перестав падати (до євро).
Якщо дуже треба - я купував би сьогодні (не є рекомендацією!).
А бачите як вийшло.
Я помилився.
Ось вам наглядна ілюстрація, що прогнозування курсу валют в Україні в умовах війни та "ручного керування" від НБУ на міжбанку - це те саме, що в рулетці ставити на біле чи чорне. Тобто на даний момент - це просто вгадування.
Случайное совпрадение как и было всегда на ветке от всех гуру
Додано: Сер 24 гру, 2025 11:46
Сибарит написав:
Помнится, при переходе от фиксированного курса к управляемому, в качестве одной из задач НБУ декларировал обеспечение непредсказуемости. Если мне склероз не изменяет, непредсказуемость тогда обозвали операционной неопределенностью.
Я понимаю, что доверять государственным институциям у нас не принято, но обращать внимание на их заявления всё-таки стоит 😁
А что тут было обращать? Можно подумать, что от НБУ даже с обещанием держать полностью фиксированный курс кто-то наивно ждал определённости. Во всяком случае пока это ещё можно назвать сглаживанием. Только что запланировавшие за свои доллары получить под НГ побольше грн обнаружили, что в этот раз на гривневом приливе конца года режил подзаработать НБУ.
Додано: Сер 24 гру, 2025 11:46
Realist написав: Ой+ написав:НБУ намагається грати зворотно від об'єктивних передумов створюючи альтернативну реальність
.
А це як?
АПД:
Шановний Сибарит вже пояснив, можете не відповідати
Сибарит написав:
Все, как и обещал НБУ 😁
Помнится, при переходе от фиксированного курса к управляемому, в качестве одной из задач НБУ декларировал обеспечение непредсказуемости. Если мне склероз не изменяет, непредсказуемость тогда обозвали операционной неопределенностью.
Я понимаю, что доверять государственным институциям у нас не принято, но обращать внимание на их заявления всё-таки стоит 😁
Додано: Сер 24 гру, 2025 11:50
Shaman написав: Shaman написав:
вже не збирався звертати увагу на рух курсу до 20 коп
але... 22 грудня курс під час торгової сесії підвищився від 42,215
до 42,295. але о 15:00 в гру вступає НБУ, й під кінець дня курс майже 42
... вони таки хочуть показати зміну курсу за рік 0%?..
а зростання цін на 30-50% - то таке?..
євро до речі рухався схоже й зменшився за день з 49,51
до 49,45
спостерігаємо...
сьогодні інтрига продовжується...
23 грудня курс долара під час торгів збільшився від 42,0
до 42,185. але НБУ не спить - й післяопераційний час спрямовує курс до ... 41,83
.
тому бачу два варіанти - або в НБУ таки мета втримати курс до Нового року на рівні 42. чи може, вважаючи скільки є паливо - занижують рівень, щоб потім стрибнуло не так сильно? хоча стрибнуло сильно сказано - без участі НБУ стрибок неможливий... які думки?
валютні інтервенції 23 грудня склали 231
млн дол, банківська ліквідність - 895
ярдів грн...
таке враження, що НБУ занижує курс долару для окремих покупців....
Додано: Сер 24 гру, 2025 11:56
Shaman написав:
таке враження, що НБУ занижує курс долару для окремих покупців....
Швидше за все НБУ тримає курс Євро для окремих покупців, а курс долара - це наслідок цих дій.
АПД: До речі, а якщо настане новий рік і будуть нові бюджети, то можливо відпаде потреба так жорстко тримати Євро. І після першого січня НБУ зможе його (а відповідно і долар) трішки відпустити.
Через два тижні перевіримо це припущення (вгадування)
Додано: Сер 24 гру, 2025 12:05
moveton написав: Сибарит написав:
Помнится, при переходе от фиксированного курса к управляемому, в качестве одной из задач НБУ декларировал обеспечение непредсказуемости. Если мне склероз не изменяет, непредсказуемость тогда обозвали операционной неопределенностью.
Я понимаю, что доверять государственным институциям у нас не принято, но обращать внимание на их заявления всё-таки стоит 😁
А что тут было обращать? Можно подумать, что от НБУ даже с обещанием держать полностью фиксированный курс кто-то наивно ждал определённости. Во всяком случае пока это ещё можно назвать сглаживанием. Только что запланировавшие за свои доллары получить под НГ побольше грн обнаружили, что в этот раз на гривневом приливе конца года режил подзаработать НБУ.
Итого,
как показывает история , если есть за шо -покупай и не пытайся играть с этой системой типа купить на падении и продать на пике
Додано: Сер 24 гру, 2025 12:08
Vadim_ написав:
как показывает история , если есть за шо -покупай и не пытайся играть с этой системой типа купить на падении и продать на пике
А на доходы в долларах что покупать? EUR? CHF? Золото?
