RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12038120391204012041>
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 11:03

експерт гуру

  Realist написав:
  Realist написав:
  orest написав:Трохи підсумків-прогнозів, з дозволу шановного панства.

orest ви популярний :-)
Але коментарі тільки від друзів. Тому не розженешся...

Це той самий експерт
viewtopic.php?p=5921782#p5921782

хто має вуха почує
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42094
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1624 раз.
Подякували: 2873 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 11:06

базовий дохід

  Сибарит написав:
  The_Rebel написав:Тобто це був би ще цікавий експеримент з точки зору не тільки фінансів, але і поведінки людей.

Чем Вас не устраивают результаты эксперимента над индейцами?
Живут себе в резервациях, от налогов освобождены, получают ренту за использование их земель. Результат на лице - подавляющее большинство бухает и живет очень бедно. Пользуются возможностью вести бизнес без налогов, а в случае казино еще и без конкурентов, единицы.
Кого не устраивает такая жизнь, уезжают из резервации и живут как бледнолицые, без всяких рент и льгот.

базовий дохід наше майбутнє
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42094
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1624 раз.
Подякували: 2873 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 14:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flyman написав:базовий дохід наше майбутнє
Будь який термін потребує уточнення...
1 Що таке базовий дохід?
Він повинен перекривати базові потреби на 100% чи може тільки на 70%
2 В якому діапазоні повинен знаходитись базовий дохід?
знизу
Нижче пенсії ? Нижче прожиткового? В рівень прожиткового? Що тоді прожитковий?
зверху
бути в 100-1000-1000000 разів нижче першого 1% ?
чи бути в 2-10 разів нижче середнього ?
3 Наскільки нижче базовий дохід повинен знаходитись в порівнянні з мінімальною зарплатою ?
Бо буде вищим - то хто тоді піде на цю зарплату
4 Чи можна ( або чи треба) обмежувати витрати особи з цього базового доходу виокримевши в першу чергу комуналку, в другу харчування. в третю здоровья. в четверту одяг.. і так далі....
Тобто щоб не вийшло що бомж отримавши базовий дохід витратив його на алкоголь і при цьому залишився бомжем з протягнутою рукою
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27735
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 14:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  budivelnik написав:Будь який термін потребує уточнення...
1 Що таке базовий дохід?
Він повинен перекривати базові потреби на 100% чи може тільки на 70%
2 В якому діапазоні повинен знаходитись базовий дохід?
знизу
Нижче пенсії ? Нижче прожиткового? В рівень прожиткового? Що тоді прожитковий?
зверху
бути в 100-1000-1000000 разів нижче першого 1% ?
чи бути в 2-10 разів нижче середнього ?
3 Наскільки нижче базовий дохід повинен знаходитись в порівнянні з мінімальною зарплатою ?

100% покривати базові потреби.
В ідеалі мало б бути так, що базовий дохід == прожитковий мінімум == мінімальна зарплата/пенсія == сума доходу, яка не підлягає оподаткуванню.
І частина базового доходу б покривала вартість проживання в соціальному житлі.
Але в Україні вже дуже багато років не рахують реальний прожитковий мінімум (який, на мою думку, мав би бути зараз десь 300-400$), а встановлюють його з точки зору можливостей бюджету.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5834
З нами з: 29.07.22
Подякував: 925 раз.
Подякували: 645 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 14:30

Дюрі-бачі

100% покривати базові потреби.


Що в них входить? Це поняття навіть в межах однієї території за 20 років міняється кардинально.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 13 січ, 2026 14:31, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17583
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2559 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 14:30

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Дюрі-бачі написав:В ідеалі мло б бути так, що базовий дохід == прожитковий мінімум == мінімальна зарплата/пенсія. І частина базового доходу б покривала вартість проживання в соціальному житлі.
Навіщо нам ідеали...
Якщо УМОВИ задачі поставлені криво - то правильного розвязку не існує..
1 Якщо базовий дохід=мінімальна зарплата - то який ідіот піде працювати на мінімалку?
2 Якщо базовий дохід на 100% закриває прожитковий мінімум то
а - скільки плюнуть і взагалі не будуть працювати
б - скільки тих хто не плюнув витримає кратне навантаження на себе?

Тому
Базовий Дохід = сьогоднішні субсидії по комуналці+ якийсь мізер щоб не померти з голоду...
Ніякого додаткового забезпечення бути не повинно
Тоді кількість тих хто РЕАЛЬНО не може працювати= кількості отримувачів базового доходу..
Тобто просто дотуємо 5% населення....
Як тільки дотувати прийдеться 30%... то з урахуванням пенсіонерів 30% від маси населення і дітей 20% від маси населення - отримаємо що 20-30% працюючих повинні будуть забезпечити 100%.., при цьому кожен другий з цих 100% для працюючого не є ні родичем ні знайомим
Це нереально і з точки зору економіки не має перспектив.
От і виходить
Як тільки правильно опишите термін Базовий Дохід - так відразу кратно зменшиться кількість тих хто на нього молиться.

ПС
в математиці є дві сторони рівняння
права і ліва
І якщо права описує як створити
ліва як поділити
То РІВНЯННЯМ це можна назвати тільки в тому випадку коли сторони однакові ....
У всіх інших варіантах - це що хочеш а не рівняння....
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27735
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 17:56

Re: Валютний ринок в контексті ДС

- базовий дохід це не допомога по безробіттю
- базовий дохід це не допомога для малозабезпечених чи бомжів
- базовий дохід отримують усі, тому він і базовий
- якщо працюєш, то отримуєш і базовий дохід і зарплатню
kurdas
 
Повідомлень: 209
З нами з: 12.11.14
Подякував: 138 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 18:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  budivelnik написав:1 Якщо базовий дохід=мінімальна зарплата - то який ідіот піде працювати на мінімалку?

Так зарплату мають плати понад базовий дохід. Тобто працюєш - отримуєш по суті 2 мінімалки (на ділі 1.77, бо мінус податки).
Та й при нормальному розподілі тих, хто працює за мінімалку, має бути мало. Мода/медіана зарплати має бути рази в 3 більша, ніж мінімалка.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5834
З нами з: 29.07.22
Подякував: 925 раз.
Подякували: 645 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 18:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  budivelnik написав:20-30% працюючих повинні будуть забезпечити 100%..,

100500 раз скажу про зовнішнє фінансування всього соціалізму, без якого він не буде працювати (в замкненій системі)
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5834
З нами з: 29.07.22
Подякував: 925 раз.
Подякували: 645 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 18:21

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:20-30% працюючих повинні будуть забезпечити 100%..,

100500 раз скажу про зовнішнє фінансування всього соціалізму, без якого він не буде працювати (в замкненій системі)

так, а хто буде фінансувати в замкненій системі?. ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11337
З нами з: 29.09.19
Подякував: 809 раз.
Подякували: 1707 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
  #<1 ... 12038120391204012041>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3643, 3644, 3645
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
36442 38378828
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 січ, 2026 11:42
Ірина_
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 215, 216, 217
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
2161 13667155
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 гру, 2025 10:16
Модератор
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23640004
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4453)
13.01.2026 18:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.