Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 19:41

Re: Валютний ринок в контексті ДС

ну що сказати. на цьому тижні валютні інтервенції припали - лише 863 млн дол. на це вплинуло й те, що 25 грудня долар не торгувався.

почавши тиждень з 42,20 навіть прогулялися до 41,83, але під кінець повернулися до 42,14 - майже звідки почали.

напевне, великої інтриги по курсу вже не буде - надто скоро Новий рік. хоча наявність банківської ліквідності (безготівкової гривні) має тиснути.

спостерігаємо 8)
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 19:49

  prodigy написав:
  Shaman написав:тримати в цих умовах курс як на мене - не найкраща ідея, й головне - навіщо?..


НБУ не тримає курс, ринок сам його регулює
Одеса опт сьогодні 42,10-42,30
минулого тижня 42,35-42,50

на готівці - може бути. але там курс все одно дивиться на міжбанк. а коли НБУ продає на міжбанку 40% - то казати, що він не впливає - не вийде. особливо, коли курс рухається в ті години, коли окрім НБУ, немає інших продавців... та й НБУ такий собі продавець - в нього немає мети продати - мета забезпечити попит...
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 19:58

Вибачаюсь , але с уходом ДС эту ветку надо закрыть , много какого то флуда левого и мыслей инстаграмных ,типа я гуру
