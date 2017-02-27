RSS
Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 12:05

  Дюрі-бачі написав:
  The_Rebel написав:відносний добробут кожного залишиться приблизно на тому самому рівні що і був. Адже раптово стануть багатшими і хлібороб, і вчитель, і перукар, і тп. Тож відповідно і вартість товарів та послуг всередині Гренландії зросте пропорційно.я

А імпорт хіба відмінили?

в замкненій системі так й було - грошей стало більше, товарів - ні. інфляція. класичний приклад звичайної емісії.

але в умовах імпорту - на ці 100 т дол хтось купить нерухомість, хтось авто, хтось нову техніку, хтось просто інвестує. в масштабах Гренландії жити стане краще. якщо таке провернути з США - ось тоді буде зростання цін, а добробут покращиться значно менше - але все одно покращиться...
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 12:10

  Investor_K написав:Нова диктатура

або анархія... вдалих прикладів після диктаторського буття - щось й не наведу. Сирія зараз проводить цей експеримент.

дуже проситься зовнішне керування, але це можливо лише при достатньо високому рівні організації суспільства. в Афганістані та Іраці - не допомогло. у Венесуелі наче проводилися вибори - але після стільки років автократії, ще й лівацької, - аж навіть цікаво, що буде далі відбуватися. США поки намагаються керувати поточною владою, без різкого перезавантаження...
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 12:50

підіб'ємо підсумки? 8)
  Shaman написав:уважно перечитав статтю
Населення та бізнес знову скуповують валюту: що буде з курсом долара та євро

але все-таки - я вважаю, що треба відходити від шаблонів, й пробувати розбирати реальні причини. що маю на увазі?

Як результат, пропозиція валюти на ринку буде нижчою за показники грудня 2025 року, а попит на валюту залишиться щонайменше на тому ж рівні, якщо не більше. Відповідно, Нацбанку доведеться цього тижня практично щодня активно витрачати валюту із резервів для покриття валютного дефіциту на міжбанку. За моїми розрахунками, з 5 до 9 січня НБУ змушений буде витратити щонайменше $840 млн — 1,1 млрд.

...про інтервенції навіть цікаво - звіримо цифри, мені щось здається що буде менше, бо початок тижня у багатьох ще не дуже робочий...

валютні інтервенції з 5 по 9 січня склали лише 712 млн дол. таким чином, популярне прогнозування на тиждень по статистиці - не дуже працює в умовах різких змін. 700 млн дол на тиждень - це стандартний рівень інтервенцій, а от ближче до 1 ярду дол - це вже явно підвищений попит.
З цього тижня практично всі компанії вже працюватимуть у звичайному діловому ритмі. Тому банки будуть змушені забрати частину гривні з цього інструменту, щоб забезпечувати платежі клієнтури, у тому числі і на купівлю валюти. Таким чином, до банківської системи повернеться з депсертифікатів, за моїми розрахунками, щонайменше 100−120 млрд гривень.

поточні депосертифікати - як були на рівні 620-650 ярдів грн весь тиждень, так й залишились. хіба в середу припали до 616 ярдів - через купівлю банками ОВДП на 15 ярдів грн, й на 10-15 ярдів скоріш за все купили в п'ятницю довгострокові депосертифікати.

гроші на поточних депосертифікатах - це гроші в банківській системі, ніякого відволікання/повернення.
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 13:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

що кажуть в інших прогнозах?
