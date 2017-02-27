|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 січ, 2026 22:45
На чому вниз котиться євра? Вже час з долара перевертати, чи почекати?
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 17556
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2558 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
Додано: Чет 08 січ, 2026 23:24
Hotab написав:
На чому вниз котиться євра? Вже час з долара перевертати, чи почекати?
Я вважаю рано, я починав в жовтні 2024 з 1,103 і закінчував по 1,029.
З кінця березня 2025 я перейшов на купівлю доллара замість євро за гривню. І теж вже зачекався коли качелі розвернуться. Х/з на чому, можливо на Венесуелі та словах Трампа про Гренландію. На дефіциті бюджету еврозони.
-
viy
-
-
- Повідомлень: 199
- З нами з: 13.08.18
- Подякував: 241 раз.
- Подякували: 161 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 08 січ, 2026 23:30
viy
Підозрюю що на фантастичному успіху з Венесуелою. Але варто лише влізти в щось не таке фартове і швидкоплинне- і розвернеться вмить. А імпульсивний Трамп може.
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 17556
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2558 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
Додано: П'ят 09 січ, 2026 16:25
Hotab написав:viy
Підозрюю що на фантастичному успіху з Венесуелою. Але варто лише влізти в щось не таке фартове і швидкоплинне- і розвернеться вмить. А імпульсивний Трамп може.
Ще Іран на підході.
-
vitaxa2006
-
-
- Повідомлень: 310
- З нами з: 25.01.18
- Подякував: 661 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 09 січ, 2026 16:27
vitaxa2006 написав: Hotab написав:viy
Підозрюю що на фантастичному успіху з Венесуелою. Але варто лише влізти в щось не таке фартове і швидкоплинне- і розвернеться вмить. А імпульсивний Трамп може.
Ще Іран на підході.
Але там точно не буде швидко)
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 17556
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2558 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
Додано: П'ят 09 січ, 2026 16:38
Hotab написав: vitaxa2006 написав: Hotab написав:viy
Підозрюю що на фантастичному успіху з Венесуелою. Але варто лише влізти в щось не таке фартове і швидкоплинне- і розвернеться вмить. А імпульсивний Трамп може.
Ще Іран на підході.
Але там точно не буде швидко)
як показує досвід, будь-яка диктатура може впасти швидко. питання, що буде після...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11296
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 807 раз.
- Подякували: 1700 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Суб 10 січ, 2026 07:55
Нова диктатура
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11268
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 921 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 10 січ, 2026 09:02
Всем доброе утро, кроме Саманного.
A propos.
Фактор обстрела судов и самого порта Одесса/Южный, остановку Запорожстали, блэкаут в Днепре кто-то учитывал?
Тут же (экспорт) подвязаны Сибаритовы спонтанные продажи валюты, как он выразился.
-
Навуходоносор
-
-
- Повідомлень: 2642
- З нами з: 21.09.13
- Подякував: 820 раз.
- Подякували: 1022 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Суб 10 січ, 2026 11:14
Трамп хоче роздати по 100 тис. дол. кожному жителю Гренландії. Був би цікавий експеримент з точки зору економіки. На мою думку якщо кожен житель отримає таку суму, то відносний добробут кожного залишиться приблизно на тому самому рівні що і був. Адже раптово стануть багатшими і хлібороб, і вчитель, і перукар, і тп. Тож відповідно і вартість товарів та послуг всередині Гренландії зросте пропорційно. Єдине виключення - це хіба якщо гренладець захоче кудись емігрувати, то він матиме значно більший капітал, як за рахунок цих 100 тис. дол., так і за рахунок продажу активів, що значно зростуть у ціні у Гренландії. Але всередині Гренладії, на мою думку, купівельна спроможність місцевого жителя майже не зміниться
-
The_Rebel
-
-
- Повідомлень: 877
- З нами з: 01.06.19
- Подякував: 124 раз.
- Подякували: 226 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Суб 10 січ, 2026 11:23
The_Rebel написав:
відносний добробут кожного залишиться приблизно на тому самому рівні що і був. Адже раптово стануть багатшими і хлібороб, і вчитель, і перукар, і тп. Тож відповідно і вартість товарів та послуг всередині Гренландії зросте пропорційно.я
А імпорт хіба відмінили?
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 5811
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 924 раз.
- Подякували: 644 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|36442
|38363468
|
|
|2161
|13662074
|
|
|7978
|23632865
|
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab
|