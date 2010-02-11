|
|
Гарячі новини про дорогоцінні метали
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 24 гру, 2025 13:26
Freza После первого залпа по Венесуэле 4500 остануться далеко позади.
-
1patron
-
-
- Повідомлень: 20
- З нами з: 09.07.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|279
|147139
|
|
|1
|9166
|
|
|20
|16673
|
П'ят 24 січ, 2014 17:38
yarg