Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 січ, 2026 14:47
Сибарит написав:
Такое будущее выглядит безрадостным (
"There's No Future In Optimism" ©
flysoulfly
Профіль
1
Додано: Чет 15 січ, 2026 15:42
prodigy написав: Дюрі-бачі написав:Realist
Назвіть хоч одну причину чому мають девальвувати раніше ніж нам офіційно скоротять фіксування нижче дефіциту бюджету (тобто 2028+)?
Realist написав:
Не бачу причин збільшення попиту на валюту.
А як же ріст зарплат бюджетників?
бюджетникі -це заможні люди? не вистачить грошей що місяця відкласти на соточку
Бюджетники різні бувають, але "підвищені" виплати ще не отримували.
Я трохи грн підтримав.
Ой+
Профіль
2
4
Додано: Чет 15 січ, 2026 16:43
45грн/$ проб'ємо до кінця зими?
vitaxa2006
Профіль
Додано: Чет 15 січ, 2026 20:14
vitaxa2006 написав:
45грн/$ проб'ємо до кінця зими?
Забагато хочете)*Відправлено з Чату
Nazarkino
Профіль
Додано: Чет 15 січ, 2026 20:56
vitaxa2006 написав:
45грн/$ проб'ємо до кінця зими?
Обов'язково, тільки рік не скажу))
asti
Профіль
1
Додано: Чет 15 січ, 2026 21:16
vitaxa2006 написав:
45грн/$ проб'ємо до кінця зими?
щоб спрогнозувати це, треба розуміти, яка мета НБУ. зараз курс залежить переважно від НБУ, всі інші фактори НБУ може перекрити (за винятком фактора іноземної допомога - бо це й є те, що дозволяє НБУ так діяти).
враховуючи, як обережно НБУ діяв в 2025, й що допомога на 2026 рік узгоджена, я більш схиляюсь, що навіть якщо й стрибнемо вище 45 (не факт), то весною буде відкат...
Shaman
Профіль
2
4
5
Додано: Чет 15 січ, 2026 21:26
The_Rebel написав:
Навіть коли роздають дотації неробам-мігрантам у Німеччині, то багатьом вже не хочеться працювати і платити 40% податків. А якщо введуть базовий дохід, то багато людей кине роботу, буде гіперінфляція, а ті хто захоче працювати/вести бізнес отримають підвищення доходу в рази. І ринок відрегулює так, що скільки б не підвищували базовий дохід, все рівно буде багато бідних, що не в змозі забезпечити базові потреби. Вони лише вимагатимуть чергового збільшення базового доходу, але ринок далі буде його швидко обезцінювати.
І в кінці кінців держава знову прийде до регулювання податками і точковою виплатою субсидій/дотацій малозабезпеченим
щось трохи викривили ідею базового доходу. вона виникла не тому, що хтось хоче роздавати гроші, а через автоматизацію виробництва. зараз дві людина на сучасному верстаті з ЧПК заміняють не знаю скільки токарів/фрезерувальників, й виробляють вони речі, яка людина просто не в змозі виробляти. й на такі верстати потрібні люди з вищою освітою, бурси тепер буде недостатньо.
зараз Амазон допрацює роботів на складі та доставку дронами - ще люди звільняться. та й ШІ прогнозують замінить прості операції які зараз ще виконує купа людей. ось чому виникає ідея базового доходу - вже не буде стільки робочих місць.
звісно тоді має змінитися структура бюджету. зараз податки з людей - найбільші. їх тоді мають замінити податки з фірм. але це окреме питання.
тому люди будуть сидіти на базовому доході, а хто хоче, й головне зможе, той буде працювати. розмір базового доходу - це умовна річ, зараз це ще більше фантазії.
а в Німеччині - там розумна система. там рано чи пізно змушують працювати - або суттєво зменшують виплати - щоб не померли з голоду. що мені подобається - вони стратегічно дають людям можливість адоптуватися - особливо тим, кого вважають потенційно корисним для держави.
Shaman
Профіль
2
4
5
Додано: Чет 15 січ, 2026 21:50
Shaman написав: Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
20-30% працюючих повинні будуть забезпечити 100%..,
100500 раз скажу про зовнішнє фінансування всього соціалізму, без якого він не буде працювати (в замкненій системі)
так, а хто буде фінансувати в замкненій системі?.
ШІ
flyman
Профіль
1
4
