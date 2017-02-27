RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12025120261202712028
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 10:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  coulthard написав:Перепрошую, а хтось може підказати що це на міжбанку?

Напевно, хтось був чемний і заслужив на подарунок :mrgreen:
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7222
З нами з: 19.04.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1147 раз.
 
Профіль
 
2
4
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 11:21

Модератор
Та от так і робив і нічого не виходило але дякую що виправили
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6098
З нами з: 07.04.12
Подякував: 7050 раз.
Подякували: 3177 раз.
 
Профіль
 
3
2
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 13:56

не будет, видать качелей под новый год таки
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2936
З нами з: 19.03.09
Подякував: 177 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 14:10

  emeta написав:не будет, видать качелей под новый год таки

"вес взят" - понад 900 ярдів грн ліквідності в банківській системі. рекорд.

подивимось 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11169
З нами з: 29.09.19
Подякував: 800 раз.
Подякували: 1698 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 14:59

Re: Валютний ринок в контексті ДС

а minfin, щоб двічі не вставати, відразу показав 41.07. bloomberg поки лише 41,95 світить...

схоже на Різдвяні подарунки - цікаво лише кому?.. :D настав час чар від НБУ...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11169
З нами з: 29.09.19
Подякував: 800 раз.
Подякували: 1698 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 20:54

  Shaman написав:а minfin, щоб двічі не вставати, відразу показав 41.07. bloomberg поки лише 41,95 світить...

схоже на Різдвяні подарунки - цікаво лише кому?.. :D настав час чар від НБУ...

що, хтось 9 пропустив в звітах? по сраці надавали? :lol:

вийшли на рівно 42 - комусь ця цифра подобається 8)

31 грудня працює міжбанк, хто знає? з одного боку, залишилося дуже мало часу до кінця. з іншого боку НБУ це полюбляє - ніхто не очікує, а тут несподіванка :lol:
Востаннє редагувалось Shaman в Чет 25 гру, 2025 22:28, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11169
З нами з: 29.09.19
Подякував: 800 раз.
Подякували: 1698 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 21:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Виходячи з вище наведеного завтра долар буде дешевше? Сьогодні Дніпро продає по 42.40 хоча трохи взяв в приваті по 42.24 ось така математика виходить....
ihorsic
 
Повідомлень: 1468
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 00:31

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Приват на зараз 42.19
ihorsic
 
Повідомлень: 1468
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 14:45

  Shaman написав:
  emeta написав:не будет, видать качелей под новый год таки

"вес взят" - понад 900 ярдів грн ліквідності в банківській системі. рекорд.

подивимось 8)

вчора валютних інтервенцій не було, а от бюджет вкинув 47 ярдів. й банківська ліквідність складає більше 950 ярдів. курс 42,0?.. really?..

а я гадаю, чого це звіт затримався. зазвичай вже о 10-11 є, а сьогодні ближче до 15...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11169
З нами з: 29.09.19
Подякував: 800 раз.
Подякували: 1698 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 15:37

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Що буде з курсом гривні та ВВП — консенсус прогноз Мінекономіки
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5277
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1174 раз.
Подякували: 2070 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12025120261202712028
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3642, 3643, 3644
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
36438 38302520
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 гру, 2025 23:30
BeneFuckTor
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 215, 216, 217
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
2161 13644222
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 гру, 2025 10:16
Модератор
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23613384
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10415)
26.12.2025 17:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.