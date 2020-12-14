|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: П'ят 09 січ, 2026 07:36
Freza написав:
Ухх, дорожай какой бодрый…
Хрименко сказал рост в гривне два раза значит рост в два раза.
Сколько будет гривен за 1 долар после войні, никто не скажет сейчас.
Может біть 50 а может и 150.
Хомякоид
Повідомлень: 2746
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 3147 раз.
- Подякували: 459 раз.
Профіль
Додано: П'ят 09 січ, 2026 10:34
Хомякоид написав: Freza написав:
Ухх, дорожай какой бодрый…
Хрименко сказал рост в гривне два раза значит рост в два раза.
Сколько будет гривен за 1 долар после войні, никто не скажет сейчас.
Может біть 50 а может и 150.
Ближче до 150.
Потрібно влаштувати перекличку дорожайників. Щось всі пропали. Замело їх снігом, чи "шахедами" розбомбило??
Frant
Повідомлень: 23299
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1786 раз.
- Подякували: 2581 раз.
Додано: П'ят 09 січ, 2026 10:37
Freza написав:
Ухх, дорожай какой бодрый…
А де отвєтка, від міндича, зеленського, баканова? Де Фламінго, Нєптуни, мідлстрайки?
Питання стоїть просто: або керманичі-дерибаничі запустять в серію власні ракети і стануть виносити інфраструктуру Московії, або - привіт, петлюрівський вагончик і польський кордон!
Frant
Повідомлень: 23299
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1786 раз.
- Подякували: 2581 раз.
Додано: П'ят 09 січ, 2026 10:39
Frant написав: Хомякоид написав: Freza написав:
Ухх, дорожай какой бодрый…
Хрименко сказал рост в гривне два раза значит рост в два раза.
Сколько будет гривен за 1 долар после войні, никто не скажет сейчас.
Может біть 50 а может и 150.
Ближче до 150.
Потрібно влаштувати перекличку дорожайників. Щось всі пропали. Замело їх снігом, чи "шахедами" розбомбило??
При 150 за долар, ти і тобі подібні бомжі будуть голубів по помийках ловити)
cherchiltank
Повідомлень: 1596
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 251 раз.
Додано: П'ят 09 січ, 2026 10:40
Черчиль, заспокойся!
Ти вже на фронті?
Воюєш за свій маєток і за українську корупцію????
А твій дружбан, "безробітний" юрист, який оформлював собі субсидію на свій будинок - куди пропав?
Скоро нічого буде доїти, на цій території.
В принципі, вже зараз самостійна охлократія існує в борг, на подачки від Європи. Ну, що буде далі в стране крєпкіх бесхозяйствєнніков, нестримних корупціонерів і вмілих дезорганізаторів- вже очевидно
Frant
Повідомлень: 23299
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1786 раз.
- Подякували: 2581 раз.
Додано: П'ят 09 січ, 2026 10:48
Frant написав: Хомякоид написав: Freza написав:
Ухх, дорожай какой бодрый…
Хрименко сказал рост в гривне два раза значит рост в два раза.
Сколько будет гривен за 1 долар после войні, никто не скажет сейчас.
Может біть 50 а может и 150.
Ближче до 150.
Потрібно влаштувати перекличку дорожайників. Щось всі пропали. Замело їх снігом, чи "шахедами" розбомбило??
А й справді, де всі поділись ?
Здається відділи проодажів та риловські агенства остаточно порізали фонди на маркетинг.
Хомякоид
Повідомлень: 2746
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 3147 раз.
- Подякували: 459 раз.
Додано: П'ят 09 січ, 2026 10:52
Frant написав:
Черчиль, заспокойся!
Ти вже на фронті?
Воюєш за свій маєток і за українську корупцію????
А твій дружбан, "безробітний" юрист, який оформлював собі субсидію на свій будинок - куди пропав?
Скоро нічого буде доїти, на цій території.
В принципі, вже зараз самостійна охлократія існує в борг, на подачки від Європи. Ну, що буде далі в стране крєпкіх бесхозяйствєнніков, нестримних корупціонерів і вмілих дезорганізаторів- вже очевидно
б*** на мінах міпіарди вже крадуть.
Ну зовсім вже поїхали.
Саджати на пожитєво з конфіскацією.
Хомякоид
Повідомлень: 2746
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 3147 раз.
- Подякували: 459 раз.
