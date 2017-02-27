|
Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 січ, 2026 21:04
Сибарит написав: Realist написав:
Абсолютно ніхто! не спрогнозував (вгадав), що весь грудень буде стабільний і що зростання розпочнеться лише в новому році. Бо якщо використовувати ЛОГІКУ, то в січні не зявилось жодного нового фактору який би не діяв у грудні ОКРІМ того, що це новий рік та новий бюджет.
Если стабильность в декабре действительно непривычна, то рост в январе вряд ли можно назвать диковинкой. Связан он обычно не с новым бюджетом, а с освоением старого. Под новый год на рынок вываливается огромное количество гривны из бюджета. Далее идёт ее движение по цепочкам поставщиков, что занимает некоторое время, поэтому повышенный спрос на валюту наблюдается и в январе.
При всем стремлении к непредсказуемости, НБУ все же пытается учитывать и естественные процессы.
Ну, то таке (с)...
Мова йшла не про те, що курс в січні виріс, а проте, чому це зростання не почалось ще в кінці грудня? (чому зростання почалось тільки тепер?
). Адже всі фактори для зростання курсу діяли ще в грудні. Чи ви можете назвати фактори які не діяли в грудні і з'явились тільки в січні?
Ось це пояснення, що стало потрібно цю гривню аж кілька тижнів освоювати, щоб це відобразилось на курсі - це зовсім не переконливо.
Сибарит написав:
Прогнозировать трудно, в первую очередь, потому, что добавился существенный фактор реализации не рыночных поступлений валюты. Именно распределение этой реализации во времени наименее понятно.
Останнім часом не читав жодного експерта/блогера/чиновника, хто б володів зараз інформацією яка дозволить прогнозувати.
Тому сміло можу заявити: Прогнозувати зараз не можливо! Можна лише вгадувати!
АПД: Основна думка, що девальвувати гривню можна було раніше без ризику для гривневих активів. Девальвація на 5-7% за рік не зробила би шкоди. Але зробили так як зробили.
Складається враження що девальвацію притримували, щоб отримати якісь певні потрібні показники наприклад інфляції або курсу у військових контрактах. Адже у всіх контрактах є перерахунок по курсу, а грошей на цей перерахунок в минулому бюджеті банально могло не бути.
Realist
Повідомлень: 1811
З нами з: 23.01.09
- Подякував: 3131 раз.
- Подякували: 2239 раз.
Додано: Чет 08 січ, 2026 11:44
ЛАД привет, все время в Харкове в 2022 только в марте не работал, а так все по старому)интересная ситуация с девальвацией, хочу понять замыслы НБУ, хотя он всегда все делает так, чтобы никто не догадался, кроме нужных людей с баулами
kharkov_val
Повідомлень: 5354
З нами з: 18.04.08
- Подякував: 349 раз.
- Подякували: 1386 раз.
Додано: Чет 08 січ, 2026 11:46
Сибарит написав: Realist написав:
Абсолютно ніхто! не спрогнозував (вгадав), що весь грудень буде стабільний і що зростання розпочнеться лише в новому році. Бо якщо використовувати ЛОГІКУ, то в січні не зявилось жодного нового фактору який би не діяв у грудні [b]ОКРІМ того, що це новий рік та новий бюджет.
Если стабильность в декабре действительно непривычна, то рост в январе вряд ли можно назвать диковинкой. Связан он обычно не с новым бюджетом, а с освоением старого. Под новый год на рынок вываливается огромное количество гривны из бюджета. Далее идёт ее движение по цепочкам поставщиков, что занимает некоторое время, поэтому повышенный спрос на валюту наблюдается и в январе.
При всем стремлении к непредсказуемости, НБУ все же пытается учитывать и естественные процессы.
Прогнозировать трудно, в первую очередь, потому, что добавился существенный фактор реализации не рыночных поступлений валюты. Именно распределение этой реализации во времени наименее понятно.
Який середньорічний курс на 2026 (відносно євро чи долара, що таргетує тепер НБУ, мені видається що євро, тому відносно євро потрібно розглядати девальвацію за 2025)? І яка інфляція таргетована в НБУ на 2026?
flyman
Повідомлень: 42038
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 2872 раз.
Додано: Чет 08 січ, 2026 11:54
Faceless навзаэм )
kharkov_val
Повідомлень: 5354
З нами з: 18.04.08
- Подякував: 349 раз.
- Подякували: 1386 раз.
Додано: Чет 08 січ, 2026 11:56
є 43 на міжбанку...
інтервенції на міжбанку цього тижня від 105 до 155 млн дол на день - не є щось фантастичне...
Shaman
Повідомлень: 11295
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 807 раз.
- Подякували: 1700 раз.
Додано: Чет 08 січ, 2026 12:03
Сибарит написав:
...
Прогнозировать трудно, в первую очередь, потому, что добавился существенный фактор реализации не рыночных поступлений валюты
. Именно распределение этой реализации во времени наименее понятно
.
вибачте, Сибарит
, а що ви маєте на увазі? такого фактору немає взагалі...
розподілу по часу немає, НБУ проводить інтервенції цієї валюти, щоб закрити нестачу пропозиції на міжбанку...
Shaman
Повідомлень: 11295
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 807 раз.
- Подякували: 1700 раз.
Додано: Чет 08 січ, 2026 13:52
43
Дивіться, якось нічого цього немає
Бетон
Повідомлень: 5884
З нами з: 17.12.22
- Подякував: 212 раз.
- Подякували: 481 раз.
Додано: Чет 08 січ, 2026 13:59
Заступник директора департаменту оренди та розпорядження державним майном - начальник управління з питань розпорядження державним майном Фонду державного майна Андрій Мельник зазначив, що має 5 тонн золотих злитків на мільярди гривень, які зберігає в Росії.
Про це свідчать дані його електронної декларації, передають Українські Новини.
Він вказав, що зберігає золото у банківських зливках Євростандарту 999.9, ГОСТ 28058-89. Номінал 5,0 Мт/ 160.753,61 Тр.унцій - на суму 79 804 999 євро. На сьогодні він володіє золотом на 4 млрд гривень.
prodigy
Повідомлень: 12998
З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3377 раз.
- Подякували: 3360 раз.
