Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 09:36

  Vadim_ написав:

тот кто решает тут не пишет, остальное вилами по воде

Да ладно. "Чи очікувати" каждый сам себе решает. И тут тоже некоторые пишут чего порешили :D
3
8
1
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 09:38

  moveton написав:
  Vadim_ написав:

тот кто решает тут не пишет, остальное вилами по воде

Да ладно. "Чи очікувати" каждый сам себе решает. И тут тоже некоторые пишут чего порешили :D

именно
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 10:03

  Дюрі-бачі написав:budivelnik
У Вашій схемі є фундаментальна помилка - відсутнє зовнішнє фінансування (наприклад від продажу нафти чи дотацій за політичну позицію), ще хоча б по 500 у.о. на кожного "члена індивідуального суспільства".
В моїх схемах ЗАВЖДИ відсутні гроші, які на Вашу думку нам хтось просто так дасть.....
Для того щоб нам дати - треба в когось забрати....
І в мене завжди виникає резонне запитання
Якщо я в КОГОСЬ ЗАБРАВ... то навіщо мені ВІДДАВАТИ ?
Друге питання-це нам позичать ( під політичні чи ще якісь умови)
Але позика = треба буде віддавати з наваром....
Тобто взяв я.. а віддавати дітям те що вони не брали..
Якось це погано пхне, щоб не сказати -смердить.
1
1
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 01:45

Керівництву країни сплачують поголовно або поденно. Правда, це смердить не набагато краще.
3
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 11:32

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Ослаблення долара: чи можуть дії Трампа призвести до гіперінфляції
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 11:59

Re: Валютний ринок в контексті ДС

все одно курс гривня долар рухається по неочікуваній траєкторії:
13 січня - курс знизився з 43,31 до 43,15
14 грудня - під час торгів курс з 43,15 знизився взагалі до 43,09, але потім після 15:00 НБУ підняв його до 43,44.

але валютні інтервенції
13 січня - 192 млн дол
14 січня - 155 млн дол

як хочеш, так й розумій. хіба що вчорашні інтервенції проведуть сьогодні, але тоді взагалі робити висновки з цих цифр важко...

граємо з НБУ в три стаканчики - курс падає, курс стабільний, курс зростає - в якому стаканчику курс долара?.. :lol:
2
4
5
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 12:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

у мене таке враження, що НБУ хотів би, щоб курс зростав - але чи немає попиту на ринку, чи чому він не зростає - не розумію...
