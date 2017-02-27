Напевно, хтось був чемний і заслужив на подарунок
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 25 гру, 2025 10:35
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Чет 25 гру, 2025 11:21
Модератор
Та от так і робив і нічого не виходило але дякую що виправили
Додано: Чет 25 гру, 2025 14:10
Додано: Чет 25 гру, 2025 14:59
Re: Валютний ринок в контексті ДС
а minfin, щоб двічі не вставати, відразу показав 41.07. bloomberg поки лише 41,95 світить...
схоже на Різдвяні подарунки - цікаво лише кому?.. настав час чар від НБУ...
Додано: Чет 25 гру, 2025 20:54
що, хтось 9 пропустив в звітах? по сраці надавали?
вийшли на рівно 42 - комусь ця цифра подобається
31 грудня працює міжбанк, хто знає? з одного боку, залишилося дуже мало часу до кінця. з іншого боку НБУ це полюбляє - ніхто не очікує, а тут несподіванка
Востаннє редагувалось Shaman в Чет 25 гру, 2025 22:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 25 гру, 2025 21:51
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Виходячи з вище наведеного завтра долар буде дешевше? Сьогодні Дніпро продає по 42.40 хоча трохи взяв в приваті по 42.24 ось така математика виходить....
Додано: П'ят 26 гру, 2025 00:31
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Приват на зараз 42.19
Додано: П'ят 26 гру, 2025 14:45
вчора валютних інтервенцій не було, а от бюджет вкинув 47 ярдів. й банківська ліквідність складає більше 950 ярдів. курс 42,0?.. really?..
а я гадаю, чого це звіт затримався. зазвичай вже о 10-11 є, а сьогодні ближче до 15...
Додано: П'ят 26 гру, 2025 15:37
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Що буде з курсом гривні та ВВП — консенсус прогноз Мінекономіки
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|